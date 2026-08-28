Muere a los 34 años el rey Tooro de Uganda, el monarca más joven del mundo

Toro (o Tooro), región situada en los confines de Uganda y la República Democrática del Congo, forma parte de los cinco reinos reconocidos simbólicamente por el presidente Yoweri Museveni.

Se trata de monarquías cuyos poderes son esencialmente culturales, pero que conservan una influencia política. Oyo Rukidi IV sucedió oficialmente a su padre, fallecido de un ataque cardíaco, en 1995, cuando tenía 3 años, y asumió plenamente su autoridad al alcanzar la mayoría de edad, en 2010.

Rey Oyo Rukidi IV, mejor conocido como reyu Tooro de Uganda, murió a los 34 años. (Instagram/Tooro Kingdom)

También fue reconocido en 2025 por el Libro Guinness de los Récords como el "monarca en ejercicio más joven".

El primer ministro del reino, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, anunció a última hora del jueves que el rey había fallecido ese mismo día, lamentando una "pérdida inconmensurable para la familia real, el pueblo de Tooro y Uganda".

Horas antes, el reino había informado de que el monarca se encontraba en estado crítico en Estados Unidos y había llamado a la calma.