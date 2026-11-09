Carlos y William juntos; Harry y Meghan por su cuenta: la otra cara de su regreso al Reino Unido

Carlos y William juntos; Harry y Meghan por su cuenta

Cada año, el domingo más cercano al 11 de noviembre, cuando se conmemora el armisticio firmado en 1918 entre Alemania y los Aliados, se celebran actos en todo el país.

Medios locales publicaron algunos videos del príncipe Harry, vestido con uniforme militar, en medio de los habitantes durante la ceremonia en homenaje a los soldados en Brackley, una localidad al noroeste de Londres.

El hijo menor del rey regresó a vivir al Reino Unido a finales de agosto con su esposa Meghan y sus dos hijos. En el pasado sirvió en el ejército y realizó varias misiones en Afganistán.





A true soldier never stops serving. Respect, #PrinceHarry! 🎖️❤️🫡 https://t.co/UbleQD8Uw9 — Alt SussexSquad # princessDiana🪽🪽❤️‍🩹🥷🏻🌈💫 (@Alt52017689) November 8, 2026



También creó los Invictus Games, una competición deportiva para los veteranos heridos al estilo de los Juegos Olímpicos.

Un poco antes, Carlos III encabezó las conmemoraciones oficiales en Londres, donde hizo una ofrenda floral en el memorial dedicado a los soldados en Londres.

En uniforme militar, la monarca de 77 años estaba acompañada por su hijo mayor y heredero al trono, William, y por otros miembros de la familia real, incluida su hermana, la princesa Ana.

Desde un balcón del ministerio de Relaciones Exteriores situado frente al memorial, la reina Camilla y la princesa Catalina asistieron a la ceremonia.

