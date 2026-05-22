La boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue rodeada de especulación, pero ahora un nuevo nombre se sumó inesperadamente a la conversación: el del príncipe William. Durante una reciente entrevista en la radio británica, el heredero al trono reaccionó con humor a las preguntas sobre una posible invitación al enlace de la cantante y el jugador de la NFL
El príncipe William insinúa posible asistencia a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce
El príncipe William insinúa posible asistencia a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce
Todo ocurrió durante su participación en el programa Heart Breakfast, cuando los conductores le preguntaron directamente si asistiría a la esperada boda. Lejos de negarlo, William respondió con un misterioso “sin comentarios”, frase que rápidamente desató rumores.
"Creemos que habrá una gran boda este verano", a lo que Holden intervino y dijo: "¡Oh, sí! ¿Tienen una invitación?", dijo el presentador Jamie Theakston.
William respondió: “Sin comentarios. Espero, y estoy seguro, de que habrá alguna invitación, pero ya veremos”.
La reacción llamó especialmente la atención porque la familia real británica mantiene desde hace tiempo una relación cercana y pública con Taylor Swift. En junio de 2024, el príncipe asistió junto a sus hijos, el príncipe George y la princesa Charlotte, a uno de los conciertos del Eras Tour en Londres, donde incluso convivieron con Swift y Travis Kelce en el backstage.
En la reciente entrevista radiofónica, William también reveló que sus hijos siguen siendo grandes admiradores de Swift. Incluso pidió al aire una de las canciones favoritas de la princesa Charlotte, lo que volvió a evidenciar la cercanía de la familia real con la cantante estadounidense.
Mientras tanto, la expectativa alrededor de la boda continúa creciendo. Aunque Taylor Swift y Travis Kelce mantienen bajo estricta reserva los detalles del enlace, diversos medios estadounidenses aseguran que la ceremonia podría celebrarse el próximo 3 de julio en Nueva York.
La boda más comentada del año sigue rodeada de misterio
La pareja se comprometió en agosto de 2025 después de casi dos años de relación y desde entonces cada aparición pública ha generado una ola de titulares. Amigos cercanos como Jack Antonoff también han evitado confirmar detalles sobre el evento, alimentando todavía más el misterio alrededor de la ceremonia.
Por ahora, ni Taylor Swift ni Travis Kelce han confirmado oficialmente la fecha o la lista de invitados. Sin embargo, el simple hecho de que el príncipe William evitara descartar su presencia fue suficiente para que internet comenzara a imaginar una boda con invitados de la realeza, estrellas del deporte y celebridades de Hollywood.