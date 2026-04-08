Polémica en España por el premio literario que recibirá Juan Carlos I en Francia es “ridícula”, aseguran organizadores

"Ridículo", pensar que los monárquicos franceses influyeron en el premio literario que darán a Juan Carlos I

El anuncio del premio que la asociación francesa Lire la Socité le otorgará a Juan Carlos I de España en Francia causó revuelo en la prensa española, ya que la figura del rey emérito es controversial por la serie de polémicas protagonizadas durante su reinado y que, finalmente, lo llevaron a poner distancia de por medio e instalarse en Abu Dabi, donde vive desde 2020.

Juan Carlos I, rey emérito de España, recibirá un premio literario en Francia por su autobiografía 'Reconciliación' (Carlos Alvarez/Getty Images)

En España, algunos medios señalaron incluso que el reconocimiento al libro de memorias, coescrito con la francesa Laurence Debray, pudo haber contado con la posible "influencia de los monárquicos franceses".

Luce Perrot, fundadora de Lire la Société, dijo a AFP que dicho señalamiento es "ridículo" y sostuvo que Reconciliación "es un libro que traza una historia, una trayectoria personal, de una persona que desempeñó un papel fundamental en el regreso de la democracia" en España.

Según consideró Perro, el libro de Juan Carlos de Borbón "es un testimonio indispensable para escribir la historia contemporánea de la segunda mitad del siglo 20" e insistió en la transparencia del reconocimiento, señalando las "garantías de independencia" del jurado, que está formado por periodistas, editorialistas y observadores de la vida política.