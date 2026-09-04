Trump habla claro sobre el regreso de Harry y Meghan a Reino Unido: “No los habría aceptado de vuelta”

Donald Trump asegura que no habría aceptado de vuelta a Harry y Meghan

Durante un encuentro con periodistas en la Casa Blanca, Donald Trump fue cuestionado sobre la decisión de Harry y Meghan de regresar a Reino Unido junto con sus hijos, Archie y Lilibet. Su respuesta dejó claro que, aunque celebra que se hayan ido de Estados Unidos, no coincide con la manera en que la pareja manejó su relación con la familia real británica.

“Estoy feliz por eso. No era fan de ellos”, dijo Trump al referirse a la salida de los Sussex de Estados Unidos. El mandatario agregó que, desde su perspectiva, Harry y Meghan trataron a la familia real “con gran falta de respeto”.

La declaración más contundente llegó cuando Trump planteó qué habría hecho él si estuviera en el lugar de la familia real. “Si yo fuera la familia real, no los habría aceptado de vuelta”, afirmó.

El presidente estadounidense también dirigió buena parte de sus críticas hacia Meghan Markle, a quien calificó de “tremendamente irrespetuosa” con la fallecida reina Isabel II y con el rey Carlos III.

Las palabras del mandatario llegan en un momento especialmente significativo para los Sussex, pues su regreso a Reino Unido ha vuelto a poner bajo los reflectores la complicada relación que mantienen con algunos integrantes de la familia real, la cual ha sido muy complicada desde su renuncia a la realeza, en 2020.