Ex príncipe Andrés enfrenta nueva acusación de agresión sexual en Reino Unido

El ex príncipe, caído en desgracia, fue arrestado y puesto bajo custodia durante varias horas en febrero tras nuevas revelaciones sobre sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, fallecido en prisión en 2019.

La policía indicó que está examinando informaciones según las cuales "una mujer habría sido llevada a una dirección en Windsor en 2010 con fines sexuales".

Las autoridades policiales se pusieron "en contacto" con la abogada de la presunta víctima para indicarle que "si desea denunciar estos hechos, serán tomados en serio".

El ex príncipe fue arrestado el 19 de febrero, mismo día de su cumpleaños. (Getty Images)

El hermano del rey está siendo además investigado por "incumplimiento en el ejercicio de una función pública", sospechoso de haber transmitido documentos económicos confidenciales a Jeffrey Epstein cuando se desempeñó como representante comercial de Reino Unido entre 2001 y 2011.

Estas investigaciones no han conducido hasta el momento a una acusación formal contra el expríncipe.

