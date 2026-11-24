La policía británica detuvo a dos hombres sospechosos de entrar a la residencia de William y Kate, príncipes de Gales, en Norfolk. La propiedad se encuentra dentro de la finca privada de Sandringham, perteneciente al rey Carlos III, y estaba desocupada cuando ocurrieron los hechos.
El arresto ocurrió después de que agentes fueron alertados sobre actividad sospechosa durante la noche del lunes. El caso se suma a otros episodios de allanamientos y amenazas contra propiedades de la Familia Real británica, incluidos los incidentes registrados en Windsor y el Palacio de Buckingham.
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Anmer Hall, la residencia de William y Kate donde fueron detenidos dos sospechosos de robo
La policía de Norfolk informó que recibió una llamada poco antes de las seis de la tarde del lunes, para alertar sobre movimientos sospechosos en un terreno ubicado dentro de la finca de Sandringham.
Los agentes acudieron al lugar y desplegaron un operativo de búsqueda con perros policía, drones y un helicóptero de la unidad aérea de la policía nacional. Los dos sospechosos fueron detenidos dentro de la propiedad.
Aunque el comunicado policial no identificó directamente la propiedad, The Sun y The Daily Telegraph informaron que el allanamiento ocurrió en Anmer Hall, una mansión de diez habitaciones que pertenece al príncipe William.
La propiedad forma parte de Sandringham, la extensa propiedad que posee el rey Carlos III en el condado de Norfolk.
De acuerdo con los reportes, William, Kate y sus tres hijos no se encontraban en la residencia durante el incidente. La familia estaba en Forest Lodge, su casa principal en Windsor, al sureste de Inglaterra. Asimismo, la Casa Real británica no emitió comentarios sobre el caso.
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Otras invasiones en propiedades de la Familia Real británica
El caso de Anmer Hall no es el primero que involucra una propiedad de la monarquía británica. En los últimos años, distintas residencias reales fueron escenario de intrusiones, robos e incluso amenazas contra sus integrantes.
Windsor, octubre de 2024. Varios individuos ingresaron sin autorización a la finca real de Windsor. Los intrusos llegaron hasta un edificio agrícola y robaron una camioneta y un vehículo todoterreno.
Windsor, Navidad de 2021. Un joven armado con una ballesta fue detenido cerca de las habitaciones de la reina Isabel II, en el castillo de Windsor. El hombre, quien tenía antecedentes de problemas de salud mental, declaró que pretendía asesinar a la monarca, que se encontraba en el interior de la residencia. El responsable recibió una condena de nueve años de prisión.
Palacio de Buckingham, 1982. Uno de los episodios más conocidos ocurrió cuando Michael Fagan consiguió entrar al dormitorio de Isabel II mientras la reina estaba en su cama.
El intruso llegó hasta la habitación de la soberana y permaneció con ella durante aproximadamente diez minutos. Durante ese tiempo, ambos conversaron hasta que personal de seguridad intervino y lo retiró del lugar.
Fagan fue acusado inicialmente, pero al final los cargos en su contra fueron retirados.
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El príncipe William visitó Downing Street el mismo día del allanamiento
La noticia sobre el presunto robo en Anmer Hall coincidió con una actividad oficial del príncipe William en Londres, quien visitó Downing Street para reunirse con Andy Burnham, primer ministro británico.
Se trató de la primera visita de un integrante de la Familia Real a la residencia del jefe de Gobierno en 14 años.
La última ocasión ocurrió en 2012, cuando Isabel II asistió a una reunión del Consejo de Ministros en Downing Street como parte de las actividades por su Jubileo de Diamante, que celebró sus 60 años en el trono.