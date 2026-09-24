Ya es oficial: Luisa María Alcalde y Arturo Ávila son pareja y esperan a su primer bebé juntos

La relación de Luisa María Alcalde y Arturo Ávila dejó de ser un asunto de “versiones” dentro de Morena para confirmarse como un vínculo real y de manera pública. Este mes, la consejera jurídica de la Presidencia y el diputado federal de Morena aparecieron juntos antes del Grito de Independencia y después en uno de los balcones de Palacio Nacional.
Esto llega después de meses de trascendidos sobre su noviazgo y en medio de otro cambio importante en la vida de Alcalde, la funcionaria espera a su segundo hijo, el primero que tendrá con Ávila.
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Luisa María Alcalde y Arturo Ávila: de los rumores a su primera aparición pública
Las primeras versiones sobre una relación entre Luisa María Alcalde y Arturo Ávila circularon desde 2025.
En ese momento, una fuente negó que fueran pareja y sostuvo que se trataba de una relación de amistad y trabajo.
Con el paso de los meses, las imágenes de ambos comenzaron a ser más frecuentes. En febrero de 2026 fueron fotografiados juntos en el restaurante Praya, en Acapulco, donde ocuparon una mesa frente a la bahía.
En noviembre de 2025 también circuló en San Lázaro una fotografía de Alcalde y Ávila en traje de baño. El legislador respondió entonces que la imagen correspondía a una “reunión de trabajo”.
Para agosto de 2026, fueron captados juntos durante uno de los conciertos de Rosalía en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, precisamente el 24 de agosto, fecha en que Alcalde cumplió 39 años.
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Luisa María Alcalde y su embarazo: espera a su segundo hijo
Sin embargo, durante las primeras semanas ni Alcalde ni Ávila hicieron una declaración pública sobre el embarazo.
Más adelante, las imágenes publicadas por Alcalde despejaron la duda. El 15 de septiembre subió un video a sus redes sociales en el que aparece preparándose para acudir al Grito de Independencia junto a su hija Leonora y Arturo Ávila. En la grabación, ya resulta evidente su embarazo.
“Alistándonos para acompañar a nuestra Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Grito de Independencia”, escribió la funcionaria.
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Luisa María Alcalde y Arturo Ávila juntos en El Grito de Independencia
La noche del 15 de septiembre de 2026 se dio la que hasta ahora ha sido la aparición pública más clara de la pareja.
Alcalde y Ávila estuvieron juntos en uno de los balcones de Palacio Nacional durante el segundo Grito de Independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ese registro cambió la forma en que la relación aparecía ante el público: ya no se trataba únicamente de fotografías obtenidas por terceros o de versiones de columnistas, sino de una publicación realizada desde las redes de la propia Alcalde en la que Ávila aparece integrado a la escena familiar.
En abril de 2026 dejó la dirigencia del partido y Claudia Sheinbaum la incorporó a su equipo como consejera jurídica del Ejecutivo Federal, cargo que ocupa actualmente.
Desde esa posición participó, entre otros asuntos, en la presentación de propuestas para modificar aspectos de la reforma judicial, además de participar durante la discusión de los cambios al proceso electoral judicial.
Leonora, la primera hija de Luisa María Alcalde
Luisa María Alcalde se convirtió en mamá en enero de 2025 con el nacimiento de su hija Leonora, a quien tuvo con Zoé Robledo, director general del IMSS.
De acuerdo con fuentes cercanas a Alcalde consultadas por Quién, la niña convive con la familia de su papá, incluida su esposa, Marifer Pariente.
Antes de esa etapa, Alcalde mantuvo una relación de varios años con el editor y escritor Emiliano Becerril Silva, vínculo que terminó alrededor de 2021.
¿Quién es Arturo Ávila?
Arturo Ávila Anaya nació el 1 de junio de 1977 en la Ciudad de México. Es abogado y cuenta con una maestría en Dirección de Empresas para Ejecutivos con Experiencia por el IPADE, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación.
Aunque nació en la capital, su carrera política tiene una relación estrecha con Aguascalientes. En la LXVI Legislatura llegó a la Cámara de Diputados por representación proporcional y se desempeña como diputado federal y vocero del Grupo Parlamentario de Morena.
Su nombre también ganó presencia en la disputa interna de Morena por la alcaldía Cuauhtémoc rumbo a 2027. En junio de 2026 anunció su intención de buscar la candidatura, pero en septiembre decidió retirar sus aspiraciones y respaldar a Citlalli Hernández.
El 18 de septiembre anunció que buscará la reelección como diputado federal y que pretende continuar como vocero de la bancada morenista. Ávila explicó que, aunque encabezaba las encuestas que conocía, consideró necesario privilegiar la unidad de Morena en Cuauhtémoc.