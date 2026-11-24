Anmer Hall, la residencia de William y Kate donde fueron detenidos dos sospechosos de robo

La policía de Norfolk informó que recibió una llamada poco antes de las seis de la tarde del lunes, para alertar sobre movimientos sospechosos en un terreno ubicado dentro de la finca de Sandringham.

Los agentes acudieron al lugar y desplegaron un operativo de búsqueda con perros policía, drones y un helicóptero de la unidad aérea de la policía nacional. Los dos sospechosos fueron detenidos dentro de la propiedad.

Aunque el comunicado policial no identificó directamente la propiedad, The Sun y The Daily Telegraph informaron que el allanamiento ocurrió en Anmer Hall, una mansión de diez habitaciones que pertenece al príncipe William.



La policía detuvo a dos sospechosos de robo en la residencia de William y Kate ubicada en Sandringham (BEN STANSALL/AFP)

La propiedad forma parte de Sandringham, la extensa propiedad que posee el rey Carlos III en el condado de Norfolk.

De acuerdo con los reportes, William, Kate y sus tres hijos no se encontraban en la residencia durante el incidente. La familia estaba en Forest Lodge, su casa principal en Windsor, al sureste de Inglaterra. Asimismo, la Casa Real británica no emitió comentarios sobre el caso.