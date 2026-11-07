El príncipe Alberto II de Mónaco reacciona a la inesperada muerte de su primo Antoine de Massy

"Era un chico bastante reservado y tímido", explicó Alberto II, quien también reconoció que a Antoine le costaba encontrar su lugar, aunque no dentro de la familia, sino en cuanto a sus proyectos personales. "Su muerte es algo terrible para nuestra familia", expresó el monarca.



El príncipe Alberto de Mónaco reacciona a la muerte de su primo Antoine de Massy (WPA Pool/Getty Images)

Alberto de Mónaco habla de la muerte de su primo Antoine de Massy

El príncipe Alberto explicó que su primo atravesaba un buen momento personal y profesional. Antoine trabajaba en un proyecto empresarial junto a un socio y tenía planes para desarrollar un negocio en Mónaco.

De acuerdo con 20 Minutes, el joven participaba en la creación de Instant Tech, una aplicación destinada a facilitar el contacto entre establecimientos del Principado y sus clientes.

Antes de dedicarse a los negocios, Antoine desarrolló una carrera en el tenis. Su formación deportiva lo llevó a Florida, donde entrenó en la Academia Nick Bollettieri. Una lesión en la muñeca frenó sus aspiraciones como tenista y lo llevó a explorar otros proyectos.



Antoine de Massy, primo de Alberto de Mónaco (Instagram / Antoine de Massy)

Alberto II también recordó que Antoine se encontraba con un amigo que celebraba su cumpleaños poco antes de morir. Sobre las circunstancias del fallecimiento, el soberano reconoció que todavía existían muchas incógnitas y comentó que probablemente sufrió una caída.