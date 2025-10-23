Aunque Sarah Ferguson y el príncipe Andrés se divorciaron en 1996, ambos continúan compartiendo la residencia del Royal Lodge, propiedad del ex duque de York. Sin embargo, según fuentes cercanas, Ferguson estaría valorando la posibilidad de dejar la casa debido a los recientes escándalos que han afectado a su exesposo. A pesar de ello, su estilo de vida y limitaciones económicas parecen obligarla a mantenerse ligada a la propiedad y, por ende, a Andrés.
¿Lealtad o interés económico? El secreto que mantiene a Sarah Ferguson viviendo con el príncipe Andrés
Una fuente cercana a Sarah Ferguson reveló que ésta se siente "enojada" por la decisión del príncipe Andrés de renunciar a sus títulos reales por sus pelémicos sus vínculos con Jeffrey Epstein. Esta pérdida de estatus ha sido especialmente dolorosa para Ferguson, quien veía en esos títulos una parte fundamental de su identidad.
Además, la misma fuente indicó que la ex esposa del príncipe Andrés "querría irse (de Royal Lodge) si pudiera permitírselo", pero se encuentra "atrapada". El Royal Lodge pertenece exclusivamente a Andrés, y sin él, Ferguson se quedaría sin casa ni el cómodo estilo de vida al que está acostumbrada. Aunque públicamente apoya a su ex esposo, en privado estaría buscando una forma de liberarse de esta situación.
Royal Lodge: el hogar histórico que mantiene al príncipe Andrés y Sarah Ferguson juntos
El Royal Lodge es una residencia histórica de 30 habitaciones ubicada en Windsor, donde viven el ex duque de York, el príncipe Andrés, y su ex esposa, Sarah Ferguson, desde 2003. La propiedad está bajo un acuerdo de arrendamiento con el Crown Estate, que se extiende hasta 2078. Según los términos del contrato, Andrés debe pagar un alquiler simbólico de “un grano de pimienta” al año, si así lo exige el arrendador.
Cabe destacar que, antes de mudarse, el príncipe realizó un pago inicial de 1 millón de libras para asegurar el arrendamiento y se comprometió a financiar renovaciones sustanciales en la propiedad, que superaron los 7,5 millones de libras. Estas inversiones le permitieron mantener su residencia en el Royal Lodge sin la necesidad de un pago de renta convencional, asegurando así un hogar propio dentro de la familia real.
Aunque el acuerdo ha generado polémica por la ausencia de pagos regulares, el Crown Estate ha defendido la disposición señalando la importancia estratégica de la propiedad y la necesidad de un control cercano sobre esta residencia histórica.
No obstante, según reportes de The Guardian, ha surgido presión dentro de la familia real para que Andrés desocupe el Royal Lodge y se traslade a Frogmore Cottage, la residencia que ocupaban anteriormente el príncipe Harry y Meghan Markle. A pesar de los pedidos del rey Carlos III, Andrés se ha negado a abandonar el inmueble, consolidando así su permanencia en la propiedad que comparte con Sarah Ferguson.
La polémica relación de Sarah Ferguson con Jeffrey Epstein
A pesar de haber criticado públicamente a Jeffrey Epstein en 2011, Sarah Ferguson mantuvo contacto con el financiero condenado por delitos sexuales. Según correos electrónicos filtrados, en abril de aquel año, Ferguson envió un mensaje a Epstein en el que se disculpaba por haberlo vinculado con la pedofilia en una entrevista anterior. En el correo, describió al financiero como un "amigo fiel, generoso y supremo" para ella y su familia.
Esta correspondencia fue enviada poco después de que Ferguson afirmara públicamente que había cometido un "error de juicio" al aceptar 15 mil dólares de Epstein y que se distanciaría de él. Sarah explicó que la disculpa fue enviada bajo consejo legal, ya que Epstein había amenazado con demandarla por difamación.
La revelación de estos correos electrónicos ha tenido consecuencias significativas para Ferguson. Varias organizaciones benéficas del Reino Unido, como Julia's House, The Natasha Allergy Research Foundation y Prevent Breast Cancer, han decidido cortar lazos con ella debido a la naturaleza inapropiada de sus acciones.