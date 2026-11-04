Policía de Filipinas encuentra material de pornografía infantil en dispositivos vinculados a Thomas Markle

La semana pasada, la policía filipina anunció que investigaba una computadora portátil encontrada junto a imágenes de abuso infantil en la presunta antigua residencia de Thomas Markle, cuya hija está casada con el príncipe Harry.

El hombre de 82 años, con quien la duquesa de Sussex cortó toda relación en 2018, es objeto de pesquisas por presunta posesión de pornografía infantil en Filipinas y México, donde vivió anteriormente. Él niega las acusaciones.



Meghan Markle (AFP)

El miércoles, la policía del país asiático informó haber encontrado material pornográfico infantil entre los archivos entregados por el hijo de Markle, en el marco de una investigación que se "intensifica".

"No basta con encontrar algunos materiales y sacar conclusiones de inmediato", declaró el jefe de la Policía Nacional de Filipinas, José Melencio Nartatez Jr., en un comunicado.

"Debemos determinar de dónde provienen, quiénes podrían ser los responsables y si se infringieron las leyes filipinas", agregó.

La revelación se produjo un día después de que las autoridades mexicanas allanaron un depósito alquilado por Thomas Markle.

