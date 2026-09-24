Ya es oficial: Luisa María Alcalde y Arturo Ávila son pareja y esperan a su primer bebé juntos

Luisa María Alcalde y Arturo Ávila: de los rumores a su primera aparición pública

Las primeras versiones sobre una relación entre Luisa María Alcalde y Arturo Ávila circularon desde 2025.

En julio de ese año, el periodista Alberto Tavira publicó que el rumor sobre un noviazgo entre Alcalde y Ávila llevaba varios meses dentro de los círculos políticos y sociales de la capital.

En ese momento, una fuente negó que fueran pareja y sostuvo que se trataba de una relación de amistad y trabajo.



Luisa María Alcalde (Facebook)

Con el paso de los meses, las imágenes de ambos comenzaron a ser más frecuentes. En febrero de 2026 fueron fotografiados juntos en el restaurante Praya, en Acapulco, donde ocuparon una mesa frente a la bahía.

En noviembre de 2025 también circuló en San Lázaro una fotografía de Alcalde y Ávila en traje de baño. El legislador respondió entonces que la imagen correspondía a una “reunión de trabajo”.

Para agosto de 2026, fueron captados juntos durante uno de los conciertos de Rosalía en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, precisamente el 24 de agosto, fecha en que Alcalde cumplió 39 años.