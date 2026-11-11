De DJ frustrado a editor: el príncipe William encabeza la revista Country Life y comparte anécdotas de su vida familiar

El hijo mayor de Carlos III trabajó durante seis meses con el equipo de la publicación para preparar un número de casi 300 páginas en el que además de seleccionar los temas y contenidos, también participó en la revisión de textos, fotografías y diseño.

El ejemplar presenta un recorrido por distintos asuntos que interesan al príncipe de Gales, desde la conservación del medio ambiente y el futuro de las comunidades rurales hasta su afición al futbol, la gastronomía y algunos aspectos de su vida familiar con Kate Middleton y sus tres hijos: el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.



El príncipe William participó como editor invitado de la revista británica Country Life (Instagram / Country Life)

El príncipe William se convierte en editor invitado de la revista Country Life

La participación de William en Country Life sigue una tradición de la Familia Real británica. El rey Carlos III, asumió el mismo papel en 2013 y 2018; la princesa Ana lo hizo en 2020 y la reina Camilla en 2022.

Sin embargo, el número de William destaca por la variedad de temas que eligió presentar. Entre ellos figura la gestión responsable de los recursos naturales, la protección de la fauna, la contaminación de los ríos, los incendios forestales y la salud mental de quienes trabajan en el campo.

También dedicó un espacio a la situación de las mujeres en las Fuerzas Armadas británicas. William, quien sirvió en la Real Fuerza Aérea, encargó un reportaje sobre las experiencias de las mujeres militares y las medidas necesarias para garantizar que se sientan seguras, respetadas y valoradas.



El príncipe William participó como editor invitado de la revista británica Country Life (Instagram / Country Life)

Otro de los artículos aborda las posibilidades de construir viviendas sostenibles con cáñamo a partir de proyectos vinculados al Ducado de Cornualles, patrimonio que William recibió cuando Carlos III ascendió al trono.

La revista también incluye entrevistas y perfiles de personas que contribuyen al desarrollo de las comunidades rurales, entre ellas el músico Andy Cato, integrante de Groove Armada y actualmente dedicado a la agricultura regenerativa.

El trabajo de William en el desarrollo de la edición no sólo fue nominativo y tuvo reuniones con las cabezas de la redacción. Una de ellas tuvo lugar en el castillo de Windsor, donde con el editor en jefe, Mark Hedges, y la editora de contenidos, Paula Minchin, el príncipe de Gales revisó las pruebas de impresión durante aproximadamente dos horas e hizo anotaciones a mano para solicitar cambios.

