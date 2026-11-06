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Realeza

Arrestan al papá de Meghan Markle por posesión de material de abuso infantil

El padre de la duquesa de Sussex fue detenido en una residencia para adultos mayores en Lakeland. Su arresto ocurre tras una investigación internacional que involucra a Estados Unidos, Filipinas y México.
vie 06 noviembre 2026 10:02 AM
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Meghan Markle junto a su papá, Thomas Markle. (Archivo)

Thomas Markle, papá Meghan Markle, fue arrestado este viernes por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Lakeland, Florida, por su presunta posesión de material de abuso sexual infantil. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses y británicos, el hombre de 82 años fue detenido en Maravida Senior Living, el asilo donde vivía, después de varias semanas de investigaciones que también involucraron a autoridades de Filipinas y México.

El papá de la esposa del príncipe Harry esde enfrenta desde octubre señalamientos relacionados con la posesión de miles de imágenes con contenido sexual infantil entre sus pertenencias. Hasta el momento no existe una confirmación pública de la agencia sobre la detención ni se han dado a conocer detalles oficiales sobre los cargos que podrían presentarse formalmente en su contra.

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¿Por qué arrestaron al papá de Meghan Markle?

La investigación comenzó después de que Thomas Markle Jr., medio hermano de Meghan Markle, denunciara haber encontrado una gran cantidad de material sospechoso entre las pertenencias de su papá en su casa de Cebú, Filipinas.

De acuerdo con las versiones difundidas por medios británicos, Thomas Jr. descubrió cientos o incluso miles de imágenes y un video almacenados en cajas que contenían computadoras, memorias USB y otros dispositivos. Tras el hallazgo, decidió reportarlo a las autoridades filipinas, al FBI y al National Center for Missing & Exploited Children en julio de 2026.

La policía filipina obtuvo una orden para revisar los dispositivos electrónicos y, durante las primeras investigaciones, habría recuperado alrededor de 7 mil 500 fotografías y un video con presunto material de abuso sexual infantil. El secretario del Interior de Filipinas, Jonvic Remulla, calificó el contenido como "deplorable" y señaló que entre las imágenes identificadas habría menores de distintas nacionalidades, algunos de apenas 10 y 11 años.

La investigación contra Thomas Markle también llegó a México

México también forma parte de las indagatorias. Según una investigación publicada por el Daily Mail, el medio tuvo acceso a una bodega que Thomas Markle habría alquilado desde 2017 en Rosarito, Baja California, cerca de la zona donde vivió antes de trasladarse a Filipinas.

En el lugar, el periódico británico reportó haber encontrado revistas, libros, fotografías y cintas VHS que consideró relevantes para la investigación, por lo que alertó al FBI. Posteriormente, autoridades mexicanas habrían realizado un cateo y asegurado dispositivos electrónicos, computadoras, memorias USB y otros objetos para su análisis.

Thomas Markle negó tener bodegas en Rosarito y rechazó los señalamientos. Por ahora, los materiales asegurados en México forman parte de las investigaciones reportadas por la prensa, pero no se ha establecido públicamente una conclusión pericial sobre su contenido o procedencia.

Thomas Markle negó las acusaciones antes de su arresto

Antes de que se reportara su detención en Florida, Thomas Markle rechazó categóricamente las acusaciones en declaraciones al Daily Mail. El padre de Meghan calificó los señalamientos como "mentiras deplorables" y aseguró que no había tenido relaciones sexuales con menores de edad.

También expresó su desconcierto ante las acusaciones de su hijo y negó conocer el motivo por el que lo había denunciado.

La reacción de Meghan Markle a las acusaciones contra su papá

El pasado 23 de octubre, Meghan Markle se pronunció públicamente sobre las acusaciones contra su padre y aseguró estar "profundamente consternada" por las noticias.

En su declaración, la duquesa de Sussex reveló que en 2018 recibió una carta que había sido enviada a la Policía Metropolitana de Londres y a su unidad de protección especializada, en la que se hacían señalamientos preocupantes sobre Thomas Markle. Según explicó, le aseguraron que las acusaciones estaban siendo investigadas.

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Meghan también aprovechó para explicar por qué decidió mantener a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, alejados de su abuelo.

"Espero que ahora se pueda entender que, a pesar de las distorsiones que ciertas publicaciones han hecho a lo largo de los años, cualquier distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos se debió a una sola razón: protegerlos", expresó.

La esposa del príncipe Harry agregó que sus pensamientos estaban con cualquier niño que pudiera haber resultado afectado y manifestó su esperanza de que se hiciera justicia.

¿Quién es Thomas Markle?

Thomas Markle trabajó durante varios años como director de iluminación en la industria televisiva de Hollywood. Su trayectoria incluye dos premios Emmy por su trabajo en producciones como General Hospital.

Su nombre comenzó a ocupar titulares internacionales en 2018, antes de la boda de Meghan Markle con el príncipe Harry, cuando se dio a conocer que había organizado fotografías con paparazzi. Posteriormente sufrió un problema cardiaco que le impidió asistir a la ceremonia celebrada en Windsor.

Desde entonces, su relación con Meghan se deterioró y ambos permanecieron distanciados. Thomas Markle concedió diversas entrevistas en las que habló públicamente de su hija y de la familia real británica.

En diciembre de 2025, sufrió complicaciones de salud por las que le fue amputada la pierna izquierda. También se reportó que había sufrido un derrame cerebral y que posteriormente recibió atención por problemas de memoria y demencia.

Después de vivir durante un periodo en Filipinas y México, regresó a Estados Unidos en mayo de 2026 para recibir atención médica.

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