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Realeza

De la casa de retiro a la correccional: el papá de Meghan Markle regresa a prisión para esperar su juicio

Thomas Markle, papá de Meghan, regresó a custodia federal después de que las autoridades lo acusaron de retirar el brazalete electrónico que debía portar durante su libertad condicional.raymundo
mié 11 noviembre 2026 09:16 PM
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Thomas Markle
Thomas Markle (Instagram/60 Minutes Australia)

Thomas Markle, papá de Meghan Markle, regresó a custodia federal en Florida el martes 10 de noviembre, luego de que una jueza revocara las condiciones de su libertad provisional tras confirmarse que retiró el brazalete electrónico que monitoreaba sus movimientos.

El hombre de 82 años permanecerá en un centro correccional en espera del juicio en el que enfrentará un cargo federal relacionado con la posesión de material de abuso sexual infantil.

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Lindsay S. Griffin, la jueza que determinó que Markle incumplió las condiciones impuestas después de su primera comparecencia ante el tribunal, ordenó además que el hombre permanezca en un área separada, en la medida de lo posible, del resto de los internos del centro donde fue recluido.

El arresto de Thomas Markle ocurrió en una residencia para adultos mayores en Florida

El primer arresto de Thomas Markle ocurrió el viernes 6 de noviembre en Lakeland, Florida, donde residía en Maravida Senior Living, un centro de asistencia para adultos mayores especializado en atención de personas con problemas de memoria.

Agentes del FBI llegaron al lugar y lo detuvieron en cumplimiento de una orden federal. De acuerdo con distintos reportes, los agentes lo sacaron del inmueble y lo trasladaron para su presentación ante un tribunal federal en Tampa.

Markle enfrentaba un cargo por posesión de pornografía infantil, derivado de una investigación sobre material encontrado en dos bodegas de almacenamiento que alquilaba en el área de Los Ángeles.

La investigación comenzó en octubre de 2026, cuando el FBI recibió información de dos personas que reportaron el hallazgo de presunto material de abuso sexual infantil entre las pertenencias de Thomas Markle en Filipinas y en instalaciones de almacenamiento en Estados Unidos.

Mugshot de Thomas Markle
Mugshot de Thomas Markle (Policía de Pinellas County)

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¿Qué encontró el FBI en las bodegas que Thomas Markle rentaba desde 2008?

La investigación del FBI permitió localizar dos bodegas en California que Thomas Markle alquilaba desde 2008.

Según el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los agentes que realizaron el cateo decomisaron aproximadamente 78 objetos: 27 en una primera bodega y 51 en la segunda.

Entre los materiales había diapositivas, negativos fotográficos y libros que, según los investigadores, contenían imágenes de abuso sexual infantil.

Entre los objetos encontrados por el FBI se describen tres fotografías que fueron identificadas durante el análisis de los negativos.

Doria Ragland mamá de Meghan Markle y suegra del príncipe Harry
Versiones indican que Doria Ragland, mamá de Meghan, habría ayudado al FBI a identificar a Thomas Markle en fotos encontradas (WPA Pool/Getty Images)

Dos de ellas mostrarían a un hombre adulto junto a una niña desnuda menor de edad y se dio a conocer que un testigo no identificado por la autoridaes, pero que conocía a Markle desde la década de los setenta, identificó al hombre de esas imágenes como Thomas Markle, algunas versiones señalan que ese testigo sería Doria Ragland, mamá de Meghan.

Los investigadores también encontraron más fotografías que, según el reporte, mostrarían a Markle con menores en diferentes estados de desnudez.

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Thomas Markle permanecerá separado de otros reclusos y deberá someterse a una evaluación psiquiátrica

Tras ser reaprehendido este 10 de noviembre, Thomas Markle deberá permanecer en un centro correccional separado de las personas que cumplen condena o que permanecen detenidas mientras esperan la resolución de sus apelaciones.

Además, el papá de Meghan Markle deberá someterse a una evaluación psiquiátrica independiente.

Anteriormente, la jueza del caso manifestó que existían motivos razonables para considerar que su estado de salud, su edad y sus dificultades de memoria podrían afectar su capacidad para comprender la naturaleza del procedimiento judicial y colaborar adecuadamente con su defensa.

meghan-markle-y-su-papa-thomas-markle
El papá de Meghan Markle fue reaprehendido el 10 de noviembre (RRSS)

La evaluación psiquiátrica deberá establecer si Thomas Markle cuenta con las condiciones mentales necesarias para enfrentar un juicio. La jueza fijó el 20 de noviembre como fecha límite para recibir el informe médico.

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Meghan Markle

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