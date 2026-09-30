Ex mánager de Meghan Markle lanza dura indirecta sobre el futuro profesional de la duquesa de Sussex

En una reciente entrevista con The Times, Emanuel aseguró: “Aquí está lo bueno: ya no tengo que pensar en eso”, cuando el medio lo cuestionó sobre lo que avizora sobre el porvenir profesional de su ex clienta.

El año pasado, el mismo diario británico reportó que Emanuel y Meghan terminaron su relación profesional. Sin embargo, WME (donde trabaja Emanuel) confirmó a People que la agencia continúa representando a Meghan y a Archewell, por lo que su “truene” con Ari no significa que la duquesa haya quedado sin representación de la compañía.



El agente y ejecutivo Ari Emanuel, director de WME y TKO (Emma McIntyre/Getty Images)

Ari Emanuel y Meghan Markle terminaron su relación profesional

Meghan Markle firmó con WME en abril de 2023, poco más de tres años después de que ella y el príncipe Harry abandonaran sus funciones como miembros activos de la Familia Real británica y se establecieran en Estados Unidos.

En aquel momento, la agencia anunció que trabajaría con Meghan en áreas como producción cinematográfica y televisiva, asociaciones comerciales y desarrollo de negocios. Su equipo incluía a Ari Emanuel, Brad Slater y Jill Smoller.

La relación directa con Emanuel, sin embargo, fue más breve de lo imaginado. Variety dio a conocer en marzo de 2026 que Emanuel y Slater dejaron de formar parte de la cuenta de Meghan pocos meses después de que la duquesa se incorporara a WME, aunque la agencia mantuvo su representación.



Meghan Markle, duquesa de Sussex (Pool/Getty Images)

Sin embargo, la versión que ahora da a conocer The Times señala que el final de la relación se dio en 2025. Ninguna de las dos partes explicó públicamente las circunstancias de la separación.

Por eso, la frase del ejecutivo debe leerse como una referencia a su vínculo profesional personal con Meghan y no como el anuncio de que WME dejó de representarla.