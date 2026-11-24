El príncipe William visita por primera vez 10 Downing Street, la residencia oficial del primer ministro de Reino Unido (Brook Mitchell/Getty Images)





El príncipe William y Andy Burnham ¿de qué hablaron en su reunión en 10 Downing Street?

William, quien el día anterior había sufrido una invasión y aparente intento de robo en su residencia en Norfolk, llegó a Downing Street la mañana del 24 de noviembre y fue recibido por Andy Burnham. Aunque ya habían coincidido en otros compromisos oficiales, entre ellos los actos de la visita de Estado del sultán de Omán a Reino Unido, en octubre, esta fue su primera reunión formal como príncipe de Gales y primer ministro.

La agenda incluyó asuntos de interés común, con especial atención a la lucha contra la falta de vivienda. El tema ocupa un lugar central en el trabajo de ambos.



El príncipe William visita por primera vez 10 Downing Street, la residencia oficial del primer ministro de Reino Unido (WPA Pool/Getty Images)

El príncipe de Gales lanzó en 2023 Homewards, una iniciativa de cinco años que busca demostrar que es posible prevenir y reducir el número de personas en situación de calle en distintas comunidades británicas.

Burnham, por su parte, convirtió la atención a las personas sin hogar en una de sus prioridades al asumir el cargo de primer ministro. En agosto anunció su compromiso de ofrecer alojamiento de emergencia y alternativas habitacionales a las personas que viven en las calles de Inglaterra antes de Navidad.



El príncipe William visita por primera vez 10 Downing Street, la residencia oficial del primer ministro de Reino Unido (WPA Pool/Getty Images)

El comunicado oficial de Downing Street confirmó que también hablaron sobre los desafíos globales, la reciente cumbre climática COP en Turquía, el trabajo de William con los premios Earthshot Prize, así como asuntos de defensa, seguridad y la Commonwealth.

La reunión tuvo lugar en el estudio de 10 Downing Street, un espacio más privado que los salones de representación utilizados habitualmente para recibir a dirigentes extranjeros y, de acuerdo con medios británicos, el encuentro duró aproximadamente 50 minutos.