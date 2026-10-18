Meghan Markle queda fuera de ‘The Gentlemen’; acusan a Netflix de usarla para promocionar la serie

Meghan Markle queda fuera de The Gentlemen

La noticia sobre el posible fichaje de Meghan Markle había cobrado relevancia en medio de los planes de la duquesa y el príncipe Harry de regresar al Reino Unido con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

De acuerdo con las fuentes citadas por The Telegraph, personas cercanas a la duquesa de Sussex consideran que la información sobre su posible participación pudo utilizarse como una estrategia de promoción para la segunda temporada de The Gentlemen.



Meghan Markle (Getty Images)

“Algunas personas de su entorno creen que la utilizaron para promocionar la segunda temporada, porque sabían que no era tan buena como la primera y ya habían encargado una tercera”, declaró una fuente a la publicación.

La misma persona cuestionó la manera en que se habría manejado la noticia sobre las conversaciones con la duquesa: “Es el truco de marketing más viejo del mundo: conseguir que una figura famosa lea un guión y luego filtrar que están "en conversaciones" con ella cuando, en realidad, nada está muy avanzado”.