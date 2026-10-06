¿Cómo suena la voz de la princesa Lilibet? Meghan Markle nos da una probadita

Todas las apariciones de Archie y Lilibet en las redes sociales de Meghan Markle

Desde que Meghan reactivó su cuenta personal de Instagram el 1 de enero de 2025, sus hijos han aparecido con mayor frecuencia, aunque bajo una regla que se mantiene: las imágenes suelen mostrar sus cuerpos, manos, cabello o siluetas sin exponer de manera constante sus rostros. Vanity Fair señaló en abril de 2025 que esta estrategia representaba un cambio respecto de los años anteriores, cuando Harry y Meghan eran mucho más restrictivos con cualquier imagen de sus hijos.

Estas son las principales apariciones documentadas por medios especializados:

Enero de 2025: el homenaje a Guy

Una de las primeras apariciones de Archie y Lilibet en la nueva cuenta de Meghan ocurrió en el video con el que la duquesa informó la muerte de Guy, el beagle de la familia. Los niños aparecieron brevemente en el montaje de fotografías y videos dedicados al perro.

Archie, Harry, Meghan y Lilibet en su primera postal navideña juntos. (Instagram/Alexi Lubomirski)

Febrero de 2025: San Valentín y el regreso de Meghan a Instagram

En febrero, Meghan publicó imágenes de los niños durante las celebraciones de San Valentín. Lilibet apareció ayudando a preparar bagels con crema y fresas en forma de corazón, mientras Archie también apareció brevemente en el material.

Ese mismo mes, Meghan mostró a uno de sus hijos ayudándola a trabajar en el jardín. En otro contenido relacionado con los Invictus Games, compartió los regalos que el equipo de Nigeria había enviado a Archie y Lilibet.

También publicó un video en el que Lilibet jugaba Candy Land con Meghan y Serena Williams.

Marzo de 2025: cocina, jardín y Lilibet

El 7 de marzo, Meghan publicó un video familiar en el que Archie y Lilibet aparecían preparando galletas en la cocina de la casa de Montecito. Town & Country destacó que los niños no aparecieron en With Love, Meghan, pero sí participaron en la vida cotidiana que Meghan comenzó a mostrar en Instagram.

El 21 de marzo, Meghan publicó una imagen de las manos de Lilibet sosteniendo una canasta de fresas en el jardín familiar. La decisión de no mostrar su rostro siguió el patrón que había utilizado en otras publicaciones.

Harry y Meghan tienen dos hijos, Archie y Lilibet. (Instagram)

Días antes, el 16 de marzo, Lilibet había aparecido en un video con las gallinas de la familia y se había escuchado brevemente su voz.

Abril de 2025: Archie y Lilibet juntos en el jardín

El 27 de abril, Meghan publicó tres fotografías de sus hijos en el jardín. En ellas se ve a Lilibet junto a su madre y a Archie entre las flores, pero las imágenes fueron tomadas de espaldas o sin mostrar completamente sus rostros.

Dos días después, Meghan publicó contenido sobre la cosecha de su jardín. Aunque los niños no protagonizaron esas imágenes, el material formaba parte de la misma vida familiar que Meghan había comenzado a documentar con mayor frecuencia.

Mayo de 2025: Día de las Madres, miel y el cumpleaños de Archie

Para el Día de las Madres en Estados Unidos, Meghan compartió una fotografía en la que sostiene a Archie y Lilibet. La imagen fue acompañada por un mensaje sobre su experiencia como madre.

También publicó videos en los que aparece con Lilibet durante actividades relacionadas con la producción de miel. En uno de ellos, madre e hija utilizaron ropa de apicultoras y caminaron juntas hacia las colmenas.

Meghan Markle y sus hijos Archie y Lilibet (Instagram)

En mayo, Meghan también publicó contenido relacionado con el sexto cumpleaños de Archie y fotografías de ambos niños como parte de sus celebraciones familiares.

Junio de 2025: cumpleaños de Lilibet y Día del Padre

El cuarto cumpleaños de Lilibet marcó uno de los momentos en que Meghan mostró más imágenes personales de su hija. El 4 de junio publicó fotografías de Lilibet recién nacida y otras tomadas años después. También compartió imágenes de Harry con su hija.

Para el Día del Padre, Meghan publicó un video con imágenes de Harry junto a Archie y Lilibet a lo largo de los años. Entre las escenas aparecieron Harry jugando con Archie, enseñándole a andar en bicicleta y compartiendo momentos con ambos niños.

