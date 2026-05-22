El príncipe William insinúa posible asistencia a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Todo ocurrió durante su participación en el programa Heart Breakfast, cuando los conductores le preguntaron directamente si asistiría a la esperada boda. Lejos de negarlo, William respondió con un misterioso “sin comentarios”, frase que rápidamente desató rumores.

"Creemos que habrá una gran boda este verano", a lo que Holden intervino y dijo: "¡Oh, sí! ¿Tienen una invitación?", dijo el presentador Jamie Theakston.

William respondió: “Sin comentarios. Espero, y estoy seguro, de que habrá alguna invitación, pero ya veremos”.

La reacción llamó especialmente la atención porque la familia real británica mantiene desde hace tiempo una relación cercana y pública con Taylor Swift. En junio de 2024, el príncipe asistió junto a sus hijos, el príncipe George y la princesa Charlotte, a uno de los conciertos del Eras Tour en Londres, donde incluso convivieron con Swift y Travis Kelce en el backstage.

El príncipe William y sus hijos George y Charlotte con Taylor Swift (Instagram)

En la reciente entrevista radiofónica, William también reveló que sus hijos siguen siendo grandes admiradores de Swift. Incluso pidió al aire una de las canciones favoritas de la princesa Charlotte, lo que volvió a evidenciar la cercanía de la familia real con la cantante estadounidense.

Mientras tanto, la expectativa alrededor de la boda continúa creciendo. Aunque Taylor Swift y Travis Kelce mantienen bajo estricta reserva los detalles del enlace, diversos medios estadounidenses aseguran que la ceremonia podría celebrarse el próximo 3 de julio en Nueva York.