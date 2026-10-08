El príncipe Harry confiesa que cayó en depresión tras dejar a la familia real: 'Me volví inútil en casa'

Harry sufrió depresión tras el Megxit

El príncipe Harry contó que, al alejarse de lo que describió como un ambiente particularmente 'estresante', tuvo una fuerte baja de adrenalina que no había vivido antes. Y lo que quería que fuera un momento de distanciamiento de todo terminó afectando su salud mental.

“Estar en Canadá, lejos del entorno estresante donde, presumiblemente, mi cuerpo estaba lleno de adrenalina, a los dos o tres días experimenté este bajón de adrenalina, algo que nunca había experimentado”, contó durante la plática con la neurocientífica y especialista en duelo Mary-Frances O'Connor.

Harry dijo que durante mucho tiempo había estado acostumbrado a funcionar bajo presión y que, al desaparecer esa sensación de estrés constante, se sintió incapaz de desenvolverse con normalidad.

“Era como si necesitara estrés para obtener la adrenalina que hacía funcionar mi cerebro porque me volví inútil en casa. De hecho, caí en una depresión durante unas dos semanas y sentía que no podía funcionar sin adrenalina”, reveló.

El luto de años de Harry tras la muerte de su mamá, la princesa Diana

La conversación, sin embargo, no se centró únicamente en su salida de la familia real. Buena parte de la MasterClass está dedicada al duelo que Harry ha cargado desde la muerte de su madre, Diana de Gales, quien murió en un accidente automovilístico en París en 1997, cuando él tenía 12 años.

El duque reconoció que durante años estuvo emocionalmente bloqueado y que llegó a pensar que debía mantenerse triste para demostrarle a Diana cuánto la extrañaba. “Durante tanto tiempo estuve emocionalmente anestesiado, en gran medida, porque me sentía desleal y culpable ante la posibilidad de ser feliz y estar alegre sin ella”, explicó. “Sentía que tenía que estar triste y emocionalmente anestesiado para demostrarle que la extrañaba”.

Harry también contó que llegó a olvidar algunos detalles de su mamá, incluida su risa. Fue durante terapia cuando encontró una forma de recuperar parte de esos recuerdos. Un terapeuta le sugirió utilizar el perfume que Diana llevaba, algo que, según explicó, le permitió desbloquear emociones que había mantenido guardadas durante años. “Lo que descubrí fue que, en realidad, ella solo quería que yo fuera feliz”, dijo.