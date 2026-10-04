Elton John se despide de México con una noche histórica y nostalgia

Elton John se despide de México con sus grandes clásicos

A sus 79 años, el llamado Rocket Man volvió a encontrarse con el público mexicano después de 14 años de ausencia y lo hizo con un repertorio cargado de clásicos, momentos de nostalgia y una producción que tuvo como gran cierre uno de sus temas más queridos: Your Song.

El concierto también estuvo marcado por la lluvia, sin embargo, una vez que Elton apareció sobre el escenario, la atención quedó puesta en el músico y en las canciones que han acompañado a varias generaciones.

El espectáculo comenzó con Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding, para después dar paso a una selección de canciones que recorrió diferentes etapas de su carrera.

Bennie, Blues, The One, Philly, Tiny Dancer, Rocket Man, Candle in the Wind, Bennie and the Jets, Crocodile Rock, Saturday Night, I'm Still Standing fueron algunos de los temas que hicieron cantar al público, que estuvo integrado por varias generaciones de fans.



Elton John en la Ciudad de México (Alfonso Manzano)

Uno de los momentos especiales llegó con Crocodile Rock, canción durante la cual Elton rindió un homenaje visual a México. En las pantallas aparecieron imágenes de trajes típicos y elementos relacionados con el país, mientras el público respondía con aplausos y gritos.

También hubo espacio para Cold Heart, su colaboración con Dua Lipa, que permitió conectar su repertorio clásico con una de las etapas más recientes de su carrera.

Pero si hubo una canción destinada a convertirse en el gran momento de despedida, fue Your Song, tema con el que cerró la noche.

Con los celulares y las luces de las pantallas encendidos, miles de personas acompañaron a Elton mientras interpretaba uno de los temas que definieron su carrera. Después llegó la pirotecnia, poniendo punto final a una noche que para muchos asistentes tuvo el sabor de un adiós definitivo.

