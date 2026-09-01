Harry acusa a Reino Unido de ocultarle una amenaza terrorista contra su familia

Príncipe Harry asegura que no le informaron de una amenaza de Al Qaeda

La denuncia fue planteada por sus abogados en una carta dirigida a la ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, en medio de la disputa que Harry mantiene desde hace años con el Gobierno por la protección policial que recibe cuando se encuentra en territorio británico.

El reclamo adquiere especial relevancia porque Harry y Meghan Markle acaban de regresar al Reino Unido con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet , después de seis años viviendo en Estados Unidos.

Según la carta enviada por el equipo legal de Harry, el príncipe sostiene que la dirección del Royal and VIP Executive Committee (RAVEC), organismo que determina quién recibe protección policial, no comunicó a su equipo una amenaza relacionada con Al Qaeda registrada en 2023.

La acusación es delicada porque, de acuerdo con la versión presentada por sus abogados, la información tampoco habría llegado a las autoridades estadounidenses que trabajan con Reino Unido en materia de inteligencia. El equipo de Harry asegura que fue el FBI el que finalmente informó a sus representantes sobre la amenaza.

Desde entonces, Harry ha mantenido una batalla legal para conseguir que él y su familia reciban protección cuando visitan Reino Unido. Incluso llegó a ofrecer pagarla de manera privada, una posibilidad que las autoridades británicas rechazaron.