Itzu: el nuevo restaurante que ofrece la mejor experiencia de gastronomía japonesa contemporánea

Nuestras recomendaciones para tu visita a Itzu

Durante la inauguración de Itzu probamos los platillos estelares del lugar junto a la directora de Marca, Gilda Rojas Nannig, comenzando por una Mimosa de pasión que forma parte de las bebidas de autor que ofrece Itzu.

Dentro del menú encontrarás una amplia variedad de bebidas de autor. (Cortesía)

Si te gustan de los nigiris, no puedes perderte de la selección que Itzu ofrece de salmón, calamar, atún, kura y más. Todos caracterizados por la frescura de ingredientes y su calidad.

Sin duda uno de los platillos estelares del lugar es el Yakimeshi ITZU, mismo que puedes ordenar a tu gusto y ver cómo se prepara justo a lado de tu mesa si optas por comer en la terraza, convirtiéndose en una de las experiencias más distintivas del restaurante.

Un platillo imperdible es el Yakimeshi ITZU. (Cortesía)

Otros platillos que no puedes perderte son Panthai Crab, tenazas de jaiba con pasta de camarón acompañadas de salsa panthai con notas dulces y cítricas, perfectas para aquellos que disfrutan de los crustáceos y buscan una entrada o quieren un platillo para compartir.

Para los fanáticos de los camarones, un platillo imperdible son los Fire Shrimps, camarones empanizados envueltos en salmón fresco y queso con salsa panthai de notas dulces y especiadas. Igualmente, si prefieres yakitoris, también puedes disfrutarlos a la parrilla.

Una opción de entrada son los yakitoris. (Cortesía)

Los rollos de sushi de Itzu

Por supuesto, también hay una amplia variedad de rollos de sushi, de los que te sugerimos probar el Budha Roll, que tiene salmón fresco, kanikama y espárragos, está envuelto en anguila y kizami nori sobre espuma de salsa de anguila. También te sugerimos el Tiger Roll, preparado con aguacate, pepino, cubierto con ajonjolí mixto, tampico trufado con camarones tempura y salsa de anguila.

Si prefieres una opción más fresca, toma en cuenta el Mango & Avocado Roll que lleva atún sellado, pepino y aguacate, está envuelto en mango y tiene mayonesa con mezcla de chiles rojos y notas también de salsa de anguila, así como el Trufa Roll con camarón crujiente de tanuki, aguacate, envuelto en atún fresco con notas de miel trufada y finas hojuelas de oro.