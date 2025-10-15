Él es Christian de Dinamarca, el guapo heredero de la corona danesa que posó como modelo

¿Quién es Christian de Dinamarca, el futuro heredero de la corona danesa?

Christian Valdemar Henri John, nacido el 15 de octubre de 2005, es el hijo mayor de los reyes Federico X y Mary de Dinamarca. Como primogénito, se encuentra en la línea directa para heredar la corona danesa, un papel que lo coloca bajo el escrutinio público desde muy joven.

Christian de Dinamarca y su mamá (Martin Sylvest Andersen/Getty Images)

Durante su adolescencia adoptó modos de preparación más discretos que su contraparte europea, la princesa Leonor, pero con una disciplina clara: desde febrero de 2025 inició su servicio militar en el Regimiento Guard Hussar, ubicado en Antvorskov, Slagelse. Allí cumple deberes sin recibir la remuneración que correspondería, simbolizando su compromiso más allá de su rango real.

El príncipe Christian de Dinamarca cumplió 20 años. (Martin Sylvest Andersen/Getty Images)

Su vida ha estado marcada por experiencias internacionales: cuando cumplió 19 años, se encontraba en África realizando labores de voluntariado ambiental, una etapa que combinó con su cambio de imagen. Además, durante su mayoría de edad fue celebrado con una gala en el Castillo de Christiansborg y realizó su tradicional saludo desde el balcón palaciego, siguiendo una costumbre real danesa.

A diferencia de otros herederos con presencia mediática frecuente, Christian ha optado por mantener un perfil reservado. No ha buscado protagonismo mediático innecesario, ni ha hecho uso público excesivo de su posición.