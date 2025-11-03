Ingrid de Noruega habla por primera vez sobre el escándalo de su hermano, acusado de violaciones

La joven heredera al trono noruego, Ingrid Alexandra de Noruega, rompió el silencio este lunes al referirse por primera vez al escándalo que afecta a su familia: la acusación de su hermano Marius Borg Høiby, de 28 años. E
En una entrevista concedida al canal estatal noruego NRK, la princesa, que estudia actualmente en la Universidad de Sídney, admitió que “por supuesto que es difícil” vivir bajo esta carga mediática y familiar.
Ingrid de Noruega habla por primera vez sobre el escándalo de su hermano
El caso implica acusaciones graves contra Marius Borg Høiby, lo que ha generado un fuerte golpe de imagen para la Casa Real de Noruega y un escrutinio público hacia toda la familia.
En sus declaraciones, Ingrid Alexandra respaldó el valor de la unidad familiar y expresó su orgullo por la fortaleza de su madre, la Mette‑Marit de Noruega, quien también atraviesa problemas de salud.
"Por supuesto que es difícil. Tanto para los que estamos cerca, para mí como hermana, y para mi madre y mi padre. Y por supuesto para todos los afectados por el caso", mencionó.
Durante la conversación, la princesa señaló que estos últimos meses han sido “muy exigentes”, tanto a nivel personal como institucional. Expresó que asume que su condición de futura reina conlleva una visibilidad que hace más duro este tipo de crisis familiares.
Por otra parte, aseguró que “la familia está unida” y que ella valora mucho el ejemplo que representa su madre en estos tiempos complicados.
Ingrid Alexandra, de 21 años y segunda en la línea de sucesión al trono, tan solo detrás de su padre, el príncipe Haakon de Noruega, se ha alejado de la vida pública desde que inició en Australia sus estudios universitarios.
Marius Borg Høiby se enfrenta hasta a 10 años de cárcel
La Casa Real vive un momento delicado: a la crisis familiar se suman los retos institucionales de renovación generacional y legitimidad.
El juicio contra Marius Borg Høiby, el hijo mayor de la princesa Mette‑Marit de Noruega, está previsto para enero de 2026 y podría prolongarse varias semanas en los tribunales de Oslo.
De acuerdo con la Fiscalía noruega, se enfrenta a una pena máxima de hasta 10 años de cárcel de resultar culpable de los 32 cargos de los que se le imputan; entre los cuales figuran cuatro violaciones, además de violencia doméstica, grabaciones no consentidas de mujeres, amenazas de muerte, agresiones a ex parejas y varias infracciones de tráfico.