El DJ británico Carl Cox recibió este martes la Orden del Imperio Británico (OBE, por sus siglas en inglés), durante una ceremonia de investidura encabezada por el príncipe William en el castillo de Windsor. El músico fue distinguido por sus servicios a la música, después de casi 50 años de carrera en la industria.
El DJ Carl Cox recibe del príncipe William la Orden del Imperio Británico; distinción con un gran significado para ambos
Cox, de 64 años, figura entre los nombres más reconocidos de la música electrónica internacional.
Su trayectoria incluye presentaciones en los principales festivales y clubes del mundo, así como una trayectoria como productor e influencia determinante en el desarrollo de géneros como el house y el techno.
La ceremonia tuvo un significado especial para el DJ, quien compartió en sus redes sociales una serie de fotografías del encuentro con el heredero al trono británico y un mensaje en el que expresó su agradecimiento por recibir una distinción que, además de reconocer su trabajo, representa un avance para el reconocimiento de la música dance.
Por otra parte, la investidura también tiene un profundo significado para el príncipe William, quien hace unas semanas reveló en The Graham Norton Show que, durante su juventud, fantaseó con la posibilidad de convertirse en DJ e incluso imaginó el nombre artístico que habría utilizado.
Quién es Carl Cox: casi 50 años de historia en la música electrónica
Carl Cox nació el 29 de julio de 1962 en Oldham, Inglaterra. Comenzó a trabajar como DJ a los 15 años, después de comprar sus primeras tornamesas.
Sus inicios estuvieron ligados al disco, el funk y el hip-hop, antes de incorporarse a la escena del house y el techno que comenzó a desarrollarse en Reino Unido durante la década de los ochenta.
Su participación en el movimiento rave británico contribuyó a consolidar su nombre. Fue uno de los DJs que participaron en la noche inaugural de Shoom, el club londinense de Danny Rampling, uno de los espacios fundamentales para el desarrollo de la cultura acid house.
También destacó por su técnica de mezcla con tres tornamesas, una de las características de sus presentaciones.
En 1991 lanzó el sencillo "I Want You", que alcanzó el número 23 de las listas británicas y le permitió aparecer en el programa musical Top of the Pops.
Cuatro años después publicó F.A.C.T., un álbum de mezclas que vendió más de 250 mil copias y se convirtió en una referencia del techno.
En 1999 fundó el sello discográfico Intec Records, que relanzó como Intec Digital en 2010 para impulsar producciones de música electrónica y nuevos talentos.
Su relación con Ibiza tiene un capítulo importante dentro de su trayectoria. Entre 2001 y 2016 mantuvo una residencia de 15 temporadas consecutivas en el club Space, una de las más largas en la historia de la isla.
A lo largo de su carrera, Carl Cox ha sumado 16 premios DJ Awards, cinco International Dance Music Awards y un reconocimiento de los NME Awards, entre otros galardones.
También ha participado durante años en festivales internacionales como Ultra Music Festival y Burning Man; además de contar con varias presentaciones en el festival EDC de la Ciudad de México.
Su nombramiento como OBE apareció en la lista de distinciones por el cumpleaños del rey Carlos III de 2026, por sus servicios a la música y hoy, la ceremonia que tuvo lugar en Windsor, formalizó la distinción.
El príncipe William soñaba con ser DJ y hasta pensó en su nombre artístico
La entrega de la OBE a Carl Cox tiene una conexión muy personal con el príncipe William; ya que el heredero al trono británico confesó recientemente que durante su juventud quiso dedicarse a la música como DJ.
William hizo esta revelación durante su aparición en The Graham Norton Show, transmitida por la BBC el 23 de octubre.
En el programa, el príncipe recordó que antes de asumir el destino que implica ser el futuro rey del Reino Unido, contempló otras profesiones, entre ellas la de policía y DJ.
Incluso pensó en el nombre artístico que utilizaría: DJ Xara, escrito con X, según explicó.
"Pasé por una etapa en la que quería ser DJ, pero no salió muy bien", contó el príncipe en el programa de Graham Norton, donde estuvo acompañado por Cate Blanchett entre otros invitados.
Cuando Graham le preguntó si alguna vez había tocado en fiestas escolares, William reconoció que nunca alcanzó el nivel necesario para hacerlo.
También admitió que aquella aspiración dejó de parecerle atractiva con el paso del tiempo, aunque hoy quedó claro que su gusto por la música electrónica no se esfumó como lo hicieron sus aspiraciones artísticas.
Después de su encuentro con William en Windsor, Carl Cox declaró que el hijo mayor de Carlos III le dijo que era un admirador de su trabajo y que escuchaba su música desde hacía años.
Cox contó que el príncipe conocía su trayectoria y le hizo saber cuánto disfrutaba la oportunidad de entregarle personalmente la distinción.
El emotivo mensaje de Carl Cox tras recibir la Orden del Imperio Británico
Junto a las fotografías de la ceremonia de investidura de la Orden del Imperio Británico, Carl Cox publicó en sus redes sociales un mensaje en el que recordó sus comienzos, cómo le habría gustado compartirlo con sus padres y el significado de que la música electrónica reciba un reconocimiento de la monarquía británica.
"Desde aquellos primeros tiempos en los que me enamoré de los discos y de ser DJ, hasta viajar por el mundo y compartir ese amor con tanta gente, nunca he dejado de sentirme agradecido por poder dedicarme a lo que hago", señaló en su mensaje.
"Este honor significa muchísimo, no solo para mí a nivel personal, sino también por el origen de nuestra música y el largo camino que ha recorrido. Ver que la música dance recibe un reconocimiento de este tipo es algo que me llena de un inmenso orgullo", añadió.
Otros músicos que han recibido la Orden del Imperio Británico
Carl Cox se incorpora a una lista de artistas británicos que recibieron la OBE por sus contribuciones a la música. Entre ellos destacan Eric Clapton, quien obtuvo la distinción en 1994; Annie Lennox, en 2011; Ed Sheeran, en 2017; Elvis Costello, en 2019; y Roger Taylor, baterista de Queen, en 2020.
También figuran Jeff Lynne, líder de Electric Light Orchestra; Alan Parsons, productor y músico; y Justin Hayward, integrante de The Moody Blues.
Otros artistas recibieron diferentes categorías de la misma orden. Paul McCartney, Mick Jagger y Tom Jones fueron distinguidos con el título de caballero, mientras que Adele recibió la MBE en 2013. Elton John, Sting y Brian May también forman parte de la lista de músicos reconocidos por la monarquía británica, aunque con categorías distintas.