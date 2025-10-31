En una reciente aparición en el programa The Reluctant Traveler de Apple TV+, el Príncipe William rompió por un momento la formalidad que lo distingue para compartir recuerdos de su abuelo, el fallecido príncipe Philip. William describió a su abuelo como un ser humano “increíblemente divertido” y reveló que solía provocar risas en la familia.
El príncipe William rompe el protocolo: revela el lado más divertido de su abuelo Philip
Durante la entrevista, el príncipe William recordó que su abuelo, el príncipe Philip, tenía un “gran sentido del humor” y que, aunque muchas de sus ocurrencias parecían deliberadas, en ocasiones ocurrían por accidente: “Mi abuelo era increíblemente divertido", dijo. "A veces no de manera intencional, sino por accidente", agregó.
Explicó que esas bromas inesperadas llenaban de alegría los momentos familiares y que. pese al protocolo que rodeaba a la familia real, Philip sabía cómo generar espontaneidad.
William también contó que tanto él como su abuela, la reina Isabel II, daban la bienvenida a la familia con calidez y humor: “Había siempre calidez, siempre risas, siempre un ambiente familiar… y mis abuelos amaban tenernos alrededor”.
En este sentido, añadió que quien quería provocar una sonrisa en ellos tenía que estar atento al momento adecuado: “Tenías que jugar bien tu tiempo y elegir bien los momentos para hacerlos reír".
El adiós al príncipe Philip: el hombre que acompañó a la reina Isabel II durante más de siete décadas
El príncipe Philip, duque de Edimburgo y esposo de la reina Isabel II del Reino Unido, murió el 9 de abril de 2021 a los 99 años en el castillo de Windsor, apenas dos meses antes de cumplir un siglo de vida.
Su muerte marcó el final de una de las figuras más longevas y emblemáticas de la monarquía británica, reconocida por su inquebrantable servicio público y su carácter firme, a menudo acompañado de un humor peculiar.
La noticia fue confirmada por el Palacio de Buckingham a través de un comunicado oficial que decía: “Es con profundo pesar que Su Majestad la Reina anuncia la muerte de su amado esposo, Su Alteza Real el Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. Falleció pacíficamente esta mañana en el Castillo de Windsor".
Philip de Edimburgo fue el consorte real más longevo en la historia del Reino Unido. Nacido el 10 de junio de 1921 en Corfú, Grecia, pertenecía a las casas reales de Grecia y Dinamarca. Tras una infancia marcada por el exilio y los conflictos familiares, se formó en Escocia y sirvió en la Marina Real Británica durante la Segunda Guerra Mundial, donde destacó por su disciplina y valentía.
En 1947, se casó con la entonces princesa Isabel, en una boda que simbolizó la esperanza de la posguerra. A lo largo de más de siete décadas, el duque acompañó a la reina en más de 22 mil compromisos oficiales y fue patrono de más de 800 organizaciones, especialmente relacionadas con la ciencia, el deporte y el medio ambiente.
El funeral de Estado se celebró el 17 de abril de 2021 en la capilla de San Jorge, en Windsor, en una ceremonia íntima marcada por las restricciones de la pandemia. La imagen de la reina Isabel II sentada sola en el servicio fúnebre dio la vuelta al mundo como símbolo de duelo.
El legado del príncipe Philip permanece en sus numerosas iniciativas, entre ellas el Premio Duque de Edimburgo, creado en 1956 para fomentar el desarrollo personal y la responsabilidad social entre los jóvenes.