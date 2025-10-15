Este 15 de octubre, el príncipe Christian de Dinamarca celebró sus 20 años, Más allá de su cumpleaños, este acontecimiento marca momento clave en su formación como heredero del trono danés. Con apenas 20 años, Christian ya comienza a asumir responsabilidades oficiales, se prepara en el ámbito militar y vive una transición gradual de príncipe adolescente a figura institucional siguiendo el legado de su familia.
Él es Christian de Dinamarca, el guapo heredero de la corona danesa que posó como modelo
¿Quién es Christian de Dinamarca, el futuro heredero de la corona danesa?
Christian Valdemar Henri John, nacido el 15 de octubre de 2005, es el hijo mayor de los reyes Federico X y Mary de Dinamarca. Como primogénito, se encuentra en la línea directa para heredar la corona danesa, un papel que lo coloca bajo el escrutinio público desde muy joven.
Durante su adolescencia adoptó modos de preparación más discretos que su contraparte europea, la princesa Leonor, pero con una disciplina clara: desde febrero de 2025 inició su servicio militar en el Regimiento Guard Hussar, ubicado en Antvorskov, Slagelse. Allí cumple deberes sin recibir la remuneración que correspondería, simbolizando su compromiso más allá de su rango real.
Su vida ha estado marcada por experiencias internacionales: cuando cumplió 19 años, se encontraba en África realizando labores de voluntariado ambiental, una etapa que combinó con su cambio de imagen. Además, durante su mayoría de edad fue celebrado con una gala en el Castillo de Christiansborg y realizó su tradicional saludo desde el balcón palaciego, siguiendo una costumbre real danesa.
A diferencia de otros herederos con presencia mediática frecuente, Christian ha optado por mantener un perfil reservado. No ha buscado protagonismo mediático innecesario, ni ha hecho uso público excesivo de su posición.
La vida sentimental de Christian de Dinamarca
Christian de Dinamarca ha mantenido un perfil discreto en cuanto a su vida privada respecta, sin embargo algunos acontecimientos en su vida han captado la atención de los medios. Este año, empezó a dar pasos más visibles fuera de su formación institucional: su vida sentimental ha sido objeto de especulaciones luego de que se le viera junto a Emma Nygaard Fritzen en un festival musical.
Emma tiene 21 años, estudió en Australia y pertenece a círculos sociales próximos a la élite danesa; fue invitada al 18 cumpleaños de la princesa Isabella, lo que indica cierta cercanía familiar.
Su relación con Emma, puesta bajo la mirada pública, aún no ha sido confirmada oficialmente por la Casa Real. Algunos medios daneses señalan que se trata de una amistad que ha evolucionado, pero Christian y su entorno no han dado declaraciones formales al respecto.