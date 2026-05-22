William revela cómo será el regreso de Kate Mideleton tras superar el cáncer

El príncipe habló sobre el tema durante una entrevista para el programa Heart Breakfast donde también expresó lo orgulloso que se siente de su esposa después de su reciente visita oficial a Italia.

El viaje, realizado el 13 y 14 de mayo, marcó el primer compromiso internacional de Kate en casi tres años y estuvo enfocado en temas relacionados con la infancia y el bienestar infantil. Durante la visita, la princesa recibió una cálida bienvenida del público italiano y volvió a mostrarse cómoda frente a cámaras y eventos multitudinarios.

Kate Middleton en Italia. (AFP)

“Estoy realmente encantado de que todo haya salido bien para ella”, dijo William. “Ha pasado por tantas pruebas en los últimos años que esperaba este viaje con muchísima ilusión”.

La última gira internacional de Kate había ocurrido en diciembre de 2022, cuando acompañó a William a Boston para la ceremonia de los premios Earthshot. Meses después, en marzo de 2024, la princesa sorprendió al mundo al revelar que padecía cáncer, aunque nunca se especificó públicamente el tipo de enfermedad.

Tras someterse a quimioterapia, Kate anunció en enero de 2025 que el cáncer estaba en remisión y desde entonces ha retomado gradualmente algunos compromisos oficiales.

Kate Middleton, príncipe William. (Getty Images)

William también reconoció que el último año fue especialmente difícil para la familia real, no solo por la enfermedad de Kate, sino también por los problemas de salud del rey Carlos III. En la entrevista, el príncipe no escatimó elogios hacia su esposa.

“Es una madre extraordinaria, una esposa formidable y sinceramente nuestra familia no podría salir adelante sin ella”, afirmó.

