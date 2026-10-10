Después de participar en una MasterClass sobre salud mental y duelo, en la que reveló que sufrió depresión durante dos semanas después de mudarse a Canadá con Meghan Markle y su hijo Archie, a finales de 2019, ahora surge la pregunta ¿Cuánto cobró el príncipe Harry por hablar de salud mental y el duelo por la muerte de la princesa Diana?
¿Cuánto cobró el príncipe Harry por la MasterClass en la que habló de depresión y el duelo por la muerte de Diana?
¿Cuánto le pagaron al príncipe Harry por la MasterClass sobre salud mental?
Aunque una fuente cercana al duque de Sussex confirmó a The Independent que sí hubo un pago, el monto exacto permanece bajo reserva. Sin embargo, existen referencias previas que permiten hacer un cálculo.
La cifra que circuló en medios británicos, entre ellos el Daily Mail, asciende a 100 mil dólares, con la posibilidad de que incluya una participación en los ingresos por suscripciones.
Sin embargo, no existe confirmación de que Harry haya recibido esa cantidad ni de que su contrato contemple ese porcentaje.
La participación del hijo menor del rey Carlos III forma parte de Redefining Grief: Building Resilience Through Loss ( Redefinir el duelo: desarrollar resiliencia a través de la pérdida), una sesión de MasterClass junto a la neurocientífica Mary-Frances O’Connor, publicada el 8 de octubre de 2026, dos días antes del Día Mundial de la Salud Mental.
El príncipe Harry en MasterClass: la cifra que pudo haber cobrado
De acuerdo con The Independent, una fuente cercana al duque confirmó que recibió dinero por la sesión, aunque aclaró que no se discutirían los detalles económicos del acuerdo.
El diario británico también recordó que The Hollywood Reporter informó previamente que algunos instructores de MasterClass reciben alrededor de 100 mil dólares por adelantado y hasta 30 por ciento de los ingresos generados por sus clases. Esas condiciones generales, sin embargo, no permiten establecer cuánto cobró Harry ni si su contrato incluye una participación en las suscripciones.
La sesión aborda el duelo y sus efectos psicológicos y físicos mediante una conversación entre Harry y O’Connor, especialista en neurociencia del duelo y profesora de la Universidad de Arizona. La plataforma ofrece contenidos educativos por suscripción, por lo que la participación del príncipe se integra en un producto comercial.
El príncipe Harry revela que sufrió depresión tras mudarse a Canadá
Durante la sesión, Harry recordó que él, Meghan y Archie dejaron Reino Unido para instalarse temporalmente en Canadá y alejarse de las presiones que enfrentaban como miembros de la familia real.
El príncipe explicó que, después de abandonar ese entorno, experimentó una caída repentina de adrenalina que afectó su capacidad para desenvolverse en casa.
“Caí en una depresión durante unas dos semanas y sentía que no podía funcionar sin adrenalina”, relató, según la transcripción difundida por medios británicos.
La experiencia ocurrió durante un periodo de tensión con la familia real británica. En enero de 2020, los Sussex anunciaron su intención de dejar de desempeñar funciones oficiales como miembros activos de la monarquía. Posteriormente se establecieron en California, Estados Unidos.
Harry describió su experiencia como parte de un proceso personal y no como una recomendación médica. Su relato también puso de relieve cómo el estrés prolongado puede influir en la manera en que una persona afronta los cambios y reconoce sus emociones.
El duelo por la muerte de Diana y los años de silencio emocional de Harry
El príncipe también habló del impacto que tuvo la muerte de su madre, la princesa Diana, quien falleció en París el 31 de agosto de 1997, a los 36 años. Harry tenía 12 años.
Explicó que durante años se sintió culpable ante la posibilidad de volver a experimentar felicidad, como si dejar atrás el dolor significara traicionar la memoria de su madre. También reconoció que pasó mucho tiempo emocionalmente bloqueado y que tardó en encontrar una forma de afrontar la pérdida.
Harry relató que la terapia le permitió reconocer su duelo y expresar sentimientos que había mantenido reprimidos. Entre los recuerdos que compartió, mencionó que llegó a olvidar la voz y la risa de Diana, y que una terapeuta le sugirió utilizar el perfume de su madre para recuperar recuerdos asociados con ella.
La conversación con O’Connor explora cómo el cerebro procesa la ausencia de una persona querida y por qué el duelo puede persistir durante años. La especialista aporta una perspectiva científica a las experiencias que Harry describe desde su propia historia.
Las declaraciones de Harry coinciden con el Día Mundial de la Salud Mental
La MasterClass se publicó el 8 de octubre, dos días antes del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre. La Organización Mundial de la Salud impulsa esta fecha para promover la conciencia sobre los problemas de salud mental y mejorar el acceso a la atención.
En 2026, la campaña internacional destaca la importancia de escuchar las experiencias de quienes viven con problemas de salud mental e incorporar sus testimonios en las decisiones que afectan su atención y bienestar.
Con esta participación, Harry vuelve a abordar públicamente una experiencia que relaciona con su salida de la familia real y con el duelo por su madre. Su testimonio forma parte de una producción comercial, por la que recibió un pago, aunque la cantidad continúa sin confirmarse.