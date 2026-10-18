Meghan Markle queda fuera de ‘The Gentlemen’; acusan a Netflix de usarla para promocionar la serie

Meghan Markle ya no está en conversaciones para participar en la tercera temporada de The Gentlemen, la serie de Netflix creada por Guy Ritchie. La duquesa de Sussex era considerada para un papel en la producción, en lo que habría sido uno de sus proyectos actorales más importantes desde que dejó Suits.
Sin embargo, fuentes cercanas a Meghan aseguraron a The Telegraph que las conversaciones no continuaron y cuestionaron la manera en que se dio a conocer la posibilidad de su incorporación. Según esas personas, Netflix habría filtrado la información para generar interés en la serie.