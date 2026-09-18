Durante décadas, la historia parecía tener a sus protagonistas perfectamente definidos: Carlos, Diana y Camila . El matrimonio de cuento de hadas que terminó convertido en uno de los mayores escándalos de la realeza británica. Pero casi 30 años después del divorcio de los entonces príncipes de Gales, una nueva revelación vuelve a poner bajo la lupa las razones que llevaron a su separación.
Lady Di no se divorció de Carlos solo por Camila: su hermano revela el verdadero motivo
Lady Di le dijo a su hermano el motivo por el que quería divorciarse de Carlos
Esta vez, la historia viene de alguien que estuvo muy cerca de Diana: su hermano, Charles Spencer, quien en su próximo libro, Swan Song: Diana, My Sister, recupera una conversación privada que tuvo con ella antes de que decidiera poner punto final a su matrimonio.
Según un adelanto de la obra publicado por Daily Mail, Diana le confesó a su hermano que estaba convencida de que Carlos estaba enamorado de un hombre de su equipo, concretamente de su asistente personal.
La revelación llega en un momento especialmente sensible para la familia real, pues el libro será publicado el 22 de septiembre de 2026 y ya ha provocado una respuesta poco habitual del Palacio Buckingham por otros de los recuerdos que Charles Spencer comparte sobre los últimos años de vida de su hermana.
En el libro, Spencer recuerda un almuerzo que tuvo con Diana en Londres. Según su relato, fue durante esa comida cuando su hermana le dijo directamente que quería divorciarse de Carlos.
La conversación habría sorprendido profundamente al conde. Aunque sabía que el matrimonio atravesaba una crisis, asegura que no había dimensionado hasta qué punto la situación había llegado.
Fue entonces cuando Diana le habría hablado de sus sospechas sobre los sentimientos de su marido. De acuerdo con el adelanto, la princesa estaba convencida de que Carlos tenía interés sentimental en uno de sus empleados.
El detalle resulta especialmente llamativo porque durante años Camila Parker Bowles fue considerada la tercera persona en el matrimonio y uno de los principales motivos de su ruptura.
Camila no era la única preocupación de Lady Di
La relación entre Carlos y Camila ya era un asunto conocido dentro de los círculos cercanos a la familia real mucho antes de que se hiciera pública.
Carlos y Diana se casaron en 1981, pero su relación comenzó a deteriorarse con el paso de los años. En 1992 se anunció oficialmente que ambos se separarían, y cuatro años después su divorcio quedó formalizado.
Para entonces, la relación de Carlos con Camila ya había provocado un enorme escándalo. En 1994, el entonces príncipe de Gales reconoció públicamente que había cometido adulterio, mientras que Diana ofreció un año después una de las frases más recordadas sobre su matrimonio: “Éramos tres en este matrimonio”.
Sin embargo, el relato de Charles Spencer presenta una dimensión distinta del deterioro emocional de Diana: ella no solo estaba enfrentando la relación de Carlos con Camila, sino que también creía que su marido podía estar enamorado de otra persona.
Es importante subrayar que esta información procede del recuerdo de Charles Spencer y de los extractos adelantados de su libro.