El príncipe William rompe el protocolo: revela el lado más divertido de su abuelo Philip

El adiós al príncipe Philip: el hombre que acompañó a la reina Isabel II durante más de siete décadas

El príncipe Philip, duque de Edimburgo y esposo de la reina Isabel II del Reino Unido, murió el 9 de abril de 2021 a los 99 años en el castillo de Windsor, apenas dos meses antes de cumplir un siglo de vida.

Sin duda la cereza en el pastel tras las celebraciones por el cumpleaños de la reina Isabel será la salida del hospital del Duque de Edimburgo. (Getty Images)

Su muerte marcó el final de una de las figuras más longevas y emblemáticas de la monarquía británica, reconocida por su inquebrantable servicio público y su carácter firme, a menudo acompañado de un humor peculiar.

La noticia fue confirmada por el Palacio de Buckingham a través de un comunicado oficial que decía: “Es con profundo pesar que Su Majestad la Reina anuncia la muerte de su amado esposo, Su Alteza Real el Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. Falleció pacíficamente esta mañana en el Castillo de Windsor".

El príncipe Felipe es recordado con mucho cariño. (WPA Pool/Getty Images/©GettyImages 479434146)

Philip de Edimburgo fue el consorte real más longevo en la historia del Reino Unido. Nacido el 10 de junio de 1921 en Corfú, Grecia, pertenecía a las casas reales de Grecia y Dinamarca. Tras una infancia marcada por el exilio y los conflictos familiares, se formó en Escocia y sirvió en la Marina Real Británica durante la Segunda Guerra Mundial, donde destacó por su disciplina y valentía.

En 1947, se casó con la entonces princesa Isabel, en una boda que simbolizó la esperanza de la posguerra. A lo largo de más de siete décadas, el duque acompañó a la reina en más de 22 mil compromisos oficiales y fue patrono de más de 800 organizaciones, especialmente relacionadas con la ciencia, el deporte y el medio ambiente.

Fue el 20 de noviembre de 1957, cuando la pareja se dio el '¡Sí, acepto!'. (Hulton Archive/©Getty Images 2636196)

El funeral de Estado se celebró el 17 de abril de 2021 en la capilla de San Jorge, en Windsor, en una ceremonia íntima marcada por las restricciones de la pandemia. La imagen de la reina Isabel II sentada sola en el servicio fúnebre dio la vuelta al mundo como símbolo de duelo.

El legado del príncipe Philip permanece en sus numerosas iniciativas, entre ellas el Premio Duque de Edimburgo, creado en 1956 para fomentar el desarrollo personal y la responsabilidad social entre los jóvenes.