Itzu es un nuevo restaurante de cocina japonesa contemporánea que alberga la propuesta culinaria del chef Ricardo Zepeda Ortiz, quien desarrolló un menú que respeta la tradición japonesa e incorpora distintas técnicas, presentaciones y combinaciones de ingredientes innovadoras para deleitar el paladar de sus comensales.
Itzu: el nuevo restaurante que ofrece la mejor experiencia de gastronomía japonesa contemporánea
La apertura de Itzu
El pasado 12 de marzo se inauguró Itzu en Prado Sur #125, colonia Lomas de Chapultepec, un lugar que te brinda una experiencia japonesa contemporánea en cada platillo.
Comer en Itzu involucra un ritual sensorial gracias al delicioso sabor de los alimentos, la frescura de los ingredientes y por supuesto, el cuidado de cada detalle.
Detrás de Itzu está el chef Ricardo Zepeda Ortiz, quien cuidó que cada platillo que se aloja en el menú sea una oda a la tradición de la cocina japonesa, así como una experiencia completa para el comensal, quien no solo disfruta del sabor y calidad de los alimentos, también de sus llamativas decoraciones y presentaciones.
Nuestras recomendaciones para tu visita a Itzu
Durante la inauguración de Itzu probamos los platillos estelares del lugar junto a la directora de Marca, Gilda Rojas Nannig, comenzando por una Mimosa de pasión que forma parte de las bebidas de autor que ofrece Itzu.
Si te gustan de los nigiris, no puedes perderte de la selección que Itzu ofrece de salmón, calamar, atún, kura y más. Todos caracterizados por la frescura de ingredientes y su calidad.
Sin duda uno de los platillos estelares del lugar es el Yakimeshi ITZU, mismo que puedes ordenar a tu gusto y ver cómo se prepara justo a lado de tu mesa si optas por comer en la terraza, convirtiéndose en una de las experiencias más distintivas del restaurante.
Otros platillos que no puedes perderte son Panthai Crab, tenazas de jaiba con pasta de camarón acompañadas de salsa panthai con notas dulces y cítricas, perfectas para aquellos que disfrutan de los crustáceos y buscan una entrada o quieren un platillo para compartir.
Para los fanáticos de los camarones, un platillo imperdible son los Fire Shrimps, camarones empanizados envueltos en salmón fresco y queso con salsa panthai de notas dulces y especiadas. Igualmente, si prefieres yakitoris, también puedes disfrutarlos a la parrilla.
Los rollos de sushi de Itzu
Por supuesto, también hay una amplia variedad de rollos de sushi, de los que te sugerimos probar el Budha Roll, que tiene salmón fresco, kanikama y espárragos, está envuelto en anguila y kizami nori sobre espuma de salsa de anguila. También te sugerimos el Tiger Roll, preparado con aguacate, pepino, cubierto con ajonjolí mixto, tampico trufado con camarones tempura y salsa de anguila.
Si prefieres una opción más fresca, toma en cuenta el Mango & Avocado Roll que lleva atún sellado, pepino y aguacate, está envuelto en mango y tiene mayonesa con mezcla de chiles rojos y notas también de salsa de anguila, así como el Trufa Roll con camarón crujiente de tanuki, aguacate, envuelto en atún fresco con notas de miel trufada y finas hojuelas de oro.
Los mejores postres de Itzu
Para cerrar una increíble visita a Itzu, te recomendamos probar la Tapioca Creme, un postre de perlas de tapioca con la receta de Itzu que proporciona una textura cremosa con notas de coco, cubiertas con malvaviscos ligeramente dorados. Si eres un amante del taro, no te puedes perder el Crème Brûlée de Taro, una crema horneada de taro coronada con una fina capa de azúcar caramelizado.
Si buscas una opción más refrescante, no te pierdas el Camelado, un cremoso de malvaviscos con cubos de gelatina de café, trocitos de plátano, nuez caramelizada y un toque de salsa de caramelo; o, puedes optar por un Mochi Ice Cream, que son elaborados artesanalmente con suave pasta de arroz y están rellenos de helado cremoso.
Itzu abre sus puertas de martes a jueves de 13:00 a 23:00, viernes y sábado de 13:00 a 01:00 y los domingos de 13:00 a 22:00, lo que lo vuelve la opción perfecta para disfrutar de una comida casual o una cena de festejo, donde se busca disfrutar de una experiencia deliciosa y gourmet de cocina japonesa.