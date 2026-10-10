¿Cuánto cobró el príncipe Harry por la MasterClass en la que habló de depresión y el duelo por la muerte de Diana?

¿Cuánto le pagaron al príncipe Harry por la MasterClass sobre salud mental?

Aunque una fuente cercana al duque de Sussex confirmó a The Independent que sí hubo un pago, el monto exacto permanece bajo reserva. Sin embargo, existen referencias previas que permiten hacer un cálculo.

La cifra que circuló en medios británicos, entre ellos el Daily Mail, asciende a 100 mil dólares, con la posibilidad de que incluya una participación en los ingresos por suscripciones.

Sin embargo, no existe confirmación de que Harry haya recibido esa cantidad ni de que su contrato contemple ese porcentaje.



La participación del hijo menor del rey Carlos III forma parte de Redefining Grief: Building Resilience Through Loss ( Redefinir el duelo: desarrollar resiliencia a través de la pérdida), una sesión de MasterClass junto a la neurocientífica Mary-Frances O’Connor, publicada el 8 de octubre de 2026, dos días antes del Día Mundial de la Salud Mental.