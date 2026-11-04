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Realeza

Policía de Filipinas encuentra material de pornografía infantil en dispositivos vinculados a Thomas Markle

Las autoridades filipinas reportaron el hallazgo de presunto material de abuso sexual infantil en dispositivos electrónicos vinculados a Thomas Markle, papá de Meghan Markle.
mié 04 noviembre 2026 09:16 AM
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Thomas Markle y Meghan Markle (Tomada de la entrevista que Thomas Markle concedió a 60 Minutes en 2021. )

La policía filipina informó el miércoles a la agencia de noticias AFP que tres tarjetas de memoria y un teléfono celular entregados por el hijo del padre de Meghan Markle contenían material de abuso sexual infantil.

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Policía de Filipinas encuentra material de pornografía infantil en dispositivos vinculados a Thomas Markle

La semana pasada, la policía filipina anunció que investigaba una computadora portátil encontrada junto a imágenes de abuso infantil en la presunta antigua residencia de Thomas Markle, cuya hija está casada con el príncipe Harry.

El hombre de 82 años, con quien la duquesa de Sussex cortó toda relación en 2018, es objeto de pesquisas por presunta posesión de pornografía infantil en Filipinas y México, donde vivió anteriormente. Él niega las acusaciones.

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Meghan Markle (AFP)

El miércoles, la policía del país asiático informó haber encontrado material pornográfico infantil entre los archivos entregados por el hijo de Markle, en el marco de una investigación que se "intensifica".

"No basta con encontrar algunos materiales y sacar conclusiones de inmediato", declaró el jefe de la Policía Nacional de Filipinas, José Melencio Nartatez Jr., en un comunicado.

"Debemos determinar de dónde provienen, quiénes podrían ser los responsables y si se infringieron las leyes filipinas", agregó.

La revelación se produjo un día después de que las autoridades mexicanas allanaron un depósito alquilado por Thomas Markle.

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Las acusaciones contra el papá de Meghan MArkle

La fiscalía del estado de Baja California, fronterizo con Estados Unidos, dijo que recibió una denuncia anónima sobre la existencia de "material de pornografía infantil" en un depósito alquilado por el director de fotografía jubilado.

Los investigadores señalaron que el propietario del depósito informó que había dejado de pagar el alquiler en 2024, pero que sus pertenencias seguían en el lugar.

La autoridad señaló haber encontrado en el sitio "revistas de origen asiático" que datan de hace 20 años, sin especificar su contenido, y decomisado equipo informático.

El tabloide británico The Sun desveló el mes pasado que el hijo de Markle, Thomas Markle Jr., había descubierto imágenes de abuso infantil mientras revisaba cajas encontradas en la antigua vivienda de su padre.

Markle había estado viviendo en Cebú, Filipinas, hasta que, según se informó, regresó a Estados Unidos a principios de este año.

La duquesa de Sussex, que cortó la relación con su padre desde su boda con Enrique, se dijo el viernes "profundamente consternada" tras la revelación de estas investigaciones.

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