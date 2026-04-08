El rey emérito Juan Carlos I de España protagoniza un nuevo escándalo en su país, ya que recibirá este sábado un premio por su libro de memorias, Reconciliación, en la Jornada del Libro Político en la Asamblea Nacional de Francia. Sin embargo, los organizadores calificaron como “ridícula” la polémica desatada en España tras darse a conocer el anuncio del reconocimiento.
Polémica en España por el premio literario que recibirá Juan Carlos I en Francia es “ridícula”, aseguran organizadores
"Ridículo", pensar que los monárquicos franceses influyeron en el premio literario que darán a Juan Carlos I
El anuncio del premio que la asociación francesa Lire la Socité le otorgará a Juan Carlos I de España en Francia causó revuelo en la prensa española, ya que la figura del rey emérito es controversial por la serie de polémicas protagonizadas durante su reinado y que, finalmente, lo llevaron a poner distancia de por medio e instalarse en Abu Dabi, donde vive desde 2020.
En España, algunos medios señalaron incluso que el reconocimiento al libro de memorias, coescrito con la francesa Laurence Debray, pudo haber contado con la posible "influencia de los monárquicos franceses".
Luce Perrot, fundadora de Lire la Société, dijo a AFP que dicho señalamiento es "ridículo" y sostuvo que Reconciliación "es un libro que traza una historia, una trayectoria personal, de una persona que desempeñó un papel fundamental en el regreso de la democracia" en España.
Lo cuenta todo... desde su perspectiva:
Según consideró Perro, el libro de Juan Carlos de Borbón "es un testimonio indispensable para escribir la historia contemporánea de la segunda mitad del siglo 20" e insistió en la transparencia del reconocimiento, señalando las "garantías de independencia" del jurado, que está formado por periodistas, editorialistas y observadores de la vida política.
Juan Carlos I de España recibirá un premio literario por su libro de memorias 'Reconciliación'
La autobiografía del rey emérito Juan Carlos I, coescrita con la autora francesa Laurence Debray y publicada a finales de 2025, reabrió el debate en España sobre el legado de su reinado y sus vínculos con el dictador Francisco Franco, cuya muerte dio pie a su acceso al trono.
Entrevista exclusiva con Laurence Debray:
El ex jefe de Estado español, actualmente de 88 años, será galardonado con un premio especial en el marco de la Jornada del Libro Político en la Asamblea Nacional francesa.
Con Reconciliación, Juan Carlos I "propone una reflexión personal sobre su trayectoria, en un ejercicio de transmisión y de narración de un recorrido político e histórico", indica el comunicado de la asociación Lire la Société, organizadora desde 1991 de esta jornada que destaca libros de carácter político y que cada año premia a una serie de obras.
Autoridades francesas y españolas se lavan las manos por el premio que se dará a Juan Carlos I en París
Por su lado, el entorno de la presidenta de la Asamblea Nacional francesa, Yaël Braun-Pivet, insistió en que el reconocimiento al libro autobiográfico de Juan Carlos I de España se trata de un acto organizado por una entidad exterior al congreso.
"No hay ningún marco diplomático en este evento, no es la presidenta quien decide recibirlo, es esta asociación la que ha decidido premiar su libro", dijeron las fuentes a AFP. Braun-Pivet estará no obstante presente en la ceremonia, "como cada año".
Desde el gobierno español, la portavoz Elma Saiz aseguró en rueda de prensa que "es un premio que se da fuera de nuestras fronteras, el emérito es un ciudadano libre".
Los organizadores confirmaron que Juan Carlos I viajará a París para estar presente en la ceremonia, así como sus hijas, las infantas Cristina y Elena.
‘Reconciliación’: Los puntos clave de la autobiografía de Juan Carlos I, rey emérito de España
En sus memorias, el rey emérito Juan Carlos I de España habla sobre su papel en la transición democrática, sus tensas relaciones familiares y el "error" que supuso aceptar millones de euros de Arabia Saudita.
Entre los pasajes más controvertidos del libro destacan las cálidas palabras que le dedica al dictador Francisco Franco, quien gobernó España con mano de hierro tras su victoria en la devastadora Guerra Civil (1936-1939).
Nombrado por Franco como su sucesor, Juan Carlos de Borbón fue para muchos un hombre clave en el camino de España hacia la democracia tras la muerte del dictador en 1975.
Pero la opinión pública se volvió drásticamente en su contra en 2012 cuando, en plena crisis financiera en España, se supo que había realizado un viaje para cazar elefantes en Botsuana.
Dos años después, en 2014, atrapado en una serie de escándalos, Juan Carlos I abdicó en favor de su hijo Felipe, actual monarca español.
En agosto de 2020 abandonó España para instalarse en Abu Dabi, donde reside desde entonces. En contadas ocasiones ha vuelto a su país para participar principalmente en regatas en la región de Galicia.
El pasado 5 de abril, el rey emérito estuvo en la plaza de toros La Maestranza, en Sevilla, para presenciar la corrida inicial de la temporada.
Con información de AFP