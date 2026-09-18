Lady Di no se divorció de Carlos solo por Camila: su hermano revela el verdadero motivo

Lady Di le dijo a su hermano el motivo por el que quería divorciarse de Carlos

Esta vez, la historia viene de alguien que estuvo muy cerca de Diana: su hermano, Charles Spencer, quien en su próximo libro, Swan Song: Diana, My Sister, recupera una conversación privada que tuvo con ella antes de que decidiera poner punto final a su matrimonio.

Según un adelanto de la obra publicado por Daily Mail, Diana le confesó a su hermano que estaba convencida de que Carlos estaba enamorado de un hombre de su equipo, concretamente de su asistente personal.

La revelación llega en un momento especialmente sensible para la familia real, pues el libro será publicado el 22 de septiembre de 2026 y ya ha provocado una respuesta poco habitual del Palacio Buckingham por otros de los recuerdos que Charles Spencer comparte sobre los últimos años de vida de su hermana.

En el libro, Spencer recuerda un almuerzo que tuvo con Diana en Londres. Según su relato, fue durante esa comida cuando su hermana le dijo directamente que quería divorciarse de Carlos.

La conversación habría sorprendido profundamente al conde. Aunque sabía que el matrimonio atravesaba una crisis, asegura que no había dimensionado hasta qué punto la situación había llegado.

Fue entonces cuando Diana le habría hablado de sus sospechas sobre los sentimientos de su marido. De acuerdo con el adelanto, la princesa estaba convencida de que Carlos tenía interés sentimental en uno de sus empleados.

El detalle resulta especialmente llamativo porque durante años Camila Parker Bowles fue considerada la tercera persona en el matrimonio y uno de los principales motivos de su ruptura.

