Después de más de seis décadas de carrera, Elton John dijo adiós a México. El músico británico ofreció dos conciertos, el 2 y 3 de octubre, en el Estadio Banorte de Ciudad de México, en lo que fueron sus últimas presentaciones en el país y uno de los capítulos finales de su despedida de los escenarios.
Elton John se despide de México con una noche histórica y nostalgia
Elton John se despide de México con sus grandes clásicos
A sus 79 años, el llamado Rocket Man volvió a encontrarse con el público mexicano después de 14 años de ausencia y lo hizo con un repertorio cargado de clásicos, momentos de nostalgia y una producción que tuvo como gran cierre uno de sus temas más queridos: Your Song.
El concierto también estuvo marcado por la lluvia, sin embargo, una vez que Elton apareció sobre el escenario, la atención quedó puesta en el músico y en las canciones que han acompañado a varias generaciones.
El espectáculo comenzó con Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding, para después dar paso a una selección de canciones que recorrió diferentes etapas de su carrera.
Bennie, Blues, The One, Philly, Tiny Dancer, Rocket Man, Candle in the Wind, Bennie and the Jets, Crocodile Rock, Saturday Night, I'm Still Standing fueron algunos de los temas que hicieron cantar al público, que estuvo integrado por varias generaciones de fans.
Uno de los momentos especiales llegó con Crocodile Rock, canción durante la cual Elton rindió un homenaje visual a México. En las pantallas aparecieron imágenes de trajes típicos y elementos relacionados con el país, mientras el público respondía con aplausos y gritos.
También hubo espacio para Cold Heart, su colaboración con Dua Lipa, que permitió conectar su repertorio clásico con una de las etapas más recientes de su carrera.
Pero si hubo una canción destinada a convertirse en el gran momento de despedida, fue Your Song, tema con el que cerró la noche.
Con los celulares y las luces de las pantallas encendidos, miles de personas acompañaron a Elton mientras interpretaba uno de los temas que definieron su carrera. Después llegó la pirotecnia, poniendo punto final a una noche que para muchos asistentes tuvo el sabor de un adiós definitivo.
Una despedida con lluvia, lágrimas y algunos problemas
La emoción del concierto convivió con una serie de dificultades que comenzaron incluso antes de que Elton John subiera al escenario.
Durante la primera noche, la lluvia y el tráfico complicaron el acceso al Estadio Banorte. De acuerdo con reportes de medios que estuvieron en el lugar, hubo personas que todavía intentaban ingresar cuando el espectáculo ya había comenzado.
El recinto también generó comentarios entre los asistentes por las condiciones para un espectáculo musical. El Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, es principalmente un recinto deportivo y su enorme capacidad planteó algunos retos de acústica y visibilidad.
En algunos momentos, el sonido fue señalado como irregular y hubo zonas desde las que la experiencia visual no fue la esperada. A esto se sumó la distribución de las localidades, que hizo que algunas áreas del estadio lucieran menos ocupadas de lo que se esperaba para un concierto de esta magnitud.
Aun así, las dificultades no lograron apagar el ánimo de quienes habían esperado años para volver a ver al cantante en México.
Elton John y su historia de amor con México
La relación de Elton John con México comenzó hace más de tres décadas. El músico se presentó por primera vez en el entonces Estadio Azteca en 1992, durante su gira The One.
Su regreso más reciente había sido en 2012, cuando ofreció conciertos junto al percusionista Ray Cooper en el Auditorio Nacional.
La visita de 2026 tuvo, por eso, un significado especial. No se trataba simplemente de otra fecha en la agenda del cantante, sino de la oportunidad de despedirse de un país al que ha estado vinculado durante buena parte de su trayectoria.
El propio Elton reconoció esa conexión cuando anunció sus presentaciones: “Ciudad de México siempre ha ocupado un sitio especial en mi corazón”, expresó al confirmar su regreso.
Además, estos conciertos fueron concebidos específicamente como una celebración para sus seguidores mexicanos y no simplemente como una extensión de su antigua gira Farewell Yellow Brick Road. El propio sitio oficial del artista los presentó como dos shows especiales, construidos alrededor de canciones emblemáticas de su carrera.