Sin tomar partido, Charles Spencer revela cómo es actualmente su relación con los príncipes William y Harry

“Siempre he sido simplemente un tío”, explicó Spencer. “Cuando pierdes a alguien de tu familia y esa persona tiene hijos, de alguna manera estás ahí para ellos”, añadió el conde, según publica People.

Charles Spencer dice que siempre está para William y Harry pero sin entrometerse

Charles Spencer reconoció que sus sobrinos ya son adultos y que, por esa razón, su relación con ellos no implica una presencia constante. “Son hombres de 40 años. Estoy ahí si me necesitan”, dijo el hermano de Diana.



Charles Spencer, hermano de Lady Di (Ken McKay/ITV/Shutterstock/Ken McKay/ITV/Shutterstock)

Las declaraciones del también autor del libro El canto del cisne. Diana, mi hermana se dan en el marco de la relación distante que mantienen desde hace años el príncipe William y el príncipe Harry.

Por esta razón, el conde de Spencer ha insistido en que no considera que deba formar parte de ninguno de los dos bandos.

Días antes, durante una entrevista con la BBC, respondió a la percepción de que se encuentra más cerca del duque de Sussex. Su respuesta fue que está del lado de los dos hijos de su hermana y que, si cualquiera de ellos necesitara algo, estaría igualmente disponible para ambos.



Charles Spencer, hermano de Lady Di, revela detalles de su relación con sus sobrinos William y Harry (WPA Pool/Getty Images)

También señaló que desconoce todos los detalles que llevaron a sus sobrinos a su situación actual y que involucrarse más allá de su papel como tío sería una intromisión.