¿Coincidencia? Falla el teleprompter del príncipe Harry al dar un discurso sobre riesgos de la Inteligencia Artificial

El príncipe Harry viajó esta semana a Nueva York para cumplir con compromisos de su agenda profesional, apenas unas semanas después de regresar a vivir al Reino Unido con Meghan Markle y sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.
El duque de Sussex participó este miércoles (y tuvo una falla con el teleprompter) en la reunión anual de la Clinton Global Initiative, donde habló de la importancia de proteger a los niños de los riesgos de las redes sociales y la Inteligencia Artificial.
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El príncipe Harry regresa a Estados Unidos por su agenda profesional
Harry llegó a Nueva York después de una semana de actividades en Reino Unido. El 17 de septiembre participó en los primeros Invictus Spirit Awards, en Londres; el fin de semana estuvo en Birmingham para un encuentro relacionado con Invictus; y el 21 de septiembre asistió a los WellChild Awards, una organización de la que es patrocinador desde 2007.
Durante su presentación en la Clinton Global Initiative, Harry retomó un tema que ya abordó en ese escenario en 2024, los efectos de las redes sociales y de las nuevas tecnologías en los menores.
Hace dos años anunció, junto con Meghan, The Parents’ Network, iniciativa de Archewell para apoyar a familias afectadas por daños relacionados con las redes sociales.
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Harry habla como papá sobre los riesgos de las redes sociales y la Inteligencia Artificial
En Nueva York, frente a líderes y asistentes de la Clinton Global Initiative, el príncipe Harry habló de los padres que conoció después de que sus hijos sufrieran daños graves o murieran en circunstancias relacionadas con el uso de las redes sociales.
“Pero vengo a esto como padre”, dijo Harry, al recordar las conversaciones que sostuvo con familias que enfrentaron la pérdida de sus hijos a causa de lo que describió como "tecnología desarrollada de manera irresponsable".
También recordó las imágenes que acompañaron su intervención de 2024. “Cientos de rostros. Cientos de pantallas bloqueadas. Cientos de niños que deberían seguir aquí”.
Su preocupación se centró en la evolución de la Inteligencia Artificial y en la posibilidad de que los sistemas tecnológicos establezcan vínculos emocionales con los menores.
Las redes sociales aprendieron a captar nuestra atención. La inteligencia artificial está aprendiendo a entrar en nuestras relaciones
Príncipe Harry, durante su participación en la Clinton Global Initiative
“No sólo quiere tu atención, quiere tu apego. Quiere ser aquello en lo que confías, aquello que te recuerda las cosas, aquello que te dice que te entiende”, enfatizó el duque de Sussex en su mensaje.
Harry calificó a la IA como “el adulador definitivo” y sostuvo que, para un niño, la diferencia entre una herramienta tecnológica y una presencia que busca convertirse en una figura de confianza resulta especialmente importante.
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El príncipe Harry bromea por 'ataque' de la Inteligencia Artificial durante su discurso
En un momento de su discurso, Harry tuvo que parar su intervención de manera inesperada, debido a un problema con el teleprompter, lo que lo obligó a abandonar el escenario cuando llevaba alrededor de siete minutos.
Cerca de 40 minutos después regresó y bromeó con el incidente: “Hola de nuevo. Así que la Inteligencia Artificial se metió en mi discurso”.
Antes de concluir, Harry lanzó otra advertencia que habla sobre la inmediatez de entender el alcance y poner límites a la IA.
“No tenemos otros 10 años para descubrir qué pasa cuando la tecnología tiene control sobre las relaciones de nuestros hijos”, subrayó.