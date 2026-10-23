El príncipe William confiesa que habría sido DJ si no estuviera destinado a ser rey

El príncipe William confiesa que soñaba con ser DJ

Vestido con un traje oscuro y sonriente, el hijo mayor del rey Carlos III, de 44 años, participó en el programa para promocionar el premio medioambiental Earthshot Prize, que creó en 2020 y cuyo ganador de 2026 se dará a conocer el 17 de noviembre en Bombay, India.

Los productores del programa hablaron de una "noche histórica". La única integrante de la familia real británica que había participado anteriormente en él, en 2009, era Sarah Ferguson, la exesposa del expríncipe Andrés.

Junto al príncipe heredero, en el famoso sofá rojo del programa, se encontraban la actriz australiana Cate Blanchett, la también intérprete británica Hannah Waddingham y el activista medioambiental Robert Irwin, todos ellos vinculados al Earthshot Prize.



Entre las confidencias que hizo durante el programa, el heredero de la Corona británica reconoció que, cuando era joven, había soñado con una carrera profesional muy diferente.

"De verdad quería ser policía cuando era más joven. Pensaba que podría ser un buen policía", declaró.

El príncipe añadió que también hubo "una etapa" en la que se planteó convertirse en DJ.

William también confesó ser fan de The Traitors, un concurso televisivo de la BBC en el que los participantes deben desenmascarar a los "traidores", elegidos en secreto dentro del grupo.