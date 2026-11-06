Arrestan al papá de Meghan Markle por posesión de material de abuso infantil

¿Por qué arrestaron al papá de Meghan Markle?

La investigación comenzó después de que Thomas Markle Jr., medio hermano de Meghan Markle, denunciara haber encontrado una gran cantidad de material sospechoso entre las pertenencias de su papá en su casa de Cebú, Filipinas.

De acuerdo con las versiones difundidas por medios británicos, Thomas Jr. descubrió cientos o incluso miles de imágenes y un video almacenados en cajas que contenían computadoras, memorias USB y otros dispositivos. Tras el hallazgo, decidió reportarlo a las autoridades filipinas, al FBI y al National Center for Missing & Exploited Children en julio de 2026.

La policía filipina obtuvo una orden para revisar los dispositivos electrónicos y, durante las primeras investigaciones, habría recuperado alrededor de 7 mil 500 fotografías y un video con presunto material de abuso sexual infantil. El secretario del Interior de Filipinas, Jonvic Remulla, calificó el contenido como "deplorable" y señaló que entre las imágenes identificadas habría menores de distintas nacionalidades, algunos de apenas 10 y 11 años.

La investigación contra Thomas Markle también llegó a México

México también forma parte de las indagatorias. Según una investigación publicada por el Daily Mail, el medio tuvo acceso a una bodega que Thomas Markle habría alquilado desde 2017 en Rosarito, Baja California, cerca de la zona donde vivió antes de trasladarse a Filipinas.

En el lugar, el periódico británico reportó haber encontrado revistas, libros, fotografías y cintas VHS que consideró relevantes para la investigación, por lo que alertó al FBI. Posteriormente, autoridades mexicanas habrían realizado un cateo y asegurado dispositivos electrónicos, computadoras, memorias USB y otros objetos para su análisis.

Thomas Markle negó tener bodegas en Rosarito y rechazó los señalamientos. Por ahora, los materiales asegurados en México forman parte de las investigaciones reportadas por la prensa, pero no se ha establecido públicamente una conclusión pericial sobre su contenido o procedencia.

Thomas Markle negó las acusaciones antes de su arresto

Antes de que se reportara su detención en Florida, Thomas Markle rechazó categóricamente las acusaciones en declaraciones al Daily Mail. El padre de Meghan calificó los señalamientos como "mentiras deplorables" y aseguró que no había tenido relaciones sexuales con menores de edad.

También expresó su desconcierto ante las acusaciones de su hijo y negó conocer el motivo por el que lo había denunciado.

La reacción de Meghan Markle a las acusaciones contra su papá

El pasado 23 de octubre, Meghan Markle se pronunció públicamente sobre las acusaciones contra su padre y aseguró estar "profundamente consternada" por las noticias.

En su declaración, la duquesa de Sussex reveló que en 2018 recibió una carta que había sido enviada a la Policía Metropolitana de Londres y a su unidad de protección especializada, en la que se hacían señalamientos preocupantes sobre Thomas Markle. Según explicó, le aseguraron que las acusaciones estaban siendo investigadas.