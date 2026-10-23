Meghan Markle revela por qué rompió relación con su papá tras acusaciones de pornografía infantil

En un comunicado a Page Six, la duquesa de Sussex reveló que desde 2018 tenía conocimiento de señalamientos preocupantes contra su progenitor y aseguró que su distanciamiento tuvo como principal motivo proteger a su familia.
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Meghan Markle revela por qué cortó relación con su papá
La declaración se produjo después de que se diera a conocer que Thomas Markle, de 82 años, está bajo investigación en Filipinas por presunta posesión de imágenes de abuso sexual infantil. La información salió a la luz luego de que su hijo, Thomas Markle Jr., reportara a las autoridades un supuesto hallazgo en la antigua residencia de su padre en la ciudad de Cebú.
Meghan aseguró estar “profundamente afectadada” por las noticias y expresó su preocupación por los menores que pudieran haber resultado afectados. También manifestó su esperanza de que se haga justicia y de que la seguridad de los niños sea la prioridad.
En su comunicado, la esposa del príncipe Harry explicó que, en 2018, una carta con acusaciones que calificó como “preocupantes e inquietantes” contra su padre fue enviada a la Policía Metropolitana de Londres y a la unidad encargada de la protección especializada de la familia real. Posteriormente, el contenido del documento le fue compartido y, según relató, recibió garantías de que las autoridades estaban investigando los señalamientos.
“Espero que ahora se entienda que, a pesar de la distorsión que ciertos medios de comunicación han hecho a lo largo de los años, cualquier distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos se debió a una sola razón: protegerlos”, expresó Meghan.
La duquesa también señaló que confiaba en que las autoridades estuvieran trabajando para proteger a otras familias.
Sus declaraciones vuelven a poner bajo los reflectores una ruptura familiar que se hizo pública hace ocho años, cuando su relación con Thomas Markle se deterioró en los días previos a su boda con el príncipe Harry.
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¿De qué acusan a Thomas Markle, el papá de Meghan Markle?
De acuerdo con reportes de medios británicos, Thomas Markle Jr. aseguró que encontró cientos o incluso miles de imágenes de pornografía infantil mientras revisaba pertenencias que habían quedado en la casa de su padre en Filipinas.
El hijo de Thomas Markle afirmó que reportó el supuesto hallazgo a la policía filipina y que también contactó al FBI. Las autoridades de Filipinas confirmaron que investigan el caso.
Thomas Markle ha rechazado las acusaciones. En declaraciones recogidas por Daily Mail, aseguró estar sorprendido y dolido por los señalamientos de su hijo, y negó haber cometido los actos que se le atribuyen. Samantha Markle, otra de sus hijas, también ha defendido a su padre y cuestionado las acusaciones.
Hasta el momento, los señalamientos deben entenderse como acusaciones bajo investigación, no como hechos probados.