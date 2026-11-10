El drama familiar de Meghan Markle escala: su papá deberá someterse a examen psiquiátrico

Papá de Meghan Markle deberá someterse a examen psiquiátrico

En la orden consultada el martes por la AFP, fechada el viernes, la jueza Lindsay Griffin cita el "estado de salud", la "edad avanzada" (de 82 años) y la "falta de memoria" de Thomas Markle para justificar el examen psiquiátrico.

El papá de la duquesa de Sussex fue detenido ese mismo viernes por agentes del FBI en la residencia de ancianos donde vivía en Lakeland, Florida.



Thomas Markle ha hablado de su hija frente a los medios. (ITV/Shutterstock/ITV/Shutterstock)

El Departamento de Justicia afirmó que, presuntamente, "guardaba material de abuso sexual infantil (CSAM), incluidas fotografías sexualmente explícitas de sí mismo con niñas prepúberes, en dos trasteros de la zona de Los Ángeles que había alquilado durante casi dos décadas".

Autoridades de Filipinas y México también investigan el hallazgo de material de abuso sexual infantil en dispositivos y bodegas presuntamente vinculadas a Markle.