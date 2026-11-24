Este martes, el príncipe William visitó por primera vez 10 Downing Street, la residencia oficial y sede de trabajo del primer ministro de Reino Unido, para reunirse con Andy Burnham.
El encuentro marcó una muy importante primera vez para el heredero al trono, ya que William nunca había visitado el emblemático edificio para reunirse con un primer ministro en funciones.
Además, ésta también fue la primera visita de un integrante de alto rango de la Familia Real a la residencia desde diciembre de 2012, cuando la reina Isabel II acudió a una reunión del gabinete con David Cameron.
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El príncipe William y Andy Burnham ¿de qué hablaron en su reunión en 10 Downing Street?
La agenda incluyó asuntos de interés común, con especial atención a la lucha contra la falta de vivienda. El tema ocupa un lugar central en el trabajo de ambos.
El príncipe de Gales lanzó en 2023 Homewards, una iniciativa de cinco años que busca demostrar que es posible prevenir y reducir el número de personas en situación de calle en distintas comunidades británicas.
Burnham, por su parte, convirtió la atención a las personas sin hogar en una de sus prioridades al asumir el cargo de primer ministro. En agosto anunció su compromiso de ofrecer alojamiento de emergencia y alternativas habitacionales a las personas que viven en las calles de Inglaterra antes de Navidad.
El comunicado oficial de Downing Street confirmó que también hablaron sobre los desafíos globales, la reciente cumbre climática COP en Turquía, el trabajo de William con los premios Earthshot Prize, así como asuntos de defensa, seguridad y la Commonwealth.
La reunión tuvo lugar en el estudio de 10 Downing Street, un espacio más privado que los salones de representación utilizados habitualmente para recibir a dirigentes extranjeros y, de acuerdo con medios británicos, el encuentro duró aproximadamente 50 minutos.
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La reina Isabel II fue la última royal en visitar Downing Street antes de William
Para dimensionar la relevancia de la visita del príncipe William es necesario remontarse a diciembre de 2012. En aquella ocasión, la reina Isabel II acudió a 10 Downing Street invitada por el entonces primer ministro David Cameron, durante las celebraciones de su Jubileo de Diamante, que conmemoró sus 60 años en el trono.
La visita tuvo una característica particular: la monarca asistió a una reunión del gabinete británico, donde fue presentada ante sus integrantes y permaneció como observadora. De acuerdo con los registros históricos citados por medios británicos, Isabel II se convirtió entonces en la primera soberana en más de un siglo en participar de esa manera en una reunión del gabinete en tiempos de paz.
La reina también visitó la residencia en 1985, cuando se conmemoraron los 250 años de Downing Street como sede del primer ministro. Una década antes, en 1955, acudió a cenar con Winston Churchill la víspera de la renuncia del entonces jefe de Gobierno.
Desde la visita de Isabel II en 2012, ningún otro integrante de alto rango de la Familia Real había protagonizado una aparición pública en la residencia hasta la llegada de William.
La ausencia de royals en Downing Street durante los gobiernos de Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak y Keir Starmer también explica por qué el encuentro del príncipe con Burnham atrajo la atención de la prensa británica.