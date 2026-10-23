Thomas Markle, papá de Meghan, asegura que las acusaciones en su contra "son un montón de mentiras"

Las declaraciones fueron publicadas este viernes 23 de octubre por Daily Mail, diario con el que habló después de que distintos medios informaran que autoridades de Filipinas investigan el caso.
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"Estoy conmocionado, dolido y muy afectado por las acusaciones que mi hijo vertió contra mí", aseguró Markle al periódico británico.
"Jamás podría hacer aquello de lo que se me acusa. Es lo peor de lo que alguien podría acusarme", declaró el hombre de 82 años, en una entrevista que concedió desde Florida.
El papá de la duquesa de Sussex también negó haber descargado material de ese tipo y cuestionó las razones por las que su hijo, Thomas Markle Jr., lo denunció ante las autoridades filipinas.
Thomas Markle enfrenta una investigación en Filipinas
De acuerdo con información de Reuters, Nicholas Ty, subsecretario de Justicia de Filipinas, confirmó que un equipo especializado en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual infantil en internet investiga el caso en Cebú, donde Thomas Markle vivió antes de regresar a Estados Unidos.
Las acusaciones surgieron después de que Thomas Markle Jr. asegurara que encontró imágenes y videos de abuso sexual infantil entre las pertenencias de su papá.
Según se dio a conocer este jueves, el hijo de Markle comunicó el hallazgo a las autoridades estadounidenses y filipinas.
El FBI confirmó que conoce las acusaciones y que brindará apoyo a las autoridades filipinas cuando corresponda. También señaló que investigará cualquier posible infracción de las leyes federales estadounidenses.
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Meghan Markle sabía de las acusaciones contra su papá desde 2018
La duquesa de Sussex declaró este viernes que conoció señalamientos contra su papá ocho años atrás, cuando recibió una carta enviada a la Policía Metropolitana de Londres y al departamento de Protección de la Familia Real y de Personas Especialmente Protegidas.
"En ella se formulaban acusaciones preocupantes e inquietantes contra mi padre, y se me aseguró que se estaban investigando", explicó Meghan en un comunicado.
La esposa del príncipe Harry añadió que su distanciamiento de Thomas Markle y su decisión de impedir que tuviera contacto con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, respondieron a su necesidad de protegerlos.
"Mi deseo más sincero es que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes", afirmó la fundadora de As Ever.
La Policía Metropolitana de Londres informó que realiza consultas internas para determinar si sus agentes remitieron la carta a Meghan en 2018.
Sin embargo, una fuente cercana al caso dijo que la corporación británica no había investigado a Thomas Markle ni lo investigaba actualmente.
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¿Quién es Thomas Markle y cómo ha sido su relación con su hija Meghan, duquesa de Sussex?
Thomas Wayne Markle nació el 18 de julio de 1944 en Newport, Pensilvania, Estados Unidos. Durante más de cuatro décadas trabajó en la industria de la televisión como director de iluminación y fotografía.
Su trayectoria incluyó producciones como General Hospital y la comedia Married… with Children. También obtuvo premios Emmy por su trabajo técnico.
Markle conoció a Doria Ragland, mamá de Meghan, trabajadora social e instructora de yoga, cuando ambos trabajaban en la industria televisiva de California.
Se casaron en diciembre de 1979 y el 4 de agosto de 1981 nació su hija, la futura duquesa de Sussex. La pareja se divorció en 1987, cuando Meghan tenía seis años.
Antes de casarse con Ragland, Thomas tuvo dos hijos, Samantha y Thomas Markle Jr., con su primera esposa, Roslyn Loveless.
Meghan creció entre los hogares de sus padres y, en distintas ocasiones, ha reconocido el apoyo que ambos le dieron durante su infancia.