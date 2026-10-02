Mette-Marit de Noruega vuelve a tener un problema de salud y aplaza su debut como reina

Mette-Marit de Noruega tuvo que cancelar a última hora su asistencia a uno de los actos institucionales más importantes del calendario de la monarquía: la apertura del Parlamento.
La reina consorte no pudo acompañar a su esposo, el rey Haakon VIII, debido a una infección respiratoria, en una jornada que habría marcado su debut en esta ceremonia como reina.
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¿Por qué Mette-Marit de Noruega canceló su debut como reina?
La Casa Real noruega informó de su ausencia el jueves 1 de octubre, un día antes del acto celebrado en Oslo. La decisión se produce mientras Mette-Marit continúa su recuperación tras el trasplante de pulmón al que se sometió en junio de 2026, un procedimiento relacionado con la fibrosis pulmonar crónica que le fue diagnosticada en 2018.
La ausencia de la reina hizo que Haakon presidiera la ceremonia acompañado de su hija mayor, la princesa heredera Ingrid Alexandra. El acto tuvo un significado especial, pues fue la primera apertura parlamentaria del reinado de Haakon.
La Casa Real noruega comunicó que la reina no asistiría a la apertura del Parlamento debido a una infección respiratoria. La noticia se conoció poco antes de la ceremonia, en la que estaba previsto que acompañara al rey y a su hija.
La decisión responde a la necesidad de cuidar su salud durante un periodo de recuperación que todavía requiere precauciones. Según explicó el doctor Are Holm, del Hospital Universitario de Oslo, Mette-Marit continúa con la rehabilitación prevista y su recuperación se prolongará aproximadamente un año después de la operación.
La infección respiratoria supone un nuevo contratiempo en su agenda institucional, aunque el equipo médico ha señalado que la reina sigue con el proceso de rehabilitación.
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Mette-Marit continúa su recuperación tras un trasplante de pulmón
La salud de Mette-Marit ha condicionado sus compromisos públicos durante los últimos años. En 2018, la entonces princesa heredera anunció que padecía fibrosis pulmonar crónica, una enfermedad que provoca cicatrices en el tejido de los pulmones y puede dificultar la respiración.
Con el avance de la enfermedad, la posibilidad de un trasplante se convirtió en una alternativa para tratar su condición. La intervención se realizó en junio de 2026 y, desde entonces, la reina ha permanecido bajo seguimiento médico.
Aunque ha podido participar en algunos actos oficiales, su recuperación ha estado marcada por ausencias y cambios de agenda. En septiembre, tampoco asistió a la ceremonia de juramento de Haakon como rey debido a complicaciones relacionadas con el trasplante.
Los médicos han advertido que la rehabilitación será prolongada, por lo que su reincorporación a la agenda oficial dependerá de su evolución.