El príncipe Harry reaparece en público vestido de gala y con su mejor sonrisa en los Invictus Spirit Awards

Vestido de smoking negro y con varias de sus medallas militares, Harry (quien cumplió 42 años este 15 de setptieimbre) llegó solo al Old Royal Naval College, en Greenwich, donde posó para los fotógrafos, saludó a los asistentes y se tomó selfies con veteranos heridos que forman parte de la comunidad Invictus.



El príncipe Harry regresa a la vida pública tras su regreso a Reino Unido en la entrega de los Invictus Spirit Awards (JUSTIN TALLIS/AFP)

Todo esto tras el regreso de los Sussex a Reino Unido el 26 de agosto pasado, después de seis años de vivir en Estados Unidos y, hasta ahora, tras mantener junto a su familia un perfil discreto mientras se instalaban nuevamente en el país.

Los Invictus Spirit Awards marcan la reaparición del príncipe Harry en público

Los Invictus Spirit Awards son una nueva iniciativa de la Invictus Games Foundation, organización creada después de los primeros Invictus Games de Londres 2014 para mantener y ampliar el trabajo de recuperación y rehabilitación de militares y veteranos heridos, lesionados o enfermos.

La gala de este jueves fue la primera edición de estos premios y tuvo además un objetivo de recaudación de fondos para los programas que la fundación desarrolla durante todo el año.

El príncipe Harry regresa a la vida pública tras su regreso a Reino Unido en la entrega de los Invictus Spirit Awards (JUSTIN TALLIS/AFP)



De acuerdo con la organización, el dinero obtenido permitirá ampliar las oportunidades de recuperación mediante el deporte y los retos de aventura, incluso en países donde el acceso al deporte adaptado todavía es limitado.

Los premios reconocieron a 14 personas y organizaciones nominadas en seis categorías por historias relacionadas con resiliencia, servicio, recuperación mediante el deporte, liderazgo y contribuciones a la comunidad internacional de Invictus.

Entre los nominados estuvo Hari Budha Magar, exintegrante de los Royal Gurkha Rifles que perdió ambas piernas por encima de la rodilla después de una explosión en Afganistán y que en 2023 se convirtió en la primera persona con doble amputación por encima de la rodilla en alcanzar la cima del Everest.



El príncipe Harry regresa a la vida pública tras su regreso a Reino Unido en la entrega de los Invictus Spirit Awards (JUSTIN TALLIS/AFP)

La ceremonia tuvo como presentador a James Corden y contó con una actuación de Jess Glynne, además de una sesión de DJ Sonique.

También se organizó una subasta con objetos donados para apoyar económicamente a la fundación, entre ellos una guitarra de Coldplay, una pieza firmada por Lewis Hamilton y prendas de Jon Bon Jovi.