Meghan Markle revela por qué rompió relación con su papá tras acusaciones de pornografía infantil

Meghan Markle revela por qué cortó relación con su papá

La declaración se produjo después de que se diera a conocer que Thomas Markle, de 82 años, está bajo investigación en Filipinas por presunta posesión de imágenes de abuso sexual infantil. La información salió a la luz luego de que su hijo, Thomas Markle Jr., reportara a las autoridades un supuesto hallazgo en la antigua residencia de su padre en la ciudad de Cebú.

Meghan aseguró estar “profundamente afectadada” por las noticias y expresó su preocupación por los menores que pudieran haber resultado afectados. También manifestó su esperanza de que se haga justicia y de que la seguridad de los niños sea la prioridad.



Thomas Markle (Tomada de la entrevista que Thomas Markle concedió a 60 Minutes en 2021.)

En su comunicado, la esposa del príncipe Harry explicó que, en 2018, una carta con acusaciones que calificó como “preocupantes e inquietantes” contra su padre fue enviada a la Policía Metropolitana de Londres y a la unidad encargada de la protección especializada de la familia real. Posteriormente, el contenido del documento le fue compartido y, según relató, recibió garantías de que las autoridades estaban investigando los señalamientos.

“Espero que ahora se entienda que, a pesar de la distorsión que ciertos medios de comunicación han hecho a lo largo de los años, cualquier distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos se debió a una sola razón: protegerlos”, expresó Meghan.

La duquesa también señaló que confiaba en que las autoridades estuvieran trabajando para proteger a otras familias.

Sus declaraciones vuelven a poner bajo los reflectores una ruptura familiar que se hizo pública hace ocho años, cuando su relación con Thomas Markle se deterioró en los días previos a su boda con el príncipe Harry.

