El secreto que William y Kate le guardaron durante años al príncipe George

La llegada de un bebé real siempre despierta una enorme atención pública, pero cuando ese niño está destinado a ocupar el trono, la presión se multiplica.

Kate Middleton y el príncipe Willia, optaron por un enfoque poco convencional: mantener a George lo más alejado posible del peso de su futuro hasta que él mismo estuviera preparado para entenderlo. ¿La razón? Proteger su infancia y darle tiempo para crecer sin la presión de la Corona.

“Fue una decisión muy consciente”, explica un cercano a la pareja a People. “Querían que George disfrutara de su niñez sin la sombra constante de sus deberes reales”.

Príncipe William, Kate Middleton, príncipe George y princesa Charlotte. (Getty Images)

"William retrasó deliberadamente darle esta noticia hasta el último momento, lo que demuestra el especial cuidado y consideración hacia él y nos dice cómo se sentía William respecto al peso de la Corona", agrega la fuente.

Aunque hoy el príncipe George es plenamente consciente de su papel en la monarquía, fue hasta los 7 años cuando sus papás le compartieron por primera vez que algún día será rey.

Esta decisión refleja la prioridad que William y Kate dan al bienestar emocional y a la normalidad en la vida de sus hijos.

