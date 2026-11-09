Doria Ragland, mamá de Meghan Markle habría colaborado con las autoridades estadounidenses en la investigación contra su exesposo, Thomas Markle, quien fue detenido hace unos días en Florida por un cargo relacionado con la posesión de material de abuso sexual infantil.
Mamá de Meghan Markle habría ayudado al FBI a identificar a Thomas Markle en fotos de abuso sexual infantil
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No obstante, la investigación contra Thomas Markle, suma un nuevo capítulo en el que Doria Ragland, mamá de la duquesa de Sussex. De acuerdo con información de People, Doria habría colaborado con el FBI para identificar a Thomas en fotografías recuperadas en los recientes cateos por presunta posesi`ón de material de abuso sexual infantil.
Según estos reportes, los investigadores mostraron a Doria Ragland algunas imágenes para que pudiera reconocer al hombre que aparecía en ellas. La colaboración habría sido especialmente relevante debido a que Doria estuvo casada con Thomas durante ocho años y lo conocía desde mucho antes de su separación.
La detención de Thomas Markle es resultado de una investigación que comenzó después de que su hijo, Thomas Markle Jr., reportara a las autoridades el presunto hallazgo de material de abuso sexual infantil entre las pertenencias de su padre en Filipinas.
A partir de esa denuncia, las autoridades estadounidenses comenzaron a investigar el caso y localizaron dos unidades de almacenamiento en el área de Los Ángeles, California, que Thomas habría rentado durante casi dos décadas.
De acuerdo con la denuncia penal presentada por las autoridades federales, durante los registros se aseguraron alrededor de 78 objetos, entre ellos diapositivas, negativos fotográficos y otros materiales que están siendo examinados por los investigadores.
¿A cuántos años de cárcel podría ser condenado Thomas Markle?
De ser declarado culpable del cargo que enfrenta, podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión. Thomas Markle ha negado las acusaciones y anteriormente las calificó como mentiras. Hasta ahora, no ha sido declarado culpable.
La investigación también ha involucrado a autoridades de Filipinas, donde se reportó inicialmente el presunto hallazgo del material. La cooperación entre las agencias de ambos países permitió ampliar las pesquisas hasta las unidades de almacenamiento en California.
Meghan Markle y Doria Ragland: el distanciamiento de Thomas Markle
La relación entre Meghan Markle y su padre se fracturó antes de su boda con el príncipe Harry en mayo de 2018. Thomas no asistió a la ceremonia después de protagonizar una controversia por fotografías preparadas para la prensa y de atravesar distintos desacuerdos con su hija.
Desde entonces, la duquesa de Sussex ha mantenido una relación distante con él y ha evitado que tenga contacto con sus hijos, Archie y Lilibet.
En octubre pasado, después de que se conocieran las primeras acusaciones sobre el presunto material encontrado entre las pertenencias de Thomas, Meghan compartió un mensaje en el que expresó estar profundamente afectada por la noticia.
La duquesa también recordó que había tenido conocimiento de acusaciones preocupantes contra su padre desde 2018, cuando una carta enviada a la Policía Metropolitana de Londres le fue compartida. Según explicó, en aquel momento recibió garantías de que las autoridades estaban investigando.
Meghan añadió que esperaba que finalmente se comprendieran las razones por las que había decidido mantener distancia de su padre y proteger a sus hijos de cualquier contacto con él.