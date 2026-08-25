Haakon y Mette-Marit de Noruega celebran 25 años de casados en plena crisis familiar

Haakon y Mette-Marit celebran 25 años de casados en plena crisis familiar

La pareja se casó el 25 de agosto de 2001 en la Catedral de Oslo, después de una relación que desde el principio despertó enorme interés público. Ahora, un cuarto de siglo después, la Casa Real noruega conmemoró la fecha con nuevos retratos de los futuros reyes y fotografías personales de su historia juntos, incluidas imágenes de su luna de miel.

La intención inicial era conmemorar los 25 años de matrimonio con algún tipo de celebración pública, pero la salud de Mette-Marit modificó los planes.

La princesa heredera se encuentra en recuperación después de someterse en junio a un trasplante de pulmón, una intervención necesaria después del agravamiento de la fibrosis pulmonar que padece desde 2018. La operación fue considerada exitosa y Mette-Marit recibió el alta hospitalaria en julio, aunque continúa con su proceso de rehabilitación y ha reducido considerablemente sus actividades oficiales.

La propia Casa Real había anunciado meses atrás que no habría una celebración oficial por el aniversario debido a la situación de salud de la princesa.

El príncipe heredero Haakon y la princesa heredera Mette-Marit de Noruega cumplen 25 años de matrimonio (Instagram/ Det Norske Kongehuset)

En lugar de una gran fiesta, la institución decidió recordar la fecha con imágenes que muestran una faceta mucho más personal de la pareja.

Una de las fotografías más recientes muestra a Haakon y Mette-Marit juntos en los jardines de su residencia de Skaugum, mientras que también se difundieron imágenes de su luna de miel en Long Island, Nueva York, en 2001.