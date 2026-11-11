De la casa de retiro a la correccional: el papá de Meghan Markle regresa a prisión para esperar su juicio

Lindsay S. Griffin, la jueza que determinó que Markle incumplió las condiciones impuestas después de su primera comparecencia ante el tribunal, ordenó además que el hombre permanezca en un área separada, en la medida de lo posible, del resto de los internos del centro donde fue recluido.

El arresto de Thomas Markle ocurrió en una residencia para adultos mayores en Florida

El primer arresto de Thomas Markle ocurrió el viernes 6 de noviembre en Lakeland, Florida, donde residía en Maravida Senior Living, un centro de asistencia para adultos mayores especializado en atención de personas con problemas de memoria.

Agentes del FBI llegaron al lugar y lo detuvieron en cumplimiento de una orden federal. De acuerdo con distintos reportes, los agentes lo sacaron del inmueble y lo trasladaron para su presentación ante un tribunal federal en Tampa.

Markle enfrentaba un cargo por posesión de pornografía infantil, derivado de una investigación sobre material encontrado en dos bodegas de almacenamiento que alquilaba en el área de Los Ángeles.

La investigación comenzó en octubre de 2026, cuando el FBI recibió información de dos personas que reportaron el hallazgo de presunto material de abuso sexual infantil entre las pertenencias de Thomas Markle en Filipinas y en instalaciones de almacenamiento en Estados Unidos.