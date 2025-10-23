¿Lealtad o interés económico? El secreto que mantiene a Sarah Ferguson viviendo con el príncipe Andrés

El secreto que mantiene a Sarah Ferguson viviendo junto al príncipe Andrés

Una fuente cercana a Sarah Ferguson reveló que ésta se siente "enojada" por la decisión del príncipe Andrés de renunciar a sus títulos reales por sus pelémicos sus vínculos con Jeffrey Epstein. Esta pérdida de estatus ha sido especialmente dolorosa para Ferguson, quien veía en esos títulos una parte fundamental de su identidad.

Además, la misma fuente indicó que la ex esposa del príncipe Andrés "querría irse (de Royal Lodge) si pudiera permitírselo", pero se encuentra "atrapada". El Royal Lodge pertenece exclusivamente a Andrés, y sin él, Ferguson se quedaría sin casa ni el cómodo estilo de vida al que está acostumbrada. Aunque públicamente apoya a su ex esposo, en privado estaría buscando una forma de liberarse de esta situación.

Pese a su divorcio, el príncipe Andrés y Sarah Ferguson se llevan muy bien. (Gareth Cattermole/Getty Images)

Royal Lodge: el hogar histórico que mantiene al príncipe Andrés y Sarah Ferguson juntos

El Royal Lodge es una residencia histórica de 30 habitaciones ubicada en Windsor, donde viven el ex duque de York, el príncipe Andrés, y su ex esposa, Sarah Ferguson, desde 2003. La propiedad está bajo un acuerdo de arrendamiento con el Crown Estate, que se extiende hasta 2078. Según los términos del contrato, Andrés debe pagar un alquiler simbólico de “un grano de pimienta” al año, si así lo exige el arrendador.

Cabe destacar que, antes de mudarse, el príncipe realizó un pago inicial de 1 millón de libras para asegurar el arrendamiento y se comprometió a financiar renovaciones sustanciales en la propiedad, que superaron los 7,5 millones de libras. Estas inversiones le permitieron mantener su residencia en el Royal Lodge sin la necesidad de un pago de renta convencional, asegurando así un hogar propio dentro de la familia real.

El Royal Lodge está en los terrenos de Windsor Castle.

Aunque el acuerdo ha generado polémica por la ausencia de pagos regulares, el Crown Estate ha defendido la disposición señalando la importancia estratégica de la propiedad y la necesidad de un control cercano sobre esta residencia histórica.

No obstante, según reportes de The Guardian, ha surgido presión dentro de la familia real para que Andrés desocupe el Royal Lodge y se traslade a Frogmore Cottage, la residencia que ocupaban anteriormente el príncipe Harry y Meghan Markle. A pesar de los pedidos del rey Carlos III, Andrés se ha negado a abandonar el inmueble, consolidando así su permanencia en la propiedad que comparte con Sarah Ferguson.