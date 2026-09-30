Las piezas de Pedro Friedeberg que forman parte de la colección de arte de Luisa María Alcalde

Luisa María Alcalde causó polémica luego de que imágenes publicadas en su cuenta de Instagram mostraran varias piezas de arte en la sala de su casa. Entre ellas aparecen obras atribuidas al artista mexicano Pedro Friedeberg y un jarrón del creador oaxaqueño Amador Montes.
La imagen en la que la consejera jurídica de la Presidencia aparece desayunando mientras sigue en una tableta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum llamó la atención por las piezas que integran su colección de arte.
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De acuerdo con distintos reportes, los precios de referencia para tres de las obras suman varias decenas de miles de pesos.
Se trata de dos esculturas de Pedro Friedeberg valuadas cada una en 39 mil pesos, una miniatura de su célebre Mano-Silla con precio de referencia de 60 mil pesos y un jarrón de Amador Montes ofrecido en 28 mil pesos.
¿Qué obras de arte aparecen en la casa de Luisa María Alcalde?
Las primeras piezas identificadas son dos esculturas de Pedro Friedeberg cuyo precio de referencia señalado por LS Galería es de 39 mil pesos.
En el mismo mueble aparece una versión pequeña de la Mano-Silla, una de las creaciones más reconocibles de Friedeberg.
La pieza, cuyo diseño original surgió a comienzos de la década de los sesenta, se convirtió en uno de los objetos más asociados con el artista y con el diseño mexicano del siglo 20. Una pieza de este tipo aparece con un precio de 60 mil pesos.
Junto a ellas se observa un jarrón atribuido al artista oaxaqueño Amador Montes, con un precio de referencia de 28 mil pesos. Con esos valores, la suma alcanza 166 mil pesos.
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La colección de arte de Luisa María Alcalde y la austeridad republicana de la 4T
El interés que generaron las piezas de arte en la casa de Luisa María Alcalde tiene que ver directamente con uno de los principios que Morena y la llamada Cuarta Transformación han colocado en el centro de su discurso: la austeridad republicana.
La Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada en 2019, establece medidas para regular el ejercicio del gasto público federal y señala que los recursos públicos deben administrarse con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.
El Código de Ética de la Administración Pública Federal también define la austeridad republicana como un principio orientador del servicio público y la vincula con el combate a la desigualdad social, la corrupción y el despilfarro de los recursos nacionales.
Por eso, la presencia de piezas de arte con precios de decenas de miles de pesos en la casa de una integrante del Gobierno de México abrió un debate en redes sociales sobre la distancia entre la austeridad como principio político y el patrimonio o estilo de vida privado de los funcionarios.
Sin embargo, la existencia de una obra de arte costosa dentro de una casa particular no demuestra por sí misma un uso indebido de recursos públicos ni una violación de la Ley Federal de Austeridad Republicana.
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¿Quién es Pedro Friedeberg, autor de las piezas?
Pedro Friedeberg fue uno de los artistas más reconocidos de la escena mexicana del siglo 20. Nació en Florencia, Italia, el 11 de enero de 1936, en una familia judía que llegó a México cuando él era niño.
Estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana, pero abandonó la carrera para dedicarse a las artes plásticas. En ese proceso fue determinante su encuentro con Mathias Goeritz, quien influyó en su decisión de desarrollar una trayectoria artística.
Friedeberg realizó su primera exposición en 1959, en la Galería Diana de la Ciudad de México, con el apoyo de la artista Remedios Varo.
Su producción abarcó pintura, dibujo, escultura, mobiliario, diseño gráfico y textiles. Sus obras incorporaron geometrías complejas, arquitectura fantástica, referencias al tarot, la astrología, la alquimia, la religión y distintos sistemas de símbolos.
Aunque su trabajo suele incluirse dentro del surrealismo mexicano, Friedeberg rechazaba esa clasificación.
Murió el 5 de marzo de 2026, a los 90 años, en su casa de San Miguel de Allende, Guanajuato. Su familia confirmó el fallecimiento y no hizo pública la causa de muerte.
A lo largo de su carrera expuso en México, Estados Unidos y Europa. Su trabajo llegó a instituciones como el Museo de Arte Moderno de México, el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM, el Smithsonian y el LACMA, entre otras colecciones.
En 2012 recibió la Medalla Bellas Artes, reconocimiento otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
Su obra también llegó a espacios fuera de los circuitos tradicionales del arte. En Ciudad de México, distintas piezas de Friedeberg han sido exhibidas en lugares públicos y su lenguaje visual se incorporó a proyectos relacionados con la cultura popular.
La Mano-Silla, la obra que marcó a Pedro Friedeberg
La Mano-Silla nació en 1962 y se convirtió en la pieza más reconocible de Friedeberg. Su diseño representa una mano gigantesca, la palma funciona como asiento y los dedos forman el respaldo.
La obra fue presentada en París y pronto adquirió reconocimiento internacional. Con el paso de las décadas se produjeron numerosas versiones y la pieza terminó convertida en un referente del diseño mexicano.
Friedeberg llegó incluso a expresar cierta molestia por la enorme popularidad de la silla. En el documental Pedro, dirigido por Liora Spilk Bialostozky, explicó que el éxito de la pieza lo llevó a reproducirla una y otra vez.
La Mano-Silla resume buena parte del lenguaje de Friedeberg: objetos funcionales transformados en piezas de arte, geometría, humor y una combinación de referencias culturales que desafía las categorías tradicionales del diseño y las artes plásticas.
¿Quién es Amador Montes, el otro artista identificado en las obras de arte de Luisa María Alcalde?
Amador Montes nació en Oaxaca en 1975 y desarrolló una trayectoria vinculada con la pintura, el dibujo, la gráfica y el diseño.
Su obra incorpora elementos relacionados con el universo natural y la cultura de Oaxaca. Insectos, animales, mariposas, letras y otros motivos aparecen de manera recurrente en sus composiciones.
Montes ha construido buena parte de su lenguaje visual a partir de la combinación de elementos tradicionales y recursos gráficos contemporáneos.
El jarrón que aparece en las imágenes de Alcalde fue identificado como una pieza de su autoría y tiene un precio de referencia de 28 mil pesos.