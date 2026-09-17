El príncipe Harry se vistió con traje de gala y sonrió para las cámaras Este jueves 17 de septiembre, al asistir en Londres a los primeros Invictus Spirit Awards, en lo que representó su primera aparición pública desde que regresó al Reino Unido con Meghan Markle y sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet.
El príncipe Harry reaparece en público vestido de gala y con su mejor sonrisa en los Invictus Spirit Awards
Vestido de smoking negro y con varias de sus medallas militares, Harry (quien cumplió 42 años este 15 de setptieimbre) llegó solo al Old Royal Naval College, en Greenwich, donde posó para los fotógrafos, saludó a los asistentes y se tomó selfies con veteranos heridos que forman parte de la comunidad Invictus.
Todo esto tras el regreso de los Sussex a Reino Unido el 26 de agosto pasado, después de seis años de vivir en Estados Unidos y, hasta ahora, tras mantener junto a su familia un perfil discreto mientras se instalaban nuevamente en el país.
Los Invictus Spirit Awards marcan la reaparición del príncipe Harry en público
Los Invictus Spirit Awards son una nueva iniciativa de la Invictus Games Foundation, organización creada después de los primeros Invictus Games de Londres 2014 para mantener y ampliar el trabajo de recuperación y rehabilitación de militares y veteranos heridos, lesionados o enfermos.
La gala de este jueves fue la primera edición de estos premios y tuvo además un objetivo de recaudación de fondos para los programas que la fundación desarrolla durante todo el año.
De acuerdo con la organización, el dinero obtenido permitirá ampliar las oportunidades de recuperación mediante el deporte y los retos de aventura, incluso en países donde el acceso al deporte adaptado todavía es limitado.
Los premios reconocieron a 14 personas y organizaciones nominadas en seis categorías por historias relacionadas con resiliencia, servicio, recuperación mediante el deporte, liderazgo y contribuciones a la comunidad internacional de Invictus.
Entre los nominados estuvo Hari Budha Magar, exintegrante de los Royal Gurkha Rifles que perdió ambas piernas por encima de la rodilla después de una explosión en Afganistán y que en 2023 se convirtió en la primera persona con doble amputación por encima de la rodilla en alcanzar la cima del Everest.
La ceremonia tuvo como presentador a James Corden y contó con una actuación de Jess Glynne, además de una sesión de DJ Sonique.
También se organizó una subasta con objetos donados para apoyar económicamente a la fundación, entre ellos una guitarra de Coldplay, una pieza firmada por Lewis Hamilton y prendas de Jon Bon Jovi.
El príncipe Harry, anfitrión e integrante del jurado en los Invictus Spirit Awards
Como patrono fundador de la Invictus Games Foundation, el príncipe Harry formó parte del panel que seleccionó a los ganadores de esta primera edición de los premios, junto con representantes de la fundación y de ATCO, socio principal de la gala.
En la recepción previa a la ceremonia, Harry dijo que estaba "increíblemente emocionado" por conocer a los ganadores y nominados, después de haber participado en el proceso de selección.
Meghan, duquesa de Sussex, también formó parte del proceso de evaluación, aunque no acompañó a su esposo durante la gala londinense.
Durante su discurso, Harry recordó el origen de Invictus y la experiencia que lo llevó a crear los Juegos. Relató que, durante un vuelo de regreso de Afganistán en 2008, viajó junto a tres militares británicos gravemente heridos y el féretro de un soldado danés.
Años después, su visita a los Warrior Games en Estados Unidos lo llevó a desarrollar una versión internacional de aquella competencia, que finalmente tuvo su primera edición en Londres en 2014.
Meghan Markle no acompañó al príncipe Harry
Aunque Meghan Markle participó junto con Harry en la selección de los nominados, la duquesa de Sussex no asistió a los Invictus Spirit Awards. Harry llegó solo al Old Royal Naval College y tampoco estuvieron presentes sus hijos.
La ausencia de Meghan se produce mientras la familia termina de instalarse en Reino Unido. Los Sussex regresaron el 26 de agosto después de seis años en California y eligieron una residencia fuera de Londres, en una zona rural que medios británicos identifican con los Cotswolds.
En los últimos días, una de las prioridades de la pareja fue la adaptación escolar de Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco. Reuters informó que los niños cambiaron de escuela pocos días después de comenzar las clases debido a preocupaciones de seguridad relacionadas con los trayectos y el tráfico.
El regreso de Harry ocurre en una semana complicada para la familia real
La reaparición pública del príncipe Harry se produjo además en un momento particularmente delicado para los Windsor.
Este mismo jueves, el conde Charles Spencer, hermano de Diana, princesa de Gales, volvió a aparecer en los titulares por las revelaciones de su libro Swan Song: Diana, My Sister.
En los extractos publicados esta semana, Spencer cuestionó la reacción de Carlos III tras la muerte de Diana en 1997 y afirmó que el entonces príncipe de Gales le dijo que "la olvidarían muy pronto".
Un portavoz del Palacio de Buckingham señaló en un comunicado oficial que el dolor provocado por la pérdida de un familiar puede afectar la percepción, el juicio y los recuerdos con el paso de los años.
Con información de AFP