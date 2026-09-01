Desde hace años, e l príncipe Harry presiona a las autoridades británicas por la seguridad de su familia. El duque de Sussex acusa al organismo encargado de determinar la protección de figuras públicas en Reino Unido de no haber informado a su equipo sobre una amenaza de Al Qaeda detectada en 2023.
Harry acusa a Reino Unido de ocultarle una amenaza terrorista contra su familia
Príncipe Harry asegura que no le informaron de una amenaza de Al Qaeda
La denuncia fue planteada por sus abogados en una carta dirigida a la ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, en medio de la disputa que Harry mantiene desde hace años con el Gobierno por la protección policial que recibe cuando se encuentra en territorio británico.
El reclamo adquiere especial relevancia porque Harry y Meghan Markle acaban de regresar al Reino Unido con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet , después de seis años viviendo en Estados Unidos.
Según la carta enviada por el equipo legal de Harry, el príncipe sostiene que la dirección del Royal and VIP Executive Committee (RAVEC), organismo que determina quién recibe protección policial, no comunicó a su equipo una amenaza relacionada con Al Qaeda registrada en 2023.
La acusación es delicada porque, de acuerdo con la versión presentada por sus abogados, la información tampoco habría llegado a las autoridades estadounidenses que trabajan con Reino Unido en materia de inteligencia. El equipo de Harry asegura que fue el FBI el que finalmente informó a sus representantes sobre la amenaza.
Desde entonces, Harry ha mantenido una batalla legal para conseguir que él y su familia reciban protección cuando visitan Reino Unido. Incluso llegó a ofrecer pagarla de manera privada, una posibilidad que las autoridades británicas rechazaron.
La seguridad de Harry y Meghan vuelve a estar en el centro de la polémica
Esta acusación llega en un momento especialmente sensible para los Sussex. Después de años en California, Harry y Meghan decidieron regresar al Reino Unido con Archie y Lilibet, una decisión que implica que sus hijos tendrán una presencia mucho más habitual en el país.
Aunque la familia mantiene su residencia en Estados Unidos, los niños comenzarán sus estudios en Reino Unido y los Sussex buscan establecer una nueva rutina familiar lejos de California. El regreso también ha reavivado el debate sobre las condiciones de seguridad que tendrán durante su estancia.
Harry ha insistido durante años en que la seguridad de su familia es una de las principales razones por las que evita permanecer durante largos periodos en Reino Unido.
En 2025, además, perdió una batalla judicial en la que intentaba recuperar un esquema de protección policial permanente. Los tribunales respaldaron la decisión de las autoridades de evaluar su seguridad de manera específica y caso por caso, en lugar de garantizarle automáticamente el mismo nivel de protección que tenía cuando era miembro activo de la realeza.