El príncipe Alberto II de Mónaco reacciona a la inesperada muerte de su primo Antoine de Massy

El príncipe Alberto II de Mónaco rompió el silencio sobre la muerte de su primo segundo, Antoine de Massy, quien falleció el 25 de octubre a los 29 años en circunstancias que todavía investiga la justicia del Principado.
En declaraciones a la revista francesa Paris Match, durante una gira oficial por África, el soberano recordó distintos aspectos de la personalidad de su pariente y lamentó que su vida terminara justo cuando comenzaba a encontrar un rumbo profesional.
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"Era un chico bastante reservado y tímido", explicó Alberto II, quien también reconoció que a Antoine le costaba encontrar su lugar, aunque no dentro de la familia, sino en cuanto a sus proyectos personales. "Su muerte es algo terrible para nuestra familia", expresó el monarca.
Alberto de Mónaco habla de la muerte de su primo Antoine de Massy
El príncipe Alberto explicó que su primo atravesaba un buen momento personal y profesional. Antoine trabajaba en un proyecto empresarial junto a un socio y tenía planes para desarrollar un negocio en Mónaco.
De acuerdo con 20 Minutes, el joven participaba en la creación de Instant Tech, una aplicación destinada a facilitar el contacto entre establecimientos del Principado y sus clientes.
Antes de dedicarse a los negocios, Antoine desarrolló una carrera en el tenis. Su formación deportiva lo llevó a Florida, donde entrenó en la Academia Nick Bollettieri. Una lesión en la muñeca frenó sus aspiraciones como tenista y lo llevó a explorar otros proyectos.
Alberto II también recordó que Antoine se encontraba con un amigo que celebraba su cumpleaños poco antes de morir. Sobre las circunstancias del fallecimiento, el soberano reconoció que todavía existían muchas incógnitas y comentó que probablemente sufrió una caída.
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La muerte de Antoine de Massy permanece bajo investigación
Antoine de Massy fue encontrado sin vida el domingo 25 de octubre en un parque cercana al boulevard de Larvotto, detrás de la Villa Sauber, en Mónaco.
De acuerdo con Monaco Hebdo, los primeros resultados de la autopsia señalaron que una caída desde aproximadamente 13 metros provocó su muerte.
Las autoridades detuvieron a un hombre de 42 años, de nacionalidad ucraniana, quien enfrenta cargos por homicidio involuntario y omisión de auxilio a una persona en peligro, por este caso.
El sospechoso permanece bajo custodia y niega los hechos. La investigación judicial busca establecer cómo ocurrió la caída y cuál fue su participación en la misma.
A diferencia de la mesura con la que Alberto abordó la muerte de su primo, Christian de Massy, padre del joven, rechazó que ésta fuera consecuencia de un accidente o un suicidio.
En declaraciones al diario italiano Corriere della Sera, el barón pidió esperar los resultados de la investigación antes de ofrecer más detalles.
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Alberto II y la princesa Charlène acompañaron a la familia de Antoine de Massy en el funeral
El príncipe Alberto II y la princesa Charlène expresaron sus condolencias tras conocerse el fallecimiento de Antoine.
Posteriormente, el 4 de noviembre, ambos asistieron a sus funerales en la Catedral de Nuestra Señora Inmaculada de Mónaco, junto con la princesa Carolina, la princesa Estefanía y otros integrantes de la familia Grimaldi.
El parentesco de Antoine con el soberano se remonta a la princesa Antonieta, hermana mayor de Rainiero III y abuela del joven. Por esa línea familiar, Antoine era primo segundo de Alberto.