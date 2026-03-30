Tras la grave crisis de salud que enfrentó en diciembre del año pasado, Thomas Marklelogró salir adelante luego de permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital en Cebú, Filipinas. Durante ese periodo, tuvo que someterse a una operación de emergencia en la que los médicos decidieron amputarle la pierna por debajo de la rodilla, debido a que el tejido había comenzado a necrosarse, lo que representaba un alto riesgo de infección, sepsis o gangrena.
A pesar de este difícil episodio, el papá de Meghan Markle ha dado un nuevo giro a su vida personal. El exdirector de iluminación, de 81 años, volvió a encontrar el amor y actualmente mantiene una relación con la enfermera filipina Rio Canedo, quien es 35 años menor que él.
Publicidad
Thomas Markle, papá de Meghan, revela su romance con enfermera 35 años menor
Thomas Markle, el papá de Meghan Markle, conoció a la enfermera filipina Rio Canedo, de 46 años, quien es mamá de un adolescente de 16, cuando fue hospitalizado en Filipinas tras sufrir un coágulo de sangre en diciembre pasado.
La relación comenzó durante su estancia en un hospital en Cebú, donde Canedo formaba parte del equipo médico que lo atendía. Con el paso del tiempo, la cercanía entre ambos creció durante su proceso de recuperación, hasta convertirse en una relación sentimental que ha llamado la atención, en parte por la diferencia de edad de 35 años.
Markle compartió con el Daily Mail que este nuevo vínculo le ha ayudado a recuperar la tranquilidad tras un periodo difícil. El exdirector de iluminación asegura sentirse en paz y bendecido por esta nueva etapa en su vida.
“Nunca imaginé volver a encontrar alegría y felicidad a mi edad. Me sentí descuidado y triste durante tantos años, pero ahora estoy disfrutando de la vida otra vez. Después de tantos momentos difíciles, me siento verdaderamente bendecido por haber encontrado a alguien muy especial que me cuida tan bien”, aseguró al medio.
“Después de mi derrame cerebral, las cosas no iban bien. Quería ir al otro lado del mundo, a un lugar donde la gente fuera amable. Filipinas tiene un estilo de vida más tranquilo. Nunca imaginé conocer a Rio y que mi vida cambiara de una manera tan maravillosa”, agregó durante la entrevista.
Rio Canedo contó que conoció a Thomas cuando él le hizo un gesto con la mano mientras ingresaba al hospital. La enfermera comentó en tono de broma que Markle tenía fama de ser “gruñón”, aunque para ella siempre ha sido un “caballero”.
Publicidad
De acuerdo con el medio, durante la entrevista la pareja se mostró cercana y cariñosa, compartiendo risas y bromas. Aunque por ahora no tienen planes de boda, tampoco descartan la posibilidad en el futuro: “Me casaría con Rio si eso le beneficiara a ella, pero no es algo de lo que hayamos hablado. Por ahora, simplemente estamos disfrutando de la vida. Agradezco cada mañana despertarme y sentirme seguro y cuidado. Rio me ha hecho muy feliz”, señaló.
Thomas Markle enfrentó una grave crisis de salud
El pasado mes de diciembre, Thomas Markle fue trasladado de urgencia a cuidados intensivos en un hospital de Filipinas, donde se sometió a una cirugía de tres horas. Su hijo, Thomas Markle Jr., declaró al Daily Mail: “Llevé a mi padre a un hospital cerca de nuestra casa y le hicieron varias pruebas. Los médicos dijeron que su vida corría un peligro inminente”. La situación fue crítica, el papá de Meghan Markle estuvo al borde de la muerte. Los doctores tuvieron que amputarle la pierna izquierda por debajo de la rodilla debido a ya que se le había comenzado a necrosarse.
Meghan Markle's estranged father Thomas, 81, finds love again with Filipino nurse 35 years his junior https://t.co/v37FkPptMq
Tras la operación, permaneció cuatro días en cuidados intensivos y varias semanas hospitalizado, antes de ser trasladado a una unidad especializada de rehabilitación. Sobre ese momento, su hijo agregó: “Mi padre está siendo muy valiente. Su pie se puso azul y luego negro. Todo ocurrió muy rápido. Lo llevé a un hospital local, le hicieron algunas pruebas y una ecografía, y dijeron que había que amputar la pierna”.
En medio de esta situación, surgió la duda sobre si Meghan Markle se había comunicado con su padre tras su hospitalización. Un portavoz de la duquesa de Sussex aseguró: “Puedo confirmar que se ha puesto en contacto con su padre”. Aunque al principio Thomas lo negó, después se confirmó que ambos lograron comunicarse y que él conserva una carta que ella le envió.