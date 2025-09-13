Se acabó el amor: Nina Dobrev y Shaun White rompen su compromiso

Después de cinco años de relación, Nina Dobrev, de 36 años, y Shaun White, de 39 años, anunciaron su ruptura en una entrevista a la revista People.
Una fuente cercana a la pareja declaró que fue una decisión mutua muy difícil que hicieron desde el amor y respeto que se tienen.
Estos son los detalles de la separación entre Nina Dobrev y Shaun White
Desde hace algunos días comenzaron los rumores de una posible separación cuando el 7 de septiembre, Nina Dobrev fue vista en la alfombra roja del estreno de la película Eternity, protagonizada por Elizabeth Olsen, que fue estrenada durante el Festival Internacional de Cine de Toronto 2025. A su vez, la actriz eliminó de redes sociales la publicación donde anunció su compromiso con Shaun White; un detalle que avivó los rumores que hoy se confirman.
¿Quién es Shaun White?
Nina Dobrev es una aclamada actriz que saltó a la fama en la serie The Vampire Diaries y siempre fue la más famosa de la relación. Pero, en realidad, Shaun White también cuenta con una exitosa carrera como deportista de snowboard.
Ha participado en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno en la disciplina de half-pipe, una rampa curva donde los skaters deben hacer trucos. Tiene un total de tres medallas de oro, que obtuvo en Turín (2006), Vancouver (2010) y Pyeongchang (2018).
La fallida historia de amor de Nina Dobrev y Shaun White
La ahora ex pareja se conoció en una entrega de premios en 2012 y hasta 2019 volvieron a verse cuando ambos fueron invitados a un evento en Florida.
Shaun White llegó a declarar que en su momento no sabía quién era Nina Dobrev. Ese mismo año comenzaron a ser novios y durante los inicios de la pandemia por Covid-19 se mudaron juntos para pasar el aislamiento juntos.
A lo largo de su relación se les vio en alfombras rojas, publicaciones en sus redes sociales e incluso en las Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, 2022, donde Nina asumió el papel de “wag”, novia o esposa de un deportista, y apoyó a Shaun durante sus competencias.
Los detalles sobre la pedida de mano
En octubre de 2024 en Nueva York, Shaun White hizo creer a Nina Dobrev que asistiría a un evento exclusivo de Vogue; pero, al llegar, Dobrev se llevó la sorpresa de ver a su novio entre flores blancas y velas. Ambos compartieron este momento en redes sociales, Shaun diciendo “Dijo que sí” y Nina con el comentario “Adiós, novio. Hola, prometido”.
La ruptura de Nina y Shaun se da en una época llena de pedidas de mano y futuras bodas, pero nos demuestra que las relaciones pueden terminar de una forma amigable y respetuosa.