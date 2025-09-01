Aunque el príncipe George tiene solo 12 años , su vida ya está marcada por un destino muy especial: llegar a ser rey de Inglaterra. Pero sus papás, los príncipes de Gales, decidieron esperar varios años antes de revelarle esta responsabilidad.
El secreto que William y Kate le guardaron durante años al príncipe George
La llegada de un bebé real siempre despierta una enorme atención pública, pero cuando ese niño está destinado a ocupar el trono, la presión se multiplica.
Kate Middleton y el príncipe Willia, optaron por un enfoque poco convencional: mantener a George lo más alejado posible del peso de su futuro hasta que él mismo estuviera preparado para entenderlo. ¿La razón? Proteger su infancia y darle tiempo para crecer sin la presión de la Corona.
“Fue una decisión muy consciente”, explica un cercano a la pareja a People. “Querían que George disfrutara de su niñez sin la sombra constante de sus deberes reales”.
"William retrasó deliberadamente darle esta noticia hasta el último momento, lo que demuestra el especial cuidado y consideración hacia él y nos dice cómo se sentía William respecto al peso de la Corona", agrega la fuente.
Aunque hoy el príncipe George es plenamente consciente de su papel en la monarquía, fue hasta los 7 años cuando sus papás le compartieron por primera vez que algún día será rey.
Esta decisión refleja la prioridad que William y Kate dan al bienestar emocional y a la normalidad en la vida de sus hijos.
Príncipe George, entre la niñez y la corona
Aunque la corona sea su futuro, George no camina sobre protocolo: su infancia se vive con risas, tareas escolares y juegos de fútbol en el jardín, incluso cuando se asoma al mundo real.
Sus padres, Kate y William, le han dado un ambiente donde la figura del futuro rey se va revelando al ritmo natural de sus pasos, sin anuncios abruptos ni presiones innecesarias.
Según los expertos, esa forma de crianza refleja una visión moderna: combinar lo cotidiano como la escuela, tardes de lego y cenas familiares, con lo excepcional, es decir, seminarios de historia constitucional o pequeñas apariciones públicas, como la inolvidable fiesta del té con veteranos.