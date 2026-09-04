El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido , después de seis años viviendo en Estados Unidos, ya generó una de las primeras reacciones públicas de alto perfil: la del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró estar “feliz” de que los duques de Sussex hayan dejado California, aunque aprovechó para lanzar una dura crítica.
Trump habla claro sobre el regreso de Harry y Meghan a Reino Unido: “No los habría aceptado de vuelta”
Donald Trump asegura que no habría aceptado de vuelta a Harry y Meghan
Durante un encuentro con periodistas en la Casa Blanca, Donald Trump fue cuestionado sobre la decisión de Harry y Meghan de regresar a Reino Unido junto con sus hijos, Archie y Lilibet. Su respuesta dejó claro que, aunque celebra que se hayan ido de Estados Unidos, no coincide con la manera en que la pareja manejó su relación con la familia real británica.
“Estoy feliz por eso. No era fan de ellos”, dijo Trump al referirse a la salida de los Sussex de Estados Unidos. El mandatario agregó que, desde su perspectiva, Harry y Meghan trataron a la familia real “con gran falta de respeto”.
La declaración más contundente llegó cuando Trump planteó qué habría hecho él si estuviera en el lugar de la familia real. “Si yo fuera la familia real, no los habría aceptado de vuelta”, afirmó.
El presidente estadounidense también dirigió buena parte de sus críticas hacia Meghan Markle, a quien calificó de “tremendamente irrespetuosa” con la fallecida reina Isabel II y con el rey Carlos III.
Las palabras del mandatario llegan en un momento especialmente significativo para los Sussex, pues su regreso a Reino Unido ha vuelto a poner bajo los reflectores la complicada relación que mantienen con algunos integrantes de la familia real, la cual ha sido muy complicada desde su renuncia a la realeza, en 2020.
Harry y Meghan regresan a Reino Unido, pero no a la familia real
Harry y Meghan llegaron nuevamente a Reino Unido el pasado 26 de agosto, seis años después de abandonar sus funciones como miembros activos de la familia real y establecerse en California. Esta vez, sin embargo, su regreso no significa que hayan retomado sus responsabilidades oficiales como miembros de la monarquía.
La pareja volvió al país junto con sus hijos y se espera que permanezca allí durante un largo tiempo. Archie y Lilibet también comenzarán el nuevo ciclo escolar en Reino Unido, algo que representa un cambio importante en la vida familiar de los Sussex.