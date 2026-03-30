Thomas Markle, papá de Meghan, revela su romance con enfermera 35 años menor

Thomas Markle , el papá de Meghan Markle , conoció a la enfermera filipina Rio Canedo, de 46 años, quien es mamá de un adolescente de 16, cuando fue hospitalizado en Filipinas tras sufrir un coágulo de sangre en diciembre pasado.

Thomas Markle (Tomada de la entrevista que Thomas Markle concedió a 60 Minutes en 2021.)

La relación comenzó durante su estancia en un hospital en Cebú, donde Canedo formaba parte del equipo médico que lo atendía. Con el paso del tiempo, la cercanía entre ambos creció durante su proceso de recuperación, hasta convertirse en una relación sentimental que ha llamado la atención, en parte por la diferencia de edad de 35 años.

Markle compartió con el Daily Mail que este nuevo vínculo le ha ayudado a recuperar la tranquilidad tras un periodo difícil. El exdirector de iluminación asegura sentirse en paz y bendecido por esta nueva etapa en su vida.

Thomas Markle. (Captura de YouTube)

“Nunca imaginé volver a encontrar alegría y felicidad a mi edad. Me sentí descuidado y triste durante tantos años, pero ahora estoy disfrutando de la vida otra vez. Después de tantos momentos difíciles, me siento verdaderamente bendecido por haber encontrado a alguien muy especial que me cuida tan bien”, aseguró al medio.

“Después de mi derrame cerebral, las cosas no iban bien. Quería ir al otro lado del mundo, a un lugar donde la gente fuera amable. Filipinas tiene un estilo de vida más tranquilo. Nunca imaginé conocer a Rio y que mi vida cambiara de una manera tan maravillosa”, agregó durante la entrevista.

Rio Canedo contó que conoció a Thomas cuando él le hizo un gesto con la mano mientras ingresaba al hospital. La enfermera comentó en tono de broma que Markle tenía fama de ser “gruñón”, aunque para ella siempre ha sido un “caballero”.