El príncipe Harry habla por primera vez de su regreso a Reino Unido y revela cómo están Meghan y sus hijos

“Las últimas dos semanas han sido... han sido intensas”, dijo Harry durante una entrevista con Hello! en la primera edición de los Invictus Spirit Awards, celebrada en Londres.

Y enseguida dio una de las pocas señales públicas sobre la vida familiar desde el regreso: “Estamos metiéndonos de lleno en el trabajo. Los niños están en la escuela. Estamos felices”.



El príncipe Harry habló por primera vez sobre su regreso a Reino Unido y reveló cómo se encuentra su familia (Pool/Getty Images)

Harry también resumió cómo se siente al estar nuevamente en su país. “Es estupendo estar de regreso en suelo británico”, dijo, antes de referirse a los Invictus Games, que se celebrarán en Birmingham en 2027.

Harry dice que su familia está feliz de regresar a Reino Unido

Las palabras de Harry dejan ver cómo se adapta la familia a su nueva vida en Inglaterra después de seis años en Estados Unidos.

Harry y Meghan regresaron a Reino Unido el 26 de agosto con Archie y Lilibet. La pareja estableció una residencia privada fuera de Londres, mientras conserva su casa de Montecito, California, y su propiedad en Portugal. El domicilio británico exacto no fue revelado por razones de privacidad y seguridad.

La educación de sus hijos fue uno de los factores que acompañaron la decisión de regresar. Una fuente citada por People señaló que Harry llevaba tiempo pensando en volver y que quería que Archie y Lilibet conocieran el entorno en el que creció y comprendieran de dónde viene su familia.



Harry habla de su regreso a Reino Unido (JUSTIN TALLIS/AFP)

El propio Harry había hablado sobre la importancia de que sus hijos conocieran Reino Unido durante una conversación con la cantante Joss Stone en los WellChild Awards de 2025.

Stone contó después que el príncipe le preguntó cómo se adaptaba su familia tras regresar al país y que hablaron sobre la importancia de las escuelas, la comunidad y el sentido de pertenencia para los niños.