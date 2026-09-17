“La olvidaremos muy pronto”: la polémica frase de desprecio que Carlos III habría dicho tras la muerte de Lady Di

De acuerdo con medios británicos, Buckingham rechazó el relato sin entrar directamente en el fondo de la acusación y sugirió que el dolor por la pérdida de una hermana puede alterar los recuerdos con el paso de los años.



Charles Spencer, hermano de Lady Di (Ken McKay/ITV/Shutterstock/Ken McKay/ITV/Shutterstock)

La respuesta oficial llamó la atención porque la Corona suele evitar pronunciarse sobre libros que contienen revelaciones acerca de la Familia Real y, en este caso, el comunicado fue distribuido poco más de una hora después de la publicación del primer extracto, según dio a conocer The Guardian.

Charles Spencer acusa a Carlos III por sus dichos de desprecio sobre Lady Di

En uno de los pasajes adelantados, Charles Spencer recuerda una llamada telefónica con Carlos durante los días posteriores a la muerte de Diana, ocurrida el 31 de agosto de 1997 en París.

El episodio comenzó, según su relato, por una discusión sobre el funeral y la decisión de que los príncipes William y Harry, entonces de 15 y 12 años, caminaran detrás del féretro de su madre durante la procesión.



Charles Spencer, Carlos y los príncipes William y Harry en el funeral de Lady Di (Times Newspapers/Shutterstock/Times Newspapers/Shutterstock)

Spencer asegura que se opuso a esa posibilidad porque consideraba que Diana no habría querido que sus hijos fueran expuestos a una situación tan dolorosa frente a millones de personas.

De acuerdo con su versión, un asistente de la reina Isabel II le informó que los jóvenes participarían en el cortejo y él respondió que eso no ocurriría.

Después, según Spencer, Carlos lo llamó y defendió la participación de sus hijos. El intercambio se volvió cada vez más tenso hasta que, de acuerdo con el libro, el entonces príncipe de Gales pronunció la frase que ahora detonó la polémica. “No te preocupes, la olvidaremos muy pronto”.



Charles Spencer, Carlos y los príncipes William y Harry en el funeral de Lady Di (Shutterstock/Shutterstock)

Spencer escribe que interpretó esas palabras como una expresión del supuesto “desprecio” de Carlos hacia Diana y de su incomodidad ante la enorme reacción pública provocada por su muerte.