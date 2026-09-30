Las piezas de Pedro Friedeberg que forman parte de la colección de arte de Luisa María Alcalde

¿Quién es Pedro Friedeberg, autor de las piezas?

Pedro Friedeberg fue uno de los artistas más reconocidos de la escena mexicana del siglo 20. Nació en Florencia, Italia, el 11 de enero de 1936, en una familia judía que llegó a México cuando él era niño.

Estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana, pero abandonó la carrera para dedicarse a las artes plásticas. En ese proceso fue determinante su encuentro con Mathias Goeritz, quien influyó en su decisión de desarrollar una trayectoria artística.

Friedeberg realizó su primera exposición en 1959, en la Galería Diana de la Ciudad de México, con el apoyo de la artista Remedios Varo.

Su producción abarcó pintura, dibujo, escultura, mobiliario, diseño gráfico y textiles. Sus obras incorporaron geometrías complejas, arquitectura fantástica, referencias al tarot, la astrología, la alquimia, la religión y distintos sistemas de símbolos.

Aunque su trabajo suele incluirse dentro del surrealismo mexicano, Friedeberg rechazaba esa clasificación.

Murió el 5 de marzo de 2026, a los 90 años, en su casa de San Miguel de Allende, Guanajuato. Su familia confirmó el fallecimiento y no hizo pública la causa de muerte.

A lo largo de su carrera expuso en México, Estados Unidos y Europa. Su trabajo llegó a instituciones como el Museo de Arte Moderno de México, el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM, el Smithsonian y el LACMA, entre otras colecciones.

En 2012 recibió la Medalla Bellas Artes, reconocimiento otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Piezas de arte de Pedro Friedeberg en la colección de Luisa María Alcalde (Instagram)

Su obra también llegó a espacios fuera de los circuitos tradicionales del arte. En Ciudad de México, distintas piezas de Friedeberg han sido exhibidas en lugares públicos y su lenguaje visual se incorporó a proyectos relacionados con la cultura popular.

La Mano-Silla, la obra que marcó a Pedro Friedeberg

La Mano-Silla nació en 1962 y se convirtió en la pieza más reconocible de Friedeberg. Su diseño representa una mano gigantesca, la palma funciona como asiento y los dedos forman el respaldo.

La obra fue presentada en París y pronto adquirió reconocimiento internacional. Con el paso de las décadas se produjeron numerosas versiones y la pieza terminó convertida en un referente del diseño mexicano.

Friedeberg llegó incluso a expresar cierta molestia por la enorme popularidad de la silla. En el documental Pedro, dirigido por Liora Spilk Bialostozky, explicó que el éxito de la pieza lo llevó a reproducirla una y otra vez.

La Mano-Silla resume buena parte del lenguaje de Friedeberg: objetos funcionales transformados en piezas de arte, geometría, humor y una combinación de referencias culturales que desafía las categorías tradicionales del diseño y las artes plásticas.