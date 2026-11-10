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Realeza

El drama familiar de Meghan Markle escala: su papá deberá someterse a examen psiquiátrico

Una jueza solicitó una evaluación psiquiátrica para Thomas Markle, papá de Meghan, en medio de un nueva nueva polémica que persigue a la duquesa de Sussex.
mar 10 noviembre 2026 09:44 AM
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Thomas Markle, papá de Meghan Markle deberá someterse a un examen psiquiátrico. (AFP)

Un juez estadounidense ordenó someter a un examen psiquiátrico al papá de Meghan Markle , la esposa del príncipe Harry, tras su arresto por presunta posesión de material pornográfico infantil.

Thomas Markle, con quien Meghan cortó toda relación desde su boda con Harry en 2018, compareció el viernes ante un tribunal de Tampa, en Florida.

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Papá de Meghan Markle deberá someterse a examen psiquiátrico

En la orden consultada el martes por la AFP, fechada el viernes, la jueza Lindsay Griffin cita el "estado de salud", la "edad avanzada" (de 82 años) y la "falta de memoria" de Thomas Markle para justificar el examen psiquiátrico.

El papá de la duquesa de Sussex fue detenido ese mismo viernes por agentes del FBI en la residencia de ancianos donde vivía en Lakeland, Florida.

'Good Morning Britain' TV Show, London, UK - 09 Mar 2021
Thomas Markle ha hablado de su hija frente a los medios. (ITV/Shutterstock/ITV/Shutterstock)

El Departamento de Justicia afirmó que, presuntamente, "guardaba material de abuso sexual infantil (CSAM), incluidas fotografías sexualmente explícitas de sí mismo con niñas prepúberes, en dos trasteros de la zona de Los Ángeles que había alquilado durante casi dos décadas".

Autoridades de Filipinas y México también investigan el hallazgo de material de abuso sexual infantil en dispositivos y bodegas presuntamente vinculadas a Markle.

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Papá de Meghan Markle podría pasar hasta 20 años en la cárcel

La jueza de Tampa afirmó que había encontrado "motivos razonables para creer" que Markle padecía una afección "que le incapacitaba mentalmente hasta el punto de que era incapaz de comprender la naturaleza y las consecuencias del proceso en su contra o de colaborar adecuadamente en su defensa".

Por ello, ordena un informe del estado mental del acusado antes del 20 de noviembre.

Meghan Markle declaró el mes pasado que se sentía "profundamente consternada" por las acusaciones de que su padre poseía imágenes de abusos sexuales a menores.

De ser declarado culpable, el padre de Meghan podría enfrentarse a una pena de hasta 20 años de prisión.

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Meghan Markle Príncipe Harry

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