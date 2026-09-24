¿Coincidencia? Falla el teleprompter del príncipe Harry al dar un discurso sobre riesgos de la Inteligencia Artificial

Harry habla como papá sobre los riesgos de las redes sociales y la Inteligencia Artificial

En Nueva York, frente a líderes y asistentes de la Clinton Global Initiative, el príncipe Harry habló de los padres que conoció después de que sus hijos sufrieran daños graves o murieran en circunstancias relacionadas con el uso de las redes sociales.

El príncipe Harry bromea después del fallo de su telemprompter mientras pronunciaba un discurso sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial (JP Yim/Getty Images for Clinton Global )

“Pero vengo a esto como padre”, dijo Harry, al recordar las conversaciones que sostuvo con familias que enfrentaron la pérdida de sus hijos a causa de lo que describió como "tecnología desarrollada de manera irresponsable".

También recordó las imágenes que acompañaron su intervención de 2024. “Cientos de rostros. Cientos de pantallas bloqueadas. Cientos de niños que deberían seguir aquí”.

Su preocupación se centró en la evolución de la Inteligencia Artificial y en la posibilidad de que los sistemas tecnológicos establezcan vínculos emocionales con los menores.

Las redes sociales aprendieron a captar nuestra atención. La inteligencia artificial está aprendiendo a entrar en nuestras relaciones Príncipe Harry, durante su participación en la Clinton Global Initiative

El príncipe Harry bromea después del fallo de su telemprompter mientras pronunciaba un discurso sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial (JP Yim/Getty Images for Clinton Global )

“No sólo quiere tu atención, quiere tu apego. Quiere ser aquello en lo que confías, aquello que te recuerda las cosas, aquello que te dice que te entiende”, enfatizó el duque de Sussex en su mensaje.

Harry calificó a la IA como “el adulador definitivo” y sostuvo que, para un niño, la diferencia entre una herramienta tecnológica y una presencia que busca convertirse en una figura de confianza resulta especialmente importante.

