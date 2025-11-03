Ingrid de Noruega habla por primera vez sobre el escándalo de su hermano, acusado de violaciones

Ingrid de Noruega habla por primera vez sobre el escándalo de su hermano

El caso implica acusaciones graves contra Marius Borg Høiby, lo que ha generado un fuerte golpe de imagen para la Casa Real de Noruega y un escrutinio público hacia toda la familia.

En sus declaraciones, Ingrid Alexandra respaldó el valor de la unidad familiar y expresó su orgullo por la fortaleza de su madre, la Mette‑Marit de Noruega, quien también atraviesa problemas de salud.

"Por supuesto que es difícil. Tanto para los que estamos cerca, para mí como hermana, y para mi madre y mi padre. Y por supuesto para todos los afectados por el caso", mencionó.

Princesa Mette-Marit, príncipe Haakon, princesa Ingrid Alexandra, Marius Borg Hoiby y príncipe Sverre Magnus. (Getty Images)

Durante la conversación, la princesa señaló que estos últimos meses han sido “muy exigentes”, tanto a nivel personal como institucional. Expresó que asume que su condición de futura reina conlleva una visibilidad que hace más duro este tipo de crisis familiares.

Por otra parte, aseguró que “la familia está unida” y que ella valora mucho el ejemplo que representa su madre en estos tiempos complicados.

Marius Borg Høiby (Getty Images )

Ingrid Alexandra, de 21 años y segunda en la línea de sucesión al trono, tan solo detrás de su padre, el príncipe Haakon de Noruega, se ha alejado de la vida pública desde que inició en Australia sus estudios universitarios.