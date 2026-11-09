Mamá de Meghan Markle habría ayudado al FBI a identificar a Thomas Markle en fotos de abuso sexual infantil

No obstante, la investigación contra Thomas Markle, suma un nuevo capítulo en el que Doria Ragland, mamá de la duquesa de Sussex. De acuerdo con información de People, Doria habría colaborado con el FBI para identificar a Thomas en fotografías recuperadas en los recientes cateos por presunta posesi`ón de material de abuso sexual infantil.

Según estos reportes, los investigadores mostraron a Doria Ragland algunas imágenes para que pudiera reconocer al hombre que aparecía en ellas. La colaboración habría sido especialmente relevante debido a que Doria estuvo casada con Thomas durante ocho años y lo conocía desde mucho antes de su separación.

La detención de Thomas Markle es resultado de una investigación que comenzó después de que su hijo, Thomas Markle Jr., reportara a las autoridades el presunto hallazgo de material de abuso sexual infantil entre las pertenencias de su padre en Filipinas.



Thomas Markle y Meghan Markle (Tomada de la entrevista que Thomas Markle concedió a 60 Minutes en 2021. )

A partir de esa denuncia, las autoridades estadounidenses comenzaron a investigar el caso y localizaron dos unidades de almacenamiento en el área de Los Ángeles, California, que Thomas habría rentado durante casi dos décadas.

De acuerdo con la denuncia penal presentada por las autoridades federales, durante los registros se aseguraron alrededor de 78 objetos, entre ellos diapositivas, negativos fotográficos y otros materiales que están siendo examinados por los investigadores.

¿A cuántos años de cárcel podría ser condenado Thomas Markle?

De ser declarado culpable del cargo que enfrenta, podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión. Thomas Markle ha negado las acusaciones y anteriormente las calificó como mentiras. Hasta ahora, no ha sido declarado culpable.

La investigación también ha involucrado a autoridades de Filipinas, donde se reportó inicialmente el presunto hallazgo del material. La cooperación entre las agencias de ambos países permitió ampliar las pesquisas hasta las unidades de almacenamiento en California.

