El DJ Carl Cox recibe del príncipe William la Orden del Imperio Británico; distinción con un gran significado para ambos

Cox, de 64 años, figura entre los nombres más reconocidos de la música electrónica internacional.

Su trayectoria incluye presentaciones en los principales festivales y clubes del mundo, así como una trayectoria como productor e influencia determinante en el desarrollo de géneros como el house y el techno.

La ceremonia tuvo un significado especial para el DJ, quien compartió en sus redes sociales una serie de fotografías del encuentro con el heredero al trono británico y un mensaje en el que expresó su agradecimiento por recibir una distinción que, además de reconocer su trabajo, representa un avance para el reconocimiento de la música dance.



El DJ Carl Cox recibe la Orden del Imperio Británico de manos del príncipe William (Andrew Matthews - Pool/Getty Images)

Por otra parte, la investidura también tiene un profundo significado para el príncipe William, quien hace unas semanas reveló en The Graham Norton Show que, durante su juventud, fantaseó con la posibilidad de convertirse en DJ e incluso imaginó el nombre artístico que habría utilizado.

Quién es Carl Cox: casi 50 años de historia en la música electrónica

Carl Cox nació el 29 de julio de 1962 en Oldham, Inglaterra. Comenzó a trabajar como DJ a los 15 años, después de comprar sus primeras tornamesas.

Sus inicios estuvieron ligados al disco, el funk y el hip-hop, antes de incorporarse a la escena del house y el techno que comenzó a desarrollarse en Reino Unido durante la década de los ochenta.



Su participación en el movimiento rave británico contribuyó a consolidar su nombre. Fue uno de los DJs que participaron en la noche inaugural de Shoom, el club londinense de Danny Rampling, uno de los espacios fundamentales para el desarrollo de la cultura acid house.

También destacó por su técnica de mezcla con tres tornamesas, una de las características de sus presentaciones.

En 1991 lanzó el sencillo "I Want You", que alcanzó el número 23 de las listas británicas y le permitió aparecer en el programa musical Top of the Pops.

Cuatro años después publicó F.A.C.T., un álbum de mezclas que vendió más de 250 mil copias y se convirtió en una referencia del techno.



El DJ Carl Cox recibe la Orden del Imperio Británico de manos del príncipe William (Instagram / Carl Cox y Prince and Princess of Wales)

En 1999 fundó el sello discográfico Intec Records, que relanzó como Intec Digital en 2010 para impulsar producciones de música electrónica y nuevos talentos.

Su relación con Ibiza tiene un capítulo importante dentro de su trayectoria. Entre 2001 y 2016 mantuvo una residencia de 15 temporadas consecutivas en el club Space, una de las más largas en la historia de la isla.

A lo largo de su carrera, Carl Cox ha sumado 16 premios DJ Awards, cinco International Dance Music Awards y un reconocimiento de los NME Awards, entre otros galardones.

También ha participado durante años en festivales internacionales como Ultra Music Festival y Burning Man; además de contar con varias presentaciones en el festival EDC de la Ciudad de México.



Carlos III recibió a Carl Cox en mayo durante un almuerzo en Buckingham (Instagram / Carl Cox y Prince and Princess of Wales)

Su nombramiento como OBE apareció en la lista de distinciones por el cumpleaños del rey Carlos III de 2026, por sus servicios a la música y hoy, la ceremonia que tuvo lugar en Windsor, formalizó la distinción.