A esto se suma la licencia que Arturo Ávila solicitó en la Cámara de Diputados para ausentarse del 9 al 13 de noviembre, precisamente durante los días en que se esperaba el nacimiento.

Arturo Ávila pidió licencia en la Cámara de Diputados durante los días previstos para el nacimiento

El lunes 9 de noviembre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la solicitud de licencia de Arturo Ávila Anaya para separarse temporalmente de sus funciones legislativas hasta el viernes 13.

La petición, fechada el 3 de noviembre, permitió que Uriel Kislev Oliva Núñez, su suplente, rindiera protesta como diputado federal de la LXVI Legislatura.



La licencia de Arturo Ávila del Congreso habría sido para el nacimiento de su hija con Luisa María Alcalde (CUARTOSCURO)

El Sistema de Información Legislativa registró la separación temporal del vocero de Morena con vigencia del 9 al 13 de noviembre, esto después de que trascendiera que Ávila había comentado a otros legisladores que se ausentaría por el nacimiento de su hija.

De acuerdo con ADN Agencia Digital de Noticias Sureste, el diputado habría explicado a integrantes de la bancada de Morena que su licencia respondía al parto.



Luisa María ha estado alejada de la agenda pública y de redes sociales (CUARTOSCURO)

Por su parte, Cuna de Grillos publicó el 10 de noviembre que la licencia coincidía con los días en que se esperaba el nacimiento de la hija de la pareja. La publicación también planteó la interrogante sobre si la bebé ya había nacido.