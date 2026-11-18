Luisa María Alcalde y Arturo Ávila: breve recuento de su relación
Luisa María Alcalde y Arturo Ávila comenzó a generar rumores de romance desde 2025. En julio de ese año, el periodista Alberto Tavira reportó en Cuna de Grillos que existían comentarios sobre un posible noviazgo entre ambos dentro de los círculos políticos de la Ciudad de México.
Durante los meses siguientes, sus apariciones juntos alimentaron las especulaciones.
En febrero de 2026 fueron fotografiados en el restaurante Praya, en Acapulco, mientras que en agosto coincidieron en uno de los conciertos que Rosalía ofreció en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.
El 24 de agosto, día en que Alcalde cumplió 39 años, ambos fueron captados juntos durante la presentación de la cantante española.
La confirmación pública de su relación llegó el 15 de septiembre. Ese día, la consejera jurídica compartió un video en sus redes sociales en el que mostró los preparativos para asistir al Grito de Independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. En las imágenes aparecieron su hija Leonora y Arturo Ávila.
Esa misma noche, ambos estuvieron juntos en uno de los balcones de Palacio Nacional durante la ceremonia del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.
Como dimos a conocer en Quién el 24 de septiembre, la pareja esperaba a su primera hija en común.