Diciembre de 2025: la fotografía familiar de Navidad

En diciembre de 2025 llegó una de las imágenes más claras de la familia. Meghan publicó una fotografía de Harry, Archie, Lilibet y ella en un puente cercano a su casa de Montecito. Los dos niños aparecieron de espaldas, pero sus rostros no quedaron expuestos directamente.

Ese mismo mes, Archie y Lilibet aparecieron en un video relacionado con el trabajo de Archewell. Las imágenes mostraron a los hermanos participando con sus padres en actividades de preparación de alimentos en Our Big Kitchen Los Angeles antes de Acción de Gracias.

Enero de 2026: Lilibet en la piscina y Archie con animales

El 18 de enero de 2026, Meghan publicó en Instagram Stories imágenes de Lilibet nadando con su abuela materna, Doria Ragland, en la piscina de la casa de Montecito. Ese mismo conjunto de publicaciones incluyó una imagen de Archie alimentando a un rinoceronte y otras escenas de la familia.

Marzo de 2026: Lilibet en el gallinero

En marzo, Lilibet volvió a aparecer en el contenido de Meghan mientras ayudaba con las gallinas. La niña llevaba botas y un abrigo morado y se escuchaba su voz durante la interacción con los animales.

Abril de 2026: Archie aprende a esquiar

El 3 de abril, Meghan publicó un video de Harry esquiando junto a Archie. “My boys”, escribió la duquesa en el mensaje que acompañó las imágenes, en las que se observa al padre enseñando a su hijo.

Mayo de 2026: Archie y Lilibet en actividades familiares

En mayo, Meghan compartió una imagen de Lilibet como su “pequeña ayudante”, en una publicación relacionada con su preparación para un viaje. La niña apareció de espaldas frente a un espejo.

Para el séptimo cumpleaños de Archie, Meghan publicó una fotografía de su hijo recién nacido y otra imagen actual en la que aparece junto a Lilibet mientras ambos caminan por el agua.

Junio de 2026: cumpleaños de Lilibet

El 4 de junio, Meghan celebró el quinto cumpleaños de Lilibet con dos fotografías. En una, Harry sostiene a su hija mientras Meghan aparece junto a ellos; en la otra, la niña camina por el jardín de la casa familiar.

Una semana después, Meghan compartió otra serie de fotografías familiares de primavera en la que aparecen Archie y Lilibet. Los rostros de ambos permanecieron ocultos.

Así fueron las vacaciones de verano de Harry, Meghan, Archie y Lilibet (Instagram / Meghan Markle)

Julio de 2026: el viaje familiar por Europa

En julio, Meghan publicó un carrusel dedicado a las vacaciones familiares. Las imágenes incluyeron a Archie y Lilibet durante el viaje por Portugal y Reino Unido. Una de las fotografías mostró a Harry caminando con sus hijos por Althorp, la residencia ancestral de la familia Spencer y lugar donde está enterrada Diana, madre del príncipe Harry.

Septiembre de 2026: Archie y Lilibet en Reino Unido

Después de que los Sussex regresaron al Reino Unido, Meghan compartió el 13 de septiembre un video con escenas de la vida familiar en el campo inglés. Archie y Lilibet aparecen pescando, caminando, andando en bicicleta y jugando al aire libre.

Así fueron las vacaciones de verano de Harry, Meghan, Archie y Lilibet (Instagram / Meghan Markle)

Dos días después, Meghan publicó un tributo por el cumpleaños 42 de Harry con nuevas fotografías y videos de sus hijos. En una de las imágenes, Harry aparece con Archie y Lilibet durante una actividad al aire libre.

La publicación llegó en un momento particularmente delicado para la privacidad de los niños. A finales de septiembre, fotógrafos fueron detectados cerca del colegio al que asistían Archie y Lilibet en Reino Unido. El incidente provocó una protesta pública de los Sussex y contribuyó a que los niños cambiaran de escuela poco después de comenzar el ciclo escolar.

Octubre de 2026: por fin se escucha a Lilibet

La publicación del 6 de octubre representa otro paso en esta evolución. Lilibet no sólo aparece en un video de Meghan: participa en una escena cotidiana y responde directamente a una pregunta de su madre.

La intervención —“I think it’s beautiful”— dura apenas unos segundos, pero es suficiente para que el público escuche con claridad la voz de la niña.