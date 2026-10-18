Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Realeza

Meghan Markle queda fuera de ‘The Gentlemen’; acusan a Netflix de usarla para promocionar la serie

Aunque la posibilidad de verla de nuevo como actriz generó expectativas, las conversaciones no continuaron. Personas cercanas a Meghan Markle aseguran que su nombre se utilizó para impulsar la producción.
dom 18 octubre 2026 01:22 PM
Añadir Quién en Google
Meghan Markle
Meghan Markle (Getty Images)

Meghan Markle ya no está en conversaciones para participar en la tercera temporada de The Gentlemen, la serie de Netflix creada por Guy Ritchie. La duquesa de Sussex era considerada para un papel en la producción, en lo que habría sido uno de sus proyectos actorales más importantes desde que dejó Suits.

Sin embargo, fuentes cercanas a Meghan aseguraron a The Telegraph que las conversaciones no continuaron y cuestionaron la manera en que se dio a conocer la posibilidad de su incorporación. Según esas personas, Netflix habría filtrado la información para generar interés en la serie.

Publicidad

Meghan Markle queda fuera de The Gentlemen

La noticia sobre el posible fichaje de Meghan Markle había cobrado relevancia en medio de los planes de la duquesa y el príncipe Harry de regresar al Reino Unido con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

De acuerdo con las fuentes citadas por The Telegraph, personas cercanas a la duquesa de Sussex consideran que la información sobre su posible participación pudo utilizarse como una estrategia de promoción para la segunda temporada de The Gentlemen.

meghan-markle
Meghan Markle (Getty Images)

“Algunas personas de su entorno creen que la utilizaron para promocionar la segunda temporada, porque sabían que no era tan buena como la primera y ya habían encargado una tercera”, declaró una fuente a la publicación.

La misma persona cuestionó la manera en que se habría manejado la noticia sobre las conversaciones con la duquesa: “Es el truco de marketing más viejo del mundo: conseguir que una figura famosa lea un guión y luego filtrar que están "en conversaciones" con ella cuando, en realidad, nada está muy avanzado”.

Publicidad

¿Qué se sabe de la tercera temporada de The Gentlemen?

La segunda temporada de The Gentlemen, protagonizada por Theo James y Kaya Scodelario, se estrenó en Netflix el 3 de septiembre. La historia está ambientada en Inglaterra y fue filmada en el Reino Unido.

La plataforma renovó la producción para una tercera temporada a principios de 2026. Según informó Variety el 24 de agosto, la nueva entrega ya se encontraba en preproducción, mientras los guiones todavía estaban en proceso de elaboración.

Por su parte, Deadline reportó anteriormente que las conversaciones para incorporar a Meghan estaban en una “etapa muy temprana”. The Hollywood Reporter también señaló que el papel se estaba escribiendo, por lo que todavía no estaba claro en cuántos episodios aparecería.

La posible participación de la duquesa despertó interés porque habría representado uno de sus trabajos de ficción más destacados desde su salida de Suits, serie en la que interpretó a Rachel Zane durante siete temporadas.

Publicidad

Meghan Markle explora opciones para regresar a la actuación

Aunque Meghan Markle había dicho que no tenía intención de volver a actuar, su postura parece haber cambiado. En una entrevista con Variety en 2022, la duquesa declaró que había terminado con esa etapa de su carrera.

Desde entonces, sin embargo, filmó un cameo en Close Personal Friends, una próxima película protagonizada por Lily Collins y Jack Quaid, cuya fecha de estreno todavía no se ha anunciado.

Fuentes cercanas a la pareja señalaron que Meghan y Harry llevaban tiempo hablando de la posibilidad de que ella retomara la actuación, incluso antes de que surgiera la oportunidad de The Gentlemen. De acuerdo con People, la duquesa está entusiasmada con la idea y continúa explorando opciones.

En paralelo, Meghan ha desarrollado otros proyectos audiovisuales. Para Netflix filmó dos temporadas y un especial navideño de With Love, Meghan, su programa de estilo de vida que se estrenó en 2025.

Tags

Meghan Markle

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

PortadaQuien-oct.jpg

Publicidad