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Realeza

Muere a los 34 años el rey Tooro de Uganda, el monarca más joven del mundo

El rey Oyo Nyimba Rukidi IV murió a los 34 años. Llegó al trono de Tooro con apenas tres años y fue reconocido como el monarca reinante más joven del mundo.
vie 28 agosto 2026 09:15 AM
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Rey Oyo Rukidi IV, mejor conocido como reyu Tooro de Uganda, murió a los 34 años. (Instagram/Tooro Kingdom)

Su Majestad Oyo Rukidi IV, considerado por sus partidarios como "el rey más joven del mundo", falleció a los 34 años, anunció el primer ministro de su tradicional reino en el oeste de Uganda.

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Muere a los 34 años el rey Tooro de Uganda, el monarca más joven del mundo

Toro (o Tooro), región situada en los confines de Uganda y la República Democrática del Congo, forma parte de los cinco reinos reconocidos simbólicamente por el presidente Yoweri Museveni.

Se trata de monarquías cuyos poderes son esencialmente culturales, pero que conservan una influencia política. Oyo Rukidi IV sucedió oficialmente a su padre, fallecido de un ataque cardíaco, en 1995, cuando tenía 3 años, y asumió plenamente su autoridad al alcanzar la mayoría de edad, en 2010.

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Rey Oyo Rukidi IV, mejor conocido como reyu Tooro de Uganda, murió a los 34 años. (Instagram/Tooro Kingdom)

También fue reconocido en 2025 por el Libro Guinness de los Récords como el "monarca en ejercicio más joven".

El primer ministro del reino, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, anunció a última hora del jueves que el rey había fallecido ese mismo día, lamentando una "pérdida inconmensurable para la familia real, el pueblo de Tooro y Uganda".

Horas antes, el reino había informado de que el monarca se encontraba en estado crítico en Estados Unidos y había llamado a la calma.

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Rey Oyo Rukidi IV, mejor conocido como reyu Tooro de Uganda, murió a los 34 años. (Instagram/Tooro Kingdom)

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¿De qué murió el rey Tooro de Uganda?

Según fuentes cercanas a la familia, había sido hospitalizado debido a un cáncer.
El rey no estaba casado, según el primer ministro, pero deja un príncipe heredero. La existencia de este último no era conocida por el público, y su identidad será revelada de acuerdo con la tradición, precisó.

La familia del rey de Toro era conocida por sus estrechos vínculos con el antiguo líder libio Muamar Gadafi.

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Rey Oyo Rukidi IV, mejor conocido como reyu Tooro de Uganda, murió a los 34 años. (Instagram/Tooro Kingdom)

África solo cuenta con tres monarquías soberanas -Esuatini, Lesoto y Marruecos-, mientras que varios otros países reconocen reinos tradicionales como instituciones culturales sin poder político.

Al menos uno de ellos, en Nigeria, está dirigido por un menor de edad, según varias publicaciones.

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