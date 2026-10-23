Meghan Markle sabía de las acusaciones contra su papá desde 2018: “Eran preocupantes”

Meghan Markle sabía de las acusaciones contra su papá desde 2018

En un comunicado, difundido por varios medios internacionales, asegura que hace seis años tuvo conocimiento de una carta enviada a la policía británica que contenía "acusaciones preocupantes" contra su padre y que su distanciamiento estuvo motivado por la necesidad de "proteger" a sus dos hijos.

"Estoy profundamente consternada por las noticias que salieron a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con todos los niños que puedan haber sufrido daños", afirma la duquesa de Sussex en el comunicado.

Harry, de 42 años e hijo menor de Carlos III, y Meghan, de 45, regresaron al Reino Unido en agosto pasado, tras seis años en Estados Unidos, país de la duquesa de Sussex, después de renunciar a sus funciones como miembros activos de la familia real en 2020.



Meghan Markle vende su ropa a través de una plataforma impulsada por inteligencia artificial. (Getty Images)

"En 2018, se envió una carta a la Policía Metropolitana de Londres y al departamento de Protección de la Familia Real y de Personas Especialmente Protegidas. Posteriormente, esa carta me fue remitida. En ella se formulaban acusaciones preocupantes e inquietantes contra mi padre, y se me aseguró que se estaban investigando", afirma este viernes Meghan en su comunicado.

"Espero que ahora pueda entenderse que, a pesar de las distorsiones difundidas a lo largo de los años por ciertos medios de comunicación, mi distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle mantener contacto con nuestros hijos obedecieron a una sola razón: protegerlos", agrega Meghan en el texto.

"Confié en que las autoridades estaban haciendo lo mismo para proteger a otras familias", explica.

La duquesa de Sussex expresa en el comunicado que "la magnitud de lo que ahora salió a la luz resulta más repugnante de lo que uno podría imaginar".

Debido a ello, Meghan Markle expresa en el texto su "sincero deseo es que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes".