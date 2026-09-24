Tras recibir a los Sussex en Althorp, Charles Spencer imagina cómo habría sido Lady Di como abuela de Archie y Lilibet

“Harry vino a quedarse durante el verano con su familia y eso fue maravilloso”, dijo Charles Spencer. Después recordó que vio a Archie y Lilibet correr por los terrenos de Althorp.



Charles Spencer imagina cómo habría sido Diana como abuela (Ken McKay/ITV/Shutterstock/Ken McKay/ITV/Shutterstock)

“Cuando los veo, ya saben, es muy triste. Vi a los dos niños pequeños corriendo por ahí y está la tristeza de no tener… ¿Se imaginan qué gran abuela habría sido Diana? Los habría consentido muchísimo”, comentó.

Lady Di murió el 31 de agosto de 1997, casi 30 años antes de que Archie y Lilibet recorrieran la propiedad donde ella creció.

El príncipe Harry llevó a sus hijos a Althorp house

La visita de los Sussex a Althorp House ocurrió en julio pasado, durante el viaje del príncipe Harry al Reino Unido.



Harry y Meghan visitaron a Charles Spencer durante el verano (Getty Images)

Meghan y sus hijos también viajaron al país, aunque la duquesa de Sussex no participó en los actos públicos de la agenda de su esposo.

En aquella ocasión, Meghan publicó en Instagram una serie de fotografías de sus vacaciones familiares. En una de ellas mostró al príncipe Harry caminando por los terrenos de Althorp con el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

Harry, Archie y Lilibet durante su visita a Althorp House (Instagram / Meghan Markle)



En otra imagen se ve a la princesa Lilibet caminando por los jardines, mientras su hermano y su papá aparecen más adelante.

Las imágenes no mostraron la tumba de Diana. Sin embargo, distintos reportes señalan que los ramos de flores y la ubicación de los niños en la propiedad apuntaban a una posible visita a la sepultura de la princesa, situada en una isla del Oval Lake.