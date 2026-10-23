Thomas Markle, papá de Meghan, asegura que las acusaciones en su contra "son un montón de mentiras"

"Estoy conmocionado, dolido y muy afectado por las acusaciones que mi hijo vertió contra mí", aseguró Markle al periódico británico.

"Jamás podría hacer aquello de lo que se me acusa. Es lo peor de lo que alguien podría acusarme", declaró el hombre de 82 años, en una entrevista que concedió desde Florida.



Thomas Markle en una antigua entrevista cuando vivía en Rosarito, Baja California (ITV/Shutterstock/ITV/Shutterstock)

El papá de la duquesa de Sussex también negó haber descargado material de ese tipo y cuestionó las razones por las que su hijo, Thomas Markle Jr., lo denunció ante las autoridades filipinas.

Thomas Markle enfrenta una investigación en Filipinas

De acuerdo con información de Reuters, Nicholas Ty, subsecretario de Justicia de Filipinas, confirmó que un equipo especializado en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual infantil en internet investiga el caso en Cebú, donde Thomas Markle vivió antes de regresar a Estados Unidos.

Las acusaciones surgieron después de que Thomas Markle Jr. asegurara que encontró imágenes y videos de abuso sexual infantil entre las pertenencias de su papá.

Según se dio a conocer este jueves, el hijo de Markle comunicó el hallazgo a las autoridades estadounidenses y filipinas.

El FBI confirmó que conoce las acusaciones y que brindará apoyo a las autoridades filipinas cuando corresponda. También señaló que investigará cualquier posible infracción de las leyes federales estadounidenses.

