Se acabó el amor: Nina Dobrev y Shaun White rompen su compromiso

Estos son los detalles de la separación entre Nina Dobrev y Shaun White

Desde hace algunos días comenzaron los rumores de una posible separación cuando el 7 de septiembre, Nina Dobrev fue vista en la alfombra roja del estreno de la película Eternity, protagonizada por Elizabeth Olsen, que fue estrenada durante el Festival Internacional de Cine de Toronto 2025. A su vez, la actriz eliminó de redes sociales la publicación donde anunció su compromiso con Shaun White; un detalle que avivó los rumores que hoy se confirman.

Nina fue vista sin usar su anillo de compromiso durante el Festival de Cine de Toronto. (Getty Images)

¿Quién es Shaun White?

Nina Dobrev es una aclamada actriz que saltó a la fama en la serie The Vampire Diaries y siempre fue la más famosa de la relación. Pero, en realidad, Shaun White también cuenta con una exitosa carrera como deportista de snowboard.

Ha participado en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno en la disciplina de half-pipe, una rampa curva donde los skaters deben hacer trucos. Tiene un total de tres medallas de oro, que obtuvo en Turín (2006), Vancouver (2010) y Pyeongchang (2018).