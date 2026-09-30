Harry y Meghan denuncian a paparazzi rondando el colegio de sus hijos; el caso recuerda a Diana

Harry y Meghan denuncian a paparazzi rondando el colegio de sus hijos

Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, hijos del príncipe Harry y la actriz Meghan Markle, están escolarizados en el Reino Unido. La familia regresó a Inglaterra el pasado 26 de agosto después de vivir unos seis años en California.

"Existe una enorme diferencia entre una actividad periodística legítima y unos fotógrafos que recorren el perímetro de un colegio, se detuvieron para mirar hacia el interior del recinto y vigilan a los niños mientras desarrollan sus actividades cotidianas", declaró el portavoz.

Los niños comenzaron el curso en un colegio británico a principios de septiembre, para cambiar posteriormente a otro por motivos relacionados con la seguridad del trayecto.



El príncipe Harry, Meghan Markle y sus hijos Archie y Lilibet (Instagram / Meghan Markle)

"Independientemente de las fotografías que estuvieran buscando, esto no solo constituyó una intrusión inaceptable en la privacidad de los niños, sino también una forma irresponsable y poco meditada de comportarse en las inmediaciones de un colegio", indicó el portavoz.

Según varios medios británicos, el servicio de seguridad y el personal vieron a dos hombres con unas mochilas merodeando en el perímetro del establecimiento, y en algunos momentos se detuvieron para mirar dentro.

Diana, madre del príncipe Harry, murió en París el 31 de agosto de 1997, en un accidente de auto, cuando su coche era perseguido por paparazzi en motocicletas, que intentaban fotografiarla junto a su pareja, Dodi Al-Fayed.