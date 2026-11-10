Meghan Markle reaparece con muy bajo perfil tras la detención de su papá

Los duques de Sussex fueron recibidos por una multitud de fotógrafos al llegar al Parlamento Europeo para un acto sobre los peligros que enfrentan los niños en internet.

"¿Va a decir algo sobre su padre?", preguntó un reportero a la duquesa después de que Thomas Markle, con quien ha roto el contacto desde hace años, fue arrestado el viernes en Florida por posesión de "material de abuso sexual infantil". Ella no contestó.

Vestía completamente de negro e iba de la mano de su marido, ataviado con un traje azul oscuro y corbata a juego.

Más tarde, al ser recibida por la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, la duquesa parecía relajada. Estaba previsto que ambos hablaran durante el acto pero finalmente solo Enrique tomó la palabra.



Meghan Markle reaparece con bajo perfil tras la detención de su papá. (AFP)

La duquesa, de 45 años, fue fotografiada conversando con la madre de un adolescente que se suicidó en 2017 después de que se publicara en internet una imagen del joven desnudo.

Sin embargo, no estuvo presente en la sala cuando Harry participó en un acto con activistas, en el cual fustigó a las grandes empresas tecnológicas por negarse a hacer cambios para proteger a los niños.

En una conversación con autoridades europeas sobre la protección de niños en internet, Harry reafirmó el compromiso de la pareja con esa causa.

El príncipe defendió a la Unión Europea por sus esfuerzos por restringir a las empresas tecnológicas, con un plan para prohibir que menores de 13 años usen redes sociales y un acceso limitado y supervisado para menores de 15 años.



Meghan Markle reaparece con bajo perfil tras la detención de su papá. (AFP)

Los duques han inaugurado, asimismo, en el Parlamento Europeo el "Lost Screen Memorial", una instalación diseñada por su fundación Archewell, compuesta por pantallas gigantes de teléfono en las que se muestran retratos de niños y adolescentes cuya muerte está relacionada con las redes sociales